En 2020, au moment du Black Friday, GittiGidiyor s’était déjà familiarisé avec l’utilisation de la solution Instana pour améliorer la fiabilité et les performances dans un contexte de croissance rapide de l’entreprise. En prenant en compte les projections de l’entreprise sur l’augmentation de l’activité ainsi que les informations obtenues par Instana sur les niveaux de ressources nécessaires pour faire face à certains volumes de vente, GittiGidiyor a élaboré un plan proactif pour adapter son infrastructure et que son site fonctionne sans ralentir ses performances.

L’équipe a créé un tableau de bord personnalisé pour surveiller la latence en temps réel, à la fois dans le système de paiement et dans les réponses des applications partenaires. Par exemple, le système de paiement interagit avec l’une des nombreuses banques partenaires pour faciliter les achats. Lors du Black Friday, l’équipe a effectué un suivi de la latence et, remarquant que les temps de réponse de certaines banques commençaient à s’allonger, elle a immédiatement dirigé les transactions vers d’autres banques. Cette manipulation a permis de maintenir la dynamique des achats, d’inciter les acheteurs à finaliser leurs achats et a aidé GittiGidiyor ne pas laisser passer l’énorme potentiel de la journée.

L’adjonction d’une dimension d’observabilité à une architecture flexible et modernisée permet de profiter pleinement de cette flexibilité. M. Yarimtepe l’illustre parfaitement : « Si nous décidons de migrer, d’exécuter nos processus sur une autre infrastructure, il suffit d’une seule personne pour comprendre ce qui se passe. Sans Instana, nous aurions besoin d’un ingénieur système, d’un ingénieur de fiabilité des sites, d’un développeur, d’un architecte et d’un ingénieur réseau. Nous devrions exécuter un TCP dump pour vérifier toutes les dépendances et nous assurer qu’il n’y a aucun problème. Maintenant, une seule personne suffit. » Pour cette raison, l’équipe gagne un temps précieux tout en accélérant les changements qui améliorent les performances de l’entreprise.

Du côté du développement, la transparence obtenue par GittiGidiyor rend les exigences plus claires pour les parties prenantes et aide à rendre les sprints plus productifs, accélérant ainsi le délai de déploiement. Selon M. Akgül, « Cela nous aide à comprendre comment affiner nos conceptions et à communiquer les chemins d’accès entre les microservices à l’équipe de développement. Et cela facilite également les validations après déploiement. Nous pouvons vérifier facilement que la livraison s’est déroulée comme prévu. »

Il en va de même pour l’ensemble des activités de GittiGidiyor. L’observabilité permet d’aligner les performances sur les attentes. Alors que le commerce en ligne continue de se développer, GittiGidiyor est armé pour gérer n’importe quel jour de l’année.