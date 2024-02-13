Optimisation des performances des applications : Améliorer les performances et réduire les coûts

Pour la plupart des entreprises, les performances des applications ne sont pas une simple préoccupation, mais un facteur essentiel de leur réussite. Optimiser les performances des applications tout en minimisant les coûts est devenu primordial pour offrir une expérience utilisateur positive. Cette expérience pouvant faire ou défaire une entreprise, la recherche de performances optimales au niveau des applications doit être une priorité absolue. Il faut pour cela une solution qui non seulement préserve les performances de vos applications critiques, mais va encore plus loin en offrant réduction des coûts, gains d’efficacité et économies.
L’optimisation du développement et des performances des applications est indispensable dans un monde où l’expérience utilisateur peut déterminer la trajectoire d’une entreprise. Des performances applicatives médiocres peuvent nuire à une entreprise et engendrer frustration et méfiance chez les utilisateurs, les incitant à abandonner le navire, voire à se tourner vers la concurrence. De nombreux problèmes, goulots d’étranglement des applications, latence du réseau, bugs et autres, peuvent altérer les performances des applications. Leur optimisation implique d’adopter une approche stratégique visant à améliorer les fonctionnalités de base et l’expérience utilisateur globale.
Pour optimiser les performances, les entreprises devront non seulement traiter la question de leurs performances applicatives, mais aussi aborder l’aspect crucial de la réduction des coûts. Cette approche ouvre la voie à des économies substantielles, en alignant précisément l’allocation des ressources sur les exigences des applications. Les entreprises doivent maîtriser trois composantes essentielles pour atteindre des performances applicatives optimales de la manière la plus rentable possible.
Les méthodes traditionnelles d’allocation statique des ressources conduisent souvent à des inefficacités, se traduisant soit par une sous-utilisation ou un surdimensionnement des ressources, soit inversement par des goulots d’étranglement au niveau des performances. Les entreprises ont donc besoin d’une solution qui garantisse une allocation précise des ressources, au bon endroit et au bon moment, de manière à optimiser les performances sans dépenses superflues.
Face aux workloads dynamiques, les outils de surveillance traditionnels sont insuffisants, incapables de suivre l’évolution des exigences des applications. Pour garantir véritablement des performances continues, les entreprises doivent adopter une solution qui analyse automatiquement les workloads applicatifs et effectue des ajustements en temps réel. Une approche approfondie, proactive et automatisée est indispensable pour atténuer le risque de problèmes de performance et offrir une expérience transparente et fiable à l’utilisateur final.
Les fonctionnalités d’observabilité avancées permettent de démêler les subtilités des applications et de l’infrastructure. En fournissant des informations en temps réel à partir de données de haute précision, elles sont cruciales pour optimiser les performances des applications. Cependant, un cadre d’observabilité traditionnel n’est plus nécessaire. Les entreprises doivent plutôt privilégier une approche qui permet aux utilisateurs de bien comprendre leurs applications et d’automatiser la résolution des incidents.
En allouant dynamiquement les ressources précisément là où et quand elles sont nécessaires, les entreprises peuvent optimiser les performances sans dépenses inutiles, tandis que la continuité des performances des applications favorise la fiabilité face à des exigences en constante évolution. Parallèlement, l’observabilité en temps réel offre des informations approfondies sur les performances des applications, permettant l’identification et la résolution proactives des problèmes avant qu’ils n’affectent les utilisateurs. IBM Turbonomic joue un rôle clé dans l’optimisation des performances des applications. De plus, lorsque les utilisateurs intègrent Turbonomic à IBM Instana, les entreprises disposent d’une solution complète qui dépasse les limites traditionnelles et les performances habituelles des outils de surveillance classiques.
Turbonomic révolutionne l’optimisation des performances des applications en s’appuyant sur l’IA et les algorithmes de machine learning pour analyser les données de performance en temps réel et fournir des informations sur le temps de réponse des applications et le temps de transaction. Turbonomic s’intègre via une API à tous les éléments de la pile technologique d’une entreprise, quel que soit le fournisseur, et génère des actions qui résolvent les problèmes de performance. Les coûts et l’utilisation des ressources sont également optimisés simultanément à mesure que les performances sont améliorées.
Que les ressources d’une application soient sous-utilisées ou surdimensionnées, Turbonomic alloue dynamiquement ces ressources exactement là où elles sont nécessaires en fonction de l’évolution de la demande, optimisant ainsi les performances tout en réduisant les coûts. Turbonomic aide les ingénieurs, les architectes et les opérateurs d’infrastructure cloud à optimiser de manière proactive les ressources processeur, mémoire, stockage et réseau de leurs applications grâce à l’automatisation. En analysant en continu les workloads d’application et en effectuant des ajustements en temps réel, Turbonomic assure des performances d’application continues qui atténuent les problèmes de performance, optimisent les coûts et offrent une expérience utilisateur optimale.
Instana complète les capacités de Turbonomic en offrant une observabilité avancée en temps réel sur les performances des applications. En fournissant des informations approfondies sur leurs applications, les capacités alimentées par l’IA d’Instana permettent aux entreprises d’identifier les problèmes potentiels avant qu’ils n’affectent les performances. Les tableaux de bord faciles à utiliser d’Instana offrent une vue d’ensemble des indicateurs de performance et des dépendances des applications à prendre en compte. Grâce à la résolution automatique des incidents et à une surveillance proactive, Instana garantit la performance continue des applications du point de vue de l’APM et garantit une expérience utilisateur fluide.
L’association des fonctionnalités d’IBM Turbonomic et d’IBM Instana crée une expérience utilisateur fluide et optimise les performances des applications et l’utilisation des ressources tout en gérant efficacement les coûts. Les capacités de gestion dynamique des ressources informatiques de Turbonomic garantissent une optimisation continue et en temps réel des ressources IT en fonction de la demande des applications, sans surdimensionnement ni sous-dimensionnement. En automatisant intelligemment les actions critiques et en optimisant les ressources dans les environnements hybrides et multicloud, Turbonomic maximise les performances des applications tout en minimisant les coûts.
Parallèlement, la plateforme d’observabilité en temps réel entièrement automatisée d’Instana fournit des données continues de haute précision et des traces de bout en bout, permettant aux équipes DevOps, SRE (ingénierie de fiabilité des sites), ingénieurs de plateforme, IT Ops et développement d’accéder aux données dont ils ont besoin avec des informations contextuelles. Cette visibilité en temps réel permet une identification et une résolution proactives des problèmes de performance, favorisant une expérience utilisateur fluide et fiable. En offrant aux entreprises une solution complète qui résout la cause première de la dégradation des performances de leurs applications, Turbonomic et Instana éliminent les problèmes de dépannage ou de bande passante des utilisateurs finaux. Utilisées conjointement, ces solutions créent une solution encore plus solide qui optimise les performances, rationalise les opérations et augmente la rentabilité, permettant ainsi aux entreprises d’atteindre leurs objectifs.
