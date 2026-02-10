Passez à la dernière version de votre logiciel IBM

Abonnement et assistance IBM Passport Advantage

Profitez des avantages de votre IBM Software Subscription and Support (S&S) pour télécharger les nouvelles versions et mises à jour de vos logiciels IBM.

    Profitez des technologies nouvelles et améliorées, intégrées aux mises à jour de votre logiciel IBM. Découvrez comment.

    Etape 1

    Accédez à Passport Advantage Online pour les clients et cliquez sur Se connecter.

    Voici ce dont vous aurez besoin :

    1. un identifiant et un mot de passe IBM
    2. accéder à votre site Passport Advantage Online (PAO)
    3. autorisation du contact principal ou du contact secondaire de votre site pour télécharger des logiciels

    *Remarque : si vous n’en possédez pas, cliquez sur « Créer un IBMid ». Fournissez les informations demandées, y compris un justificatif de vos droits de téléchargement logiciel. Envoyez votre demande, qui sera transmise au contact principal de votre site. Une fois votre identifiant activé et votre accès au téléchargement logiciel approuvé, vous en serez informé(e).

    Connexion protégée par mot de passe à l’écran de l’ordinateur

    Etape 2

    Sélectionnez Téléchargement logiciel dans :

    • Menu principal
    • Tuile Recherche rapide ou
    • La liste de liens rapides
    Image fournie par le client montrant un grand affichage mural de tâches que deux infirmières examinent sur un écran

    Etape 3

    1. Recherchez par nom de produit, description ou numéro de pièce, ou faites défiler la liste des logiciels auxquels vous avez droit.
    2. Vérifiez ou modifiez la version, le système d’exploitation et les paramètres linguistiques
    3. Confirmez vos choix et téléchargez

    C’est aussi simple.

    Pour en savoir plus, accédez au Téléchargement logiciel.

    Vue grand-angle de programmeurs informatiques utilisant un PC au bureau
    Ressources
    Système de gestion documentaire (DMS). Logiciel d’automatisation pour archiver et gérer efficacement les fichiers d’information. Internet et services pour la technologie de transfert de données dans le cloud
    Découvrez les nouveautés et les contenus disponibles au téléchargement avec S&S actif

    Profitez des avantages de votre IBM Software Subscription and Support (S&S) pour télécharger les nouvelles versions et mises à jour de vos logiciels IBM.

         En savoir plus
    Une femme asiatique travaillant dans le secteur de la fabrication
    Abonnez-vous aux notifications de nouvelles versions et de support

    Inscrivez-vous pour rester informé(e) des mises à jour critiques de l’assistance produit IBM grâce à Mes notifications.

         En savoir plus
    Une main écrivant sur tableau invisible
    Voir les produits dont la date de fin de l’assistance de base est à venir

    Découvrez toutes les versions ou mises à jour de votre logiciel IBM qui passent à une assistance étendue ou prolongée au cours du second semestre 2025 et du premier semestre 2026.

         En savoir plus

    Besoin d’aide ? Contactez l’équipe eCustomer Care de votre région.