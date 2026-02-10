Accédez à Passport Advantage Online pour les clients et cliquez sur Se connecter.
Voici ce dont vous aurez besoin :
*Remarque : si vous n’en possédez pas, cliquez sur « Créer un IBMid ». Fournissez les informations demandées, y compris un justificatif de vos droits de téléchargement logiciel. Envoyez votre demande, qui sera transmise au contact principal de votre site. Une fois votre identifiant activé et votre accès au téléchargement logiciel approuvé, vous en serez informé(e).
Sélectionnez Téléchargement logiciel dans :
C’est aussi simple.
Pour en savoir plus, accédez au Téléchargement logiciel.
Profitez des avantages de votre IBM Software Subscription and Support (S&S) pour télécharger les nouvelles versions et mises à jour de vos logiciels IBM.
Inscrivez-vous pour rester informé(e) des mises à jour critiques de l’assistance produit IBM grâce à Mes notifications.
Découvrez toutes les versions ou mises à jour de votre logiciel IBM qui passent à une assistance étendue ou prolongée au cours du second semestre 2025 et du premier semestre 2026.