Présentation d’IBM Software Subscription & Support

Illustration de formes géométriques dans des nuances de bleu, noir et gris

IBM Software Subscription and Support (S&S) est une solution complète de mises à jour et de support technique incluse avec l’achat de chaque programme logiciel IBM sous licence dans le cadre de l’IBM International Passport Advantage Agreement (IPAA).

Tant que votre S&S est actif, vous bénéficiez des avantages suivants :

Accès au téléchargement des dernières versions et mises à jour de vos logiciels sous droits.

Chaque version est plus puissante, plus robuste et plus sécurisée que la précédente, s’appuyant sur les fonctionnalités existantes pour vous aider à :

  • améliorer les performances, la productivité et la facilité d’utilisation ;
  • obtenir de meilleures informations et de meilleurs résultats grâce à des capacités d’IA intégrées ;
  • protéger vos logiciels et vos systèmes contre des cybermenaces en constante évolution grâce à une sécurité intégrée ;
  • atteindre plus rapidement vos objectifs métier, cloud, de modernisation et de transformation ;
  • réduire les coûts et augmenter le retour sur investissement de vos logiciels.

Support technique pour vos logiciels distribués* 

*Remarques : Vérifiez toujours sur le site IBM Product Lifecycle que vous utilisez une version prise en charge de votre logiciel. Si vous constatez que la version ou la mise à jour que vous utilisez a atteint ou atteindra prochainement la date de fin du support de base, examinez vos options.

**Vos droits S&S (support de base) ou Sustained Support peuvent inclure Red Hat Extended Update Support (EUS) ou Red Hat Extended Lifecycle Support (ELS) – Term 1 pour certains produits Red Hat. Contactez votre représentant Abonnements et rentes pour vérifier votre éligibilité.

Le renouvellement de votre IBM Software Subscription and Support est l’un des moyens les plus rentables de garantir que les logiciels achetés aujourd’hui continuent de créer de la valeur pendant des années.
Ressources
Politique de téléchargement d’IBM

Consultez la politique de téléchargement d’IBM pour Fix Central et les sites de téléchargement des programmes logiciels.

 En savoir plus
Apportez des améliorations à vos logiciels IBM

Profitez des nouvelles technologies et des améliorations intégrées aux dernières versions logicielles.

 En savoir plus
Renouvelez votre S&S pour un accès continu aux mises à jour et au support

Afin que les avantages de mise à niveau et d’assistance associés à votre contrat d’abonnement et de support logiciel IBM (S&S) restent effectifs, vous devez renouveler votre contrat à la fin de chaque période de couverture. 

 En savoir plus