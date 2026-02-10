Accédez à Passport Advantage Online pour les clients et cliquez sur Se connecter.

Voici ce dont vous aurez besoin :

un identifiant et un mot de passe IBM accéder à votre site Passport Advantage Online (PAO) autorisation du contact principal ou du contact secondaire de votre site pour télécharger des logiciels

*Remarque : si vous n’en possédez pas, cliquez sur « Créer un IBMid ». Fournissez les informations demandées, y compris un justificatif de vos droits de téléchargement logiciel. Envoyez votre demande, qui sera transmise au contact principal de votre site. Une fois votre identifiant activé et votre accès au téléchargement logiciel approuvé, vous en serez informé(e).