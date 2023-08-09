Dans notre série de blogs, nous avons démystifié les idées reçues suivantes sur l’observabilité :
L’observabilité fait référence à la capacité d’obtenir des informations sur le comportement interne d’un système sur la base de résultats ou de signaux externes. L’objectif principal de l’observabilité est de fournir aux équipes informatiques les outils dont elles ont besoin pour comprendre les performances du système, identifier les problèmes et les résoudre efficacement.
Dans cet article, nous aborderons un préjugé répandu selon lequel l’observabilité n’est pertinente et bénéfique que pour les systèmes à grande échelle ou les architectures complexes.
Le problème de ce préjugé est qu’il peut dissuader les petites entreprises ou les petites équipes d’adopter des pratiques d’observabilité. Pour de nombreuses entreprises cependant, leurs applications constituent leur activité, et l’absence d’un cadre d’observabilité peut limiter leur capacité à diagnostiquer les problèmes et à optimiser les systèmes en temps voulu.
Prenons l’exemple des applications web au sein de systèmes plus petits. Même une simple application web peut bénéficier de l’observabilité en mettant en œuvre une journalisation et des indicateurs de base. En suivant les interactions des utilisateurs, les temps de demande/réponse et les taux d’erreur, les développeurs peuvent détecter les anomalies et identifier les points à améliorer. Cela peut conduire à une meilleure expérience pour l’utilisateur et, en fin de compte, améliorer la réception de l’application.
La valeur de l’observabilité réside dans l’obtention d’informations sur le comportement du système, l’identification des goulots d’étranglement qui affectent les performances et la résolution efficace des problèmes. Même les applications simples peuvent bénéficier de l’observabilité, car elle permet de surveiller de manière proactive les composants critiques et de détecter les anomalies à un stade précoce.
Considérons en outre le cas d’une architecture de microservices. Bien que chaque microservice puisse être relativement simple en soi, les interactions et les dépendances entre eux peuvent rapidement devenir complexes. Dans de tels scénarios, l’observabilité devient cruciale pour identifier l’origine des requêtes parmi les différents services, mesurer la latence et repérer les goulots d’étranglement qui affectent les performances.
Les start-ups et les petites entreprises qui se développent rapidement peuvent grandement bénéficier de l’observabilité. Au fur et à mesure que leurs systèmes gagnent en complexité, elles sont confrontés à de nouveaux défis et à des défaillances potentielles. En adoptant l’observabilité dès le début, ces entreprises peuvent établir une base solide pour la surveillance et la résolution des problèmes, ce qui garantit une croissance plus harmonieuse et minimise le risque de problèmes inattendus.
Même les développeurs qui travaillent sur des projets personnels peuvent retirer des informations précieuses de l’observabilité. En utilisant la surveillance en temps réel pour suivre les événements et les indicateurs pertinents pendant le développement et les tests, ils peuvent détecter les problèmes à un stade précoce, ce qui permet d’obtenir des applications plus robustes et plus fiables.
Exemple de l’importance de l’observabilité : en 2012, une société de services financiers a perdu plus de 400 millions de dollars en moins d’une heure à cause d’un problème logiciel. Cette défaillance critique a été causée par une erreur de déploiement de code. L’incident souligne l’importance de l’observabilité dans des secteurs comme la finance, où des erreurs en apparence minimes peuvent avoir de graves conséquences.
L’observabilité fournit des informations essentielles et des capacités de diagnostic pour les systèmes quelle que soient la taille et l’architecture. Cela signifie une meilleure performance du système, une plus grande fiabilité et une meilleure expérience pour l’utilisateur. Quelle que soit la taille de votre entreprise, vous gagnerez à mettre en œuvre une solution d’observabilité dans vos pratiques d’ingénierie logicielle et de surveillance. C’est l’un des meilleurs moyens de rester compétitif et résilient dans l’environnement en constante évolution que nous connaissons aujourd’hui.
Des performances exceptionnelles lors d’un boom sans précédent : pendant le confinement de 2020, l’e-commerce a atteint des chiffres sans précédent dans le monde entier. Cette année-là, GittiGidiyor a constaté une augmentation du chiffre d’affaires des ventes sur mobile de 82 % et a pu multiplier par 4 ou 5 son volume global lors du Black Friday.
Amélioration des résultats pour les patients : Mayden crée des technologies numériques qui modifient le champ des possibles pour les cliniciens et les patients. L’entreprise utilise l’observabilité pour soutenir la prestation de services de santé mentale, et son principal produit, iaptus, aide à fournir des services de santé mentale à plus de cinq millions de patients au Royaume-Uni.
IBM Instana, la solution d’observabilité d’IBM, est spécialement conçue pour le cloud natif. Elle fournit automatiquement et de façon continue des données à haute fidélité (par exemple, une granularité à la seconde près et des traces de transactions de bout en bout) accompagnées du contexte de dépendances logiques et physiques entre les appareils mobiles, le Web, les applications et l’infrastructure. Avec l’observabilité en temps réel, nos clients ont obtenu des résultats tangibles.
Ne manquez pas notre prochain article de blog, dans lequel nous aborderons un autre préjugé répandu concernant l’observabilité : « L’observabilité coûte cher ». Vous y découvrirez en outre des avantages et des applications plus larges.
