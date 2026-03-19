Le modèle de maturité d’IBM pour l’adoption de l’IA générative

Un organigramme avec plusieurs formes et symboles, dont une bulle bleue, un point d’interrogation et une coche.
Présentation

En 2020 (avec des mises à jour supplémentaires en 2021), IBM a introduit le cadre de maturité en matière d’IA pour les applications d’entreprise avec 7 dimensions.

Avec l’avènement de l’IA générative, nous avons aligné l’architecture d’IA générative d’IBM sur un « modèle de maturité IBM pour l’adoption de l’IA générative » :

Phase

Caractéristiques

Recommandations

1
  • Consommer des modèles génériques
  • Approche imprévisible et réactive
  • Efforts localisés
  • Compréhension limitée
  • Développer une sensibilisation de base
  • Initier des projets pilotes

2
  • Modèles adaptés à l’environnement d’IA générative principal
  • Processus incohérents
  • Documentation initiale
  • Reconnaître les besoins en matière de qualité des données
  • Établir une stratégie centralisée
  • Entraînement de base
  • Évaluer les normes en matière de données

3
  • Tirer parti des données d’entreprise dans les environnements d'IA générative
  • Normes à l’échelle de l’entreprise
  • Gouvernance établie
  • Accent sur l’éthique
  • Améliorer la collaboration
  • Relever les défis de l’IA générative
  • Mécanismes de feedback continu

4
  • Exécuter et inférer des modèles d’IA générative pour dimensionner le calcul et les coûts
  • Suivi actif des indicateurs
  • Évaluation quantitative
  • Des décisions basées sur les données
  • Analyse avancée
  • Alignement sur les objectifs métier
  • Gestion robuste des risques

5
  • Créer et utiliser des modèles dans différents environnements, en toute sécurité et à un coût optimal
  • Raffinement continu
  • Boucles de rétroaction établies
  • Approche proactive
  • Favoriser l’innovation
  • Échanger avec les experts
  • Revoir le cadre de gouvernance
Capacités d’IA générative mappées au modèle de capacités

Voici comment le modèle de capacité pour l’architecture d’IA générative d’IBM s’inscrit dans ce modèle de maturité :

Phase

Capacités d’IA générative

Maturité de la gouvernance

1
  • Ressources sur l’IA générative : les bases du matériel et de la plateforme.
  • Gestion de base des données : stockage initial et gestion des données.

Pas de gouvernance du cycle de vie de l’IA

2
  • Centre de modèles : capacités de base d’importation des modèles et des données.
  • Capacités supplémentaires : opérations informatiques de base pour l’IA générative.
  • Les premières étapes du développement d’applications d’IA générative : régler les modèles de fondation.

Quelques politiques d’IA disponibles pour guider le cycle de vie de l’IA

3
  • Hébergement de modèles : déploiement des modèles en tant que services d’API et gestion des politiques d’accès aux modèles.
  • Personnalisation des modèles : introduction au réglage et à l’entraînement des modèles pour des besoins spécifiques.
  • Réglage de l’IA générative : personnalisation de base à l’aide du prompt engineering et du réglage fin des modèles.

Ensemble courant d’indicateurs pour gouverner le cycle de vie de l’IA

4
  • Gouvernance des modèles : traiter des questions telles que l’introduction de biais, le respect des réglementations et la conformité.
  • Surveillance des modèles : capacités de surveillance en temps réel, incluant la détection de biais et la détection HAP.
  • Capacités d’application de l’IA générative : incorporation de fonctionnalités avancées comme l’orchestration et la détection d’intention.

Validation et surveillance automatisées

5
  • Personnalisation avancée des modèles : utiliser des plateformes cloud pour répondre à des besoins dynamiques.
  • Surveillance et sécurité des prompts : garantir que les modèles sont protégés contre les menaces avancées.
  • Réglage avancé de l’IA générative : personnalisation approfondie des modèles en fonction du jargon et des processus spécifiques à l’entreprise.
  • Développement avancé d’applications d’IA générative : développement d’applications d’IA générative complètes et création de modèles potentiels en partant de zéro.

Gouvernance entièrement automatisée du cycle de vie de l’IA
Ressources Un modèle de maturité informatique IBM - cadre de maturité de l’IA pour les applications d’enterprise Évaluation de l’adoption du cloud et de la transformation Évaluation IBM de l’intégration moderne
Étapes suivantes

Consultez nos experts pour savoir comment accélérer votre adoption de l’IA générative.
Contributeurs

Mihai Criveti, Chris Kirby, Wissam Dib

Mise à jour : 5 décembre 2023