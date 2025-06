Solutions d’entrepôt de données

Pour renforcer les capacités décisionnelles de votre entreprise et soutenir vos initiatives en matière de business intelligence et d’IA, il est essentiel de disposer d’un socle de données flexible et fiable. Nos technologies d’entrepôt de données Db2 et Netezza, cloud natives, sont spécialement conçues pour stocker, gérer et analyser tous les types de données et de workloads, sans les complexités et les risques de sécurité supplémentaires liés à la duplication des données ou à leur déplacement entre environnements. Les intégrations au lakehouse watsonx.data permettent aux clients de partager facilement des données dans des formats ouverts et de bénéficier d’une vue unique de leur parc analytique et d’IA.

Nos clients ont également la possibilité d’exécuter nos entrepôts de données dans le cloud de leur choix, avec des options de services SaaS autogérés ou entièrement gérés. Les déploiements SaaS pour IBM Db2 Warehouse sont disponibles sur IBM Cloud et AWS, et Netezza Performance Server sur Azure et AWS.