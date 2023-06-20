Manque d’intégration des données

L’intégration des données consiste à combiner les données provenant de sources et systèmes différents, dans divers formats, afin de créer une vue unifiée et cohérente de l’information.

De nombreuses entreprises ont toutefois du mal à intégrer les données en raison de la complexité de leur infrastructure informatique, de la variété des sources de données et du manque de standardisation. Ce manque d’intégration peut entraîner des silos de données, des incohérences et des doublons, ce qui affecte l’intégrité des données.

Outils d’analyse multiples

Les entreprises utilisent souvent plusieurs outils pour traiter et analyser leurs données. Si ces outils peuvent fournir des informations utiles, ils peuvent également poser des problèmes d’intégrité des données s’ils ne sont pas correctement intégrés et configurés.

Par exemple, chaque outil peut interpréter et traiter les données à sa manière, ce qui entraîne des divergences dans les rapports et informations générés.

Audit insuffisant

L’audit des données est le processus consistant à examiner et à vérifier régulièrement les données de l’entreprise afin de garantir leur exactitude, leur exhaustivité et leur cohérence.

Un audit des données inadéquat ou irrégulier peut entraîner des problèmes d’intégrité des données, car les erreurs et les incohérences peuvent passer inaperçues et ne pas être traitées. Sans un processus d’audit des données rigoureux, les entreprises risquent d’ignorer la qualité de leurs données et de prendre des décisions inexactes ou peu fiables, axées sur des informations erronées.

Dépendance à l’égard des systèmes hérités

De nombreuses entreprises continuent de s’appuyer sur les systèmes hérités pour stocker et gérer leurs données. Ces systèmes obsolètes ne proposent ni les fonctionnalités, ni les capacités, ni les mesures de sécurité nécessaires pour garantir l’intégrité des données.

De plus, l’intégration des systèmes hérités aux applications et sources de données modernes peut être difficile, ce qui entraîne des incohérences et des inexactitudes dans les données.

Saisie incorrecte des données

La saisie des données est essentielle pour assurer l’intégrité des données, puisque les erreurs humaines peuvent engendrer des inexactitudes et des incohérences.

Les entreprises doivent s’assurer que leurs employés reçoivent une formation et des conseils appropriés sur les procédures de saisie des données, afin de prévenir les problèmes d’intégrité des données. En outre, mettre en œuvre des techniques de validation des données et des outils de saisie automatisée des données permet de réduire le risque d’erreur.

Cyberattaques

Les cyberattaques représentent une menace importante pour l’intégrité des données, car les cybercriminels peuvent manipuler, supprimer ou voler les informations sensibles. Les entreprises doivent mettre en place des mesures de sécurité robustes pour protéger leurs données contre tout accès non autorisé et garantir leur exactitude et leur fiabilité.