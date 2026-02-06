Bénéficiez d’améliorations pour vos logiciels IBM grâce à l’IBM Software Subscription and Support actif.

Chaque année, IBM annonce des centaines de nouvelles versions logicielles, chacune plus performante, plus robuste et plus sécurisée que la précédente. Beaucoup intègrent des fonctionnalités d’IA et sont prêtes pour le cloud, et toutes bénéficient d’une assistance technique 24 h/24, 7 j/7.

Découvrir les nouveautés

Profitez des nouvelles technologies et des améliorations intégrées aux dernières versions logicielles pour :

  • réduire les coûts d’acquisition logicielle
  • améliorer les performances, la productivité et la sécurité
  • Exploiter l’IA intégrée afin d’améliorer les informations et résultats obtenus
  • Accélérer la modernisation et la transformation

Téléchargez les versions les plus récentes

Profitez des avantages de votre contrat d’abonnement et support logiciel IBM actif pour rester à jour et maximiser le retour sur votre investissement S&S.

Connectez-vous à Passport Advantage Online pour télécharger la dernière version ou mise à jour des logiciels auxquels vous avez droit et ainsi pérenniser vos investissements logiciels.

Ressources
Recevez des mises à jour et des améliorations pour vos logiciels IBM sous droits

Profitez des nouvelles technologies et des améliorations intégrées aux dernières versions logicielles.

Politique de téléchargement d'IBM

Consultez la politique de téléchargement d'IBM pour Fix Central et les sites de téléchargement des programmes logiciels.

Renouvelez votre S&S pour un accès continu aux mises à jour et au support

Évaluez les besoins en calcul et en stockage dans le cloud public en tenant compte des plans d'économies négociés et des remises des fournisseurs.

