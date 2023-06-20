Balises
Problèmes d’intégrité des données : exemples, impact et 5 mesures préventives

Hommes et femmes d’affaires discutant de données devant un ordinateur portable dans un bureau.

Par intégrité des données, on entend la précision, la cohérence et à la fiabilité des données stockées dans une base de données, un entrepôt de données ou tout autre système de stockage d’informations. Il s’agit d’un aspect essentiel de la gestion des données, qui garantit que les informations utilisées par l’entreprise sont correctes, à jour et adaptées à l’usage auquel elles sont destinées.

L’intégrité des données permet aux entreprises de prendre des décisions éclairées, d’améliorer leur efficacité opérationnelle et d’assurer leur conformité réglementaire.

Pour garantir l’intégrité des données, les entreprises doivent mettre en œuvre divers contrôles, processus et technologies qui contribuent à assurer la qualité des données tout au long de leur cycle de vie. Ces mesures comprennent la validation des données, le nettoyage des données, l’intégration des données et la sécurité des données, entre autres. En outre, les entreprises doivent développer une culture qui favorise l’exactitude et la cohérence des données, en s’engageant à préserver l’intégrité des données à tous les niveaux.

Malgré ces efforts, des problèmes d’intégrité des données peuvent encore survenir pour diverses raisons telles que les erreurs humaines, les problèmes techniques et les menaces externes. Dans cet article, nous allons découvrir quelques exemples courants de problèmes d’intégrité des données, leur impact sur les entreprises et les bonnes pratiques pour les prévenir et les résoudre.

Dans cet article :

 

Exemples courants de problèmes d’intégrité des données

Manque d’intégration des données

L’intégration des données consiste à combiner les données provenant de sources et systèmes différents, dans divers formats, afin de créer une vue unifiée et cohérente de l’information.

De nombreuses entreprises ont toutefois du mal à intégrer les données en raison de la complexité de leur infrastructure informatique, de la variété des sources de données et du manque de standardisation. Ce manque d’intégration peut entraîner des silos de données, des incohérences et des doublons, ce qui affecte l’intégrité des données.

Outils d’analyse multiples

Les entreprises utilisent souvent plusieurs outils pour traiter et analyser leurs données. Si ces outils peuvent fournir des informations utiles, ils peuvent également poser des problèmes d’intégrité des données s’ils ne sont pas correctement intégrés et configurés.

Par exemple, chaque outil peut interpréter et traiter les données à sa manière, ce qui entraîne des divergences dans les rapports et informations générés.

Audit insuffisant

L’audit des données est le processus consistant à examiner et à vérifier régulièrement les données de l’entreprise afin de garantir leur exactitude, leur exhaustivité et leur cohérence.

Un audit des données inadéquat ou irrégulier peut entraîner des problèmes d’intégrité des données, car les erreurs et les incohérences peuvent passer inaperçues et ne pas être traitées. Sans un processus d’audit des données rigoureux, les entreprises risquent d’ignorer la qualité de leurs données et de prendre des décisions inexactes ou peu fiables, axées sur des informations erronées.

Dépendance à l’égard des systèmes hérités

De nombreuses entreprises continuent de s’appuyer sur les systèmes hérités pour stocker et gérer leurs données. Ces systèmes obsolètes ne proposent ni les fonctionnalités, ni les capacités, ni les mesures de sécurité nécessaires pour garantir l’intégrité des données.

De plus, l’intégration des systèmes hérités aux applications et sources de données modernes peut être difficile, ce qui entraîne des incohérences et des inexactitudes dans les données.

Saisie incorrecte des données

La saisie des données est essentielle pour assurer l’intégrité des données, puisque les erreurs humaines peuvent engendrer des inexactitudes et des incohérences.

Les entreprises doivent s’assurer que leurs employés reçoivent une formation et des conseils appropriés sur les procédures de saisie des données, afin de prévenir les problèmes d’intégrité des données. En outre, mettre en œuvre des techniques de validation des données et des outils de saisie automatisée des données permet de réduire le risque d’erreur.

Cyberattaques

Les cyberattaques représentent une menace importante pour l’intégrité des données, car les cybercriminels peuvent manipuler, supprimer ou voler les informations sensibles. Les entreprises doivent mettre en place des mesures de sécurité robustes pour protéger leurs données contre tout accès non autorisé et garantir leur exactitude et leur fiabilité.

L’impact des problèmes d’intégrité des données

Inexactitude des rapports et des analyses

Les problèmes d’intégrité des données peuvent entraîner des inexactitudes dans les rapports, les analyses et les informations générés par l’entreprise. Ces inexactitudes peuvent avoir de graves conséquences : décisions malavisées, opérations inefficaces, perte de l’avantage concurrentiel.

Par exemple, des prévisions de vente inexactes peuvent entraîner un surstock ou un sous-stock de produits, ce qui entraîne une augmentation des coûts et une perte d’opportunités de vente.

Perte de confiance dans les données

Lorsque les problèmes d’intégrité des données persistent, les employés et les parties prenantes peuvent perdre confiance dans les données de l’entreprise et dans la capacité à fournir des informations exactes et fiables.

Cette perte de confiance peut entraver le processus décisionnel, car les individus peuvent être réticents à s’appuyer sur des informations axées sur les données et recourir à l’intuition ou à la conjecture.

Problèmes de conformité réglementaire

L’intégrité des données est une composante critique de la conformité réglementaire pour de nombreux secteurs tels que la finance, la santé et l’industrie pharmaceutique. Les entreprises sont tenues de conserver des données exactes et fiables pour répondre aux normes fixées par les organismes de réglementation. Ne pas assurer l’intégrité des données est synonyme de non-conformité, ce qui entraîne des amendes, des sanctions et une perte de réputation.

Pertes financières

Les problèmes d’intégrité des données peuvent avoir des répercussions financières directes et indirectes sur l’entreprise. Par exemple, des données financières inexactes peuvent entraîner des rapports erronés, des erreurs fiscales et une mauvaise allocation des ressources.

De plus, les coûts liés à la résolution des problèmes d’intégrité des données, comme l’investissement dans de nouveaux systèmes, l’embauche de consultants ou la réalisation d’audits approfondis des données, peuvent être très élevés.

4 façons de prévenir et de résoudre les problèmes d’intégrité des données

1. Techniques de validation des données

La mise en œuvre de techniques de validation des données permet aux entreprises de garantir l’exactitude et la cohérence de leurs données.

La validation des données consiste à vérifier les données pour détecter toute erreur ou incohérence avant qu’elles ne soient stockées dans une base de données ou utilisées à des fins d’analyse.

Parmi les techniques courantes de validation des données, citons la vérification des plages, du format et de l’intégrité référentielle. En mettant en œuvre ces techniques, les entreprises peuvent éviter les problèmes d’intégrité des données liés aux erreurs humaines et aux bogues techniques.

2. Sauvegarde régulière des données

Une sauvegarde régulière des données est essentielle pour assurer leur intégrité, puisqu’elle permet de les protéger contre le risque de suppression accidentelle, les pannes de système et les cyberattaques. Les entreprises doivent mettre en œuvre une stratégie complète de sauvegarde, comprenant un stockage hors site et plusieurs copies de sauvegarde, afin de garantir la disponibilité et la fiabilité de leurs données en cas de sinistre.

3. Audits réguliers des données

Réaliser des audits réguliers des données permet aux entreprises d’identifier et de corriger les problèmes d’intégrité des données avant qu’ils ne s’aggravent.

L’audit des données consiste à vérifier l’exactitude, la cohérence et l’exhaustivité des données, ainsi qu’à évaluer l’efficacité des processus et des contrôles de gestion des données de l’entreprise.
En réalisant des audits, les entreprises peuvent assurer la qualité de leurs données et garantir que leurs informations et décisions axées sur les données sont fiables.

4. Mettre en œuvre des mesures de sécurité

La mise en œuvre de mesures de sécurité robustes est cruciale pour protéger l’intégrité des données contre les menaces externes telles que les cyberattaques. Les entreprises ont tout intérêt à investir dans des technologies de sécurité avancées telles que le chiffrement, les pare-feux et les systèmes de détection d’intrusion, afin de protéger leurs données contre les accès et manipulations non autorisés.

En outre, elles doivent mettre en place une politique de sécurité complète et former régulièrement leurs employés sur les bonnes pratiques de sécurité des données.

Auteur

Niv Sluzki

