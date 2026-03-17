Essentielles pour atteindre les objectifs stratégiques et les exigences opérationnelles, les capacités métier sont décrites dans le modèle de capacités de l’architecture d’IA générative. Il comprend six catégories principales, présentant les capacités uniques et complémentaires nécessaires à une mise en œuvre efficace de l’IA générative, avec une documentation complète disponible dans d’autres architectures.
Les autres groupes de capacités soutiennent les capacités de l’IA générative. Elles ne sont pas propres à l’IA générative, mais elles doivent être présentes pour la soutenir en tant que capacité d’entreprise. Ces groupes sont les suivants :
Data Management est un groupe de capacités permettant de stocker, de gérer et de transformer les données sous des formes qui les rendent aptes au réglage et à l’entraînement de modèles d’IA générative. Cette catégorie comprend également les capacités de journalisation et d’évaluation des réponses des modèles à des fins d’audit, ainsi qu’en tant qu’entrée pour un réglage et un ajustement ultérieurs du modèle.
Le groupe Supporting Capabilities est un ensemble de capacités d’application, d’intégration et d’opérations informatiques nécessaire pour déployer et gérer avec succès les solutions d’IA générative au sein d’une entreprise.
Le groupe GenAI Resources capture les capacités matérielles et de plateforme nécessaires pour développer, régler, déployer et gérer efficacement des modèles et solutions d’IA générative.
Chaque catégorie de capacités est composée d’un ou plusieurs groupes de capacités. Cette section présente les groupes et les capacités essentiels à l’IA générative.
Le groupe de capacités Model Hub englobe les capacités nécessaires pour gérer les modèles importés ainsi que ceux réglés ou entraînés par l’entreprise. Ces capacités permettent aux entreprises de gérer les modèles et les jeux de données disponibles pour une utilisation au sein de l’entreprise, tout en limitant l’accès aux modèles et aux jeux de données à des utilisateurs ou groupes spécifiques au sein de l’entreprise. Les capacités Model Importing et Data Importing sont des capacités clés qui permettent aux entreprises de recevoir des modèles provenant du nombre croissant de référentiels de modèles publics tels que Hugging Face.
Le groupe de capacités Model Hosting permet de déployer des modèles généraux et réglés en tant que services API au sein d’une entreprise, d’optimiser l’utilisation des ressources, de permettre un affinement et un remplacement indépendants et de simplifier la gouvernance. La gestion des politiques d’accès aux modèles est un élément clé de ce groupe. Elle garantit que l’accès aux modèles est limité aux utilisateurs et aux groupes autorisés, empêchant ainsi toute utilisation non autorisée.
Le groupe Model Customization est un groupe de capacités qui permet à une entreprise de régler et d’entraîner des modèles d’IA générative pour des besoins commerciaux spécifiques. En général, cette capacité sera mise en œuvre à l’aide d’une plateforme cloud, car le modèle de paiement à l’utilisation du cloud est bien adapté aux besoins imprévisibles des ressources de réglage et d’entraînement.
Le groupe Model and Data Governance est un ensemble de capacités essentielles pour qu’une entreprise puisse utiliser des modèles d’IA générative à grande échelle. Plus précisément, ces capacités fournissent aux entreprises les informations dont elles ont besoin pour surveiller et gérer les risques liés aux modèles, comme l’introduction de biais dans les réponses, ainsi que pour répondre aux exigences réglementaires et de conformité en matière de transparence et d’équité des modèles.
Le groupe Model Monitoring est l’analogie opérationnelle de la gouvernance des modèles ; où la gouvernance des modèles traite s’occupe de la gestion des modèles et des risques à long terme, les capacités de surveillance des modèles permettent aux entreprises de surveiller et de gérer les opérations de modèles en temps réel. La surveillance des modèles comprend plusieurs capacités clés, notamment :
GenAI Compliance Management est une catégorie de capacités qui vise à activer les contrôles nécessaires pour « sécuriser l’utilisation » de l’IA sur la pile applicative et « sécuriser les applications » elles-mêmes. Il convient de respecter les normes éthiques et les directives pour s’assurer que les systèmes d’IA respectent les valeurs et les droits humains.
AI Application Security Management : cette catégorie de capacités vise à faciliter les contrôles nécessaires pour « sécuriser » l’utilisation de l’IA sur la pile d’applications et « sécuriser les applications » elles-mêmes. Il convient de respecter les normes éthiques et les directives pour s’assurer que les systèmes d’IA respectent les valeurs et les droits humains.
AI Model Security Management : cette catégorie de capacités concerne la mise en place des contrôles nécessaires pour « sécuriser la couche modèle » ainsi que la sécurisation de l’utilisation des modèles. Mettre en œuvre les bonnes pratiques pour la formation, la validation et l’évaluation des modèles afin d’améliorer les performances et la fiabilité.
AI Data Security Management : cette catégorie de capacités permet aux contrôles de « sécuriser la couche de données ». Établir des lignes directrices claires pour la collecte, le stockage et l’utilisation des données afin de garantir la qualité des données et d’atténuer les biais. Bien que la sécurité des données ne soit pas propre à l’IA générative, nous nous concentrerons uniquement sur les domaines où l’IA générative nécessite une attention particulière du point de vue des données.
Agentic AI est un ensemble de capacités requises pour créer et déployer des applications d’IA agentique. Il s’agit notamment de fonctionnalités de base telles que Routing and Orchestration, Tool Management et Tool Calling.
GenAI Tuning est un groupe de capacités nécessaires pour « personnaliser » un modèle génératif général en fonction des besoins de l’entreprise. Les modèles sont entraînés sur une large base de connaissances et n’auront aucune connaissance du jargon et des processus spécifiques du secteur. Ainsi, la plupart des entreprises devront utiliser des fonctionnalités telles que Prompt Engineering, Prompt Tuning et Model Fine-tuning pour créer un modèle qui comprend les termes et les processus de l’activité de l’entreprise.
Les capacités GenAI Application permettent aux entreprises de développer des applications d’IA générative avancées. Elles offrent notamment la possibilité de générer dynamiquement des fonctions pour répondre aux requêtes des utilisateurs ; la mémoire conversationnelle, qui permet aux applications d’IA générative de conserver et de référencer les interactions antérieures d’une manière conversationnelle ; et le routage des modèles, qui permet aux applications d’acheminer dynamiquement les requêtes vers le modèle le mieux adapté pour y répondre.