Présentation d’IBM Software Subscription & Support

Accès au téléchargement des dernières versions et mises à jour de vos logiciels sous droits.

Chaque version est plus puissante, plus robuste et plus sécurisée que la précédente, s’appuyant sur les fonctionnalités existantes pour vous aider à :

améliorer les performances, la productivité et la facilité d’utilisation ;

obtenir de meilleures informations et de meilleurs résultats grâce à des capacités d’IA intégrées ;

protéger vos logiciels et vos systèmes contre des cybermenaces en constante évolution grâce à une sécurité intégrée ;

atteindre plus rapidement vos objectifs métier, cloud, de modernisation et de transformation ;

réduire les coûts et augmenter le retour sur investissement de vos logiciels.

Support technique pour vos logiciels distribués*

Options de recherche et de chat améliorées par l’IA

Réponses à vos questions d’assistance concernant l’installation, le déploiement, l’utilisation et le code

Mise en relation avec des groupes d’utilisateurs et les communautés TechXchange

Accès sous droits à Fix Central. Consultez la politique de téléchargement d’IBM pour Fix Central et les sites de téléchargement des programmes logiciels

Documentation spécifique aux produits et assistance au dépannage.

Résolution rapide des incidents, à toute heure et tous les jours de la semaine : il suffit d’ouvrir un dossier via le web, le chat ou par téléphone

*Remarques : Vérifiez toujours sur le site IBM Product Lifecycle que vous utilisez une version prise en charge de votre logiciel. Si vous constatez que la version ou la mise à jour que vous utilisez a atteint ou atteindra prochainement la date de fin du support de base, examinez vos options.

Utilisez vos droits S&S (support de base) pour télécharger une version ou une mise à jour plus récente et prise en charge.

Envisagez l’acquisition du support étendu IBM (lorsqu’il est disponible) si vous avez besoin de plus de temps pour télécharger une version ou une mise à jour plus récente.

Envisagez l’acquisition du Sustained Support** si aucune version ou mise à jour plus récente n’est disponible au téléchargement.

**Vos droits S&S (support de base) ou Sustained Support peuvent inclure Red Hat Extended Update Support (EUS) ou Red Hat Extended Lifecycle Support (ELS) – Term 1 pour certains produits Red Hat. Contactez votre représentant Abonnements et rentes pour vérifier votre éligibilité.

Le renouvellement de votre IBM Software Subscription and Support est l’un des moyens les plus rentables de garantir que les logiciels achetés aujourd’hui continuent de créer de la valeur pendant des années.