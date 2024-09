iaptus permet aux prestataires de santé mentale de suivre l'historique de leurs patients, notamment de connaître le moment où ils ont été recommandés pour le traitement, le traitement qu'ils reçoivent et la façon dont ils y réagissent. À un niveau plus large, il aide les fournisseurs à voir l’efficacité des traitements et les ressources supplémentaires nécessaires pour permettre aux patients d’accéder au traitement le plus rapidement possible.

« Les services s'appuient sur iaptus pour gérer et suivre les recommandations, les temps d'attente et les résultats des patients, ainsi que pour surveiller leurs performances par rapport aux indicateurs clés tels que les objectifs de temps d'attente, mais aussi pour soumettre les données requises pour les rapports », explique M. Eldridge. L'équipe chargée des services de données de Mayen surveille les performances du système jour et nuit, et lorsque des incidents surviennent, elle doit rapidement comprendre quel est le problème. Mayden travaille de manière proactive pour améliorer la fiabilité de l'application en intégrant davantage de surveillance des performances tout au long du processus de développement. Ce point est particulièrement important car bien que de nombreux fournisseurs de services informatiques mettent à jour le logiciel tous les 3 à 6 mois, iaptus, lui, est mis à jour jusqu'à 4 fois par semaine.