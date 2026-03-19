En 2020 (avec des mises à jour supplémentaires en 2021), IBM a introduit le cadre de maturité en matière d’IA pour les applications d’entreprise avec 7 dimensions.
Avec l’avènement de l’IA générative, nous avons aligné l’architecture d’IA générative d’IBM sur un « modèle de maturité IBM pour l’adoption de l’IA générative » :
Phase
Caractéristiques
Recommandations
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Voici comment le modèle de capacité pour l’architecture d’IA générative d’IBM s’inscrit dans ce modèle de maturité :
Phase
Capacités d’IA générative
Maturité de la gouvernance
1
Pas de gouvernance du cycle de vie de l’IA
2
Quelques politiques d’IA disponibles pour guider le cycle de vie de l’IA
3
Ensemble courant d’indicateurs pour gouverner le cycle de vie de l’IA
4
Validation et surveillance automatisées
5
Gouvernance entièrement automatisée du cycle de vie de l’IA