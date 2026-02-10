Renouvellement d’IBM Software Subscription & Support

Consultez immédiatement votre devis de renouvellement et choisissez l’une des options suivantes :
- Contacter un partenaire commercial IBM agréé pour connaître le prix final et les modalités d’exécution ;
- Obtenir de l’aide auprès votre représentant IBM chargé des renouvellements.
- Connectez-vous à Passport Advantage Online pour les clients afin de finaliser le renouvellement en ligne*
*Remarque : le renouvellement et les commandes Passport Advantage Online sont proposés dans la plupart des pays, mais pas dans tous. Si vous achetez directement auprès d’IBM, vous pouvez choisir votre moyen de paiement : facturation, bon de commande, ou carte bancaire (sous réserve de disponibilité dans votre pays).
Renouveler via PAO
- Lorsque vous recevrez votre devis de renouvellement, cliquez sur Passport Advantage Online.
- Connectez-vous à l’aide de votre identifiant et de votre mot de passe IBM. Vous serez automatiquement redirigé(e) vers la page de devis de renouvellement. Vous y trouverez vos informations de renouvellement, ainsi que votre numéro de devis. Vous verrez également s’afficher deux autres onglets.
- L’onglet Informations sur le compte comporte des informations comme votre numéro de client IBM et la date d’échéance de votre contrat.
- L’onglet Représentant commercial comporte les coordonnées de votre représentant commercial IBM.
- Pour renouveler, cliquez sur « Ajouter au panier ».
- Sur la page du panier, vous verrez tous les articles relatifs à votre renouvellement de Software Subscription and Support. Notez que l’étape « Tarification » se remplit automatiquement. À ce stade, vous avez la possibilité de
- Supprimer des articles*
- Faire des modifications*
- Paiement
- Pour passer votre commande, cliquez sur « Commander ».
- La page « Payment - Facturation et livraison » s’affiche.
- Lisez les conditions générales, puis cliquez sur « J’accepte ».
- Cliquez sur le bouton « Continuer ».
- Vous êtes maintenant sur la page Vérifier et commander.
- Sélectionnez le moyen de paiement souhaité. Le paiement par carte bancaire est le moyen par défaut. Vous avez également l’option Bon de commande. Remarque : les moyens de paiement varient selon le pays.
- Pour payer par carte bancaire
- Saisissez le numéro de votre carte bancaire
- Sélectionnez le mois d’expiration de votre carte bancaire
- Sélectionnez l’année d’expiration de votre carte bancaire
- Saisissez le code de sécurité.
- Dans la plupart des cas, il s’agit d’un numéro à 3 chiffres imprimé au dos de la carte. Il figure à droite du numéro de votre carte.
- Pour les cartes American Express : il s’agit d’un numéro à quatre chiffres imprimé au recto de la carte. Il apparaît au-dessus et avant ou après le numéro de votre carte.
- Quand tout est prêt, cliquez sur le bouton « Envoyer ».
- Vous êtes maintenant sur la page Confirmation et détails de la commande. Cet écran affiche le numéro de la commande de renouvellement Software Subscription and Support que vous venez de passer.
- Veuillez imprimer et conserver cette page car elle contient la référence de votre commande, des informations sur votre moyen de paiement et la description des articles commandés.