Depuis 1964, Conestoga Wood Specialties (lien externe à ibm.com) s'est forgé une réputation de premier fournisseur américain de portes d'armoires personnalisées et de composants en bois pour armoires. Leur secret ? La fiabilité à toute épreuve ! Ils se sont engagés à soutenir les fabricants d'armoires en leur proposant des produits de la plus haute qualité, des pratiques commerciales éthiques irréprochables et le meilleur service de livraison complète et dans les délais du secteur.