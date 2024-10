Selon un rapport de l’Institute of Business Value d’IBM, la transformation numérique est un outil puissant pour toute entreprise qui cherche à améliorer sa relation avec les clients et à mieux s’adapter à un monde en constante évolution. Si les transformations numériques nécessitent des investissements et modifient en fin de compte la manière dont une entreprise conduit ses activités, elles présentent de nombreux avantages, à la condition d’être correctement menées. Les entreprises qui réussissent leur transformation numérique ont une longueur d’avance sur leurs concurrents, améliorent les relations avec les employés et les clients et sont mieux préparées pour l’avenir.

Les technologies émergentes et les forces sociales créent de nouvelles expériences client, ce qui modifie les attentes et les demandes, et perturbe les modèles de gestion. Les services professionnels d’IBM Consulting destinés aux entreprises aident les organisations à s’orienter dans un monde de plus en plus dynamique, complexe et concurrentiel en alignant la transformation numérique sur la stratégie métier afin de créer un avantage concurrentiel et renforcer l’impact métier.