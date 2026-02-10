Renouvellement d’IBM Software Subscription & Support

Pour bénéficier sans interruption des avantages de votre IBM Software Subscription and Support (S&S), vous devez le renouveler avant sa date anniversaire. Consultez les liens ci-dessous pour savoir pourquoi, quand et comment renouveler votre abonnement.

    Cliquez sur les liens ci-dessous pour découvrir pourquoi, quand et comment renouveler :

    Le maintien d’une version active de S&S est l’un des moyens les plus rentables de protéger votre investissement logiciel.

    Cela vous permet de tirer parti des nouvelles caractéristiques et des fonctionnalités améliorées afin d’optimiser l’ergonomie, les performances et la sécurité de votre logiciel autorisé actuel. Vos déploiements de nouvelles fonctionnalités sont facilités et vous disposez d’un accès ininterrompu aux :

    1. Mises à niveau depuis Passport Advantage Online (PAO) et aux correctifs (y compris les corrections de défauts, les restrictions et les contournements) depuis Fix Central
    2. Support IBM pour répondre à vos questions courantes d’installation, de déploiement, de migration et d’utilisation, et à l’assistance 24x7 pour les problèmes de gravité 1, 7 jours sur 7, 52 semaines par an. Il suffit d’ouvrir un dossier en ligne, par chat ou par téléphone. Pour en savoir plus, rendez-vous sur la page IBM Support et consultez le Guide de support IBM.

    Dates d’échéance du renouvellement

    • Pour les sites Passport Advantage, le renouvellement a lieu chaque année à la même date (appelée date « anniversaire »).
    • En ce qui concerne Passport Advantage Express, les dates de renouvellement sont déterminées par les dates de transaction. Cela signifie que votre abonnement IBM Software Subscription and Support commence à la date d’acquisition et se termine le dernier jour du mois correspondant de l’année suivante, sauf si la date d’acquisition est le premier jour du mois, auquel cas la période de couverture prend fin le dernier jour du mois.
    • Remarque : si vous effectuez plusieurs transactions PAE, vous pouvez vous inscrire à Passport Advantage et transférer vos droits pour bénéficier d’une date anniversaire unique. Découvrez comment

    Notifications de renouvellement

    • Votre contact principal Passport Advantage recevra une demande de vérification 120 jours avant chaque échéance. Remarque : il est important que le contact principal de votre site vérifie les contacts, en ajoute ou en supprime, attribue ou révise les rôles utilisateur et mette à jour les droits d’accès, afin de s’assurer que les devis de renouvellement parviennent à la bonne personne.
    • Les devis de renouvellement sont transmis à votre contact principal, de renouvellement ou administratif (selon vos préférences) aux alentours du 17 du mois ou environ 105 jours avant la date anniversaire de votre abonnement IBM Software Subscription and Support*.
    • Les rappels de renouvellement sont envoyés par e-mail 60, 45, 30 et 15 jours avant la date d’échéance, ou jusqu’à ce que le renouvellement soit finalisé.

    Consultez immédiatement votre devis de renouvellement et choisissez l’une des options suivantes :

    • Contacter un partenaire commercial IBM agréé pour connaître le prix final et les modalités d’exécution ;
    • Obtenir de l’aide auprès votre représentant IBM chargé des renouvellements.
    • Connectez-vous à Passport Advantage Online pour les clients afin de finaliser le renouvellement en ligne*

    *Remarque : le renouvellement et les commandes Passport Advantage Online sont proposés dans la plupart des pays, mais pas dans tous. Si vous achetez directement auprès d’IBM, vous pouvez choisir votre moyen de paiement : facturation, bon de commande, ou carte bancaire (sous réserve de disponibilité dans votre pays).

    Renouveler via PAO

    1. Lorsque vous recevrez votre devis de renouvellement, cliquez sur Passport Advantage Online.
    2. Connectez-vous à l’aide de votre identifiant et de votre mot de passe IBM. Vous serez automatiquement redirigé(e) vers la page de devis de renouvellement. Vous y trouverez vos informations de renouvellement, ainsi que votre numéro de devis. Vous verrez également s’afficher deux autres onglets.
      1. L’onglet Informations sur le compte comporte des informations comme votre numéro de client IBM et la date d’échéance de votre contrat.
      2. L’onglet Représentant commercial comporte les coordonnées de votre représentant commercial IBM.
    3. Pour renouveler, cliquez sur « Ajouter au panier ».
    4. Sur la page du panier, vous verrez tous les articles relatifs à votre renouvellement de Software Subscription and Support. Notez que l’étape « Tarification » se remplit automatiquement. À ce stade, vous avez la possibilité de
      • Supprimer des articles*
      • Faire des modifications*
      • Paiement
    5. Pour passer votre commande, cliquez sur « Commander ».
      1. La page « Payment - Facturation et livraison » s’affiche.
      2. Lisez les conditions générales, puis cliquez sur « J’accepte ».
      3. Cliquez sur le bouton « Continuer ».
    6. Vous êtes maintenant sur la page Vérifier et commander.
      1. Sélectionnez le moyen de paiement souhaité. Le paiement par carte bancaire est le moyen par défaut. Vous avez également l’option Bon de commande. Remarque : les moyens de paiement varient selon le pays.
      2. Pour payer par carte bancaire
        1. Saisissez le numéro de votre carte bancaire
        2. Sélectionnez le mois d’expiration de votre carte bancaire
        3. Sélectionnez l’année d’expiration de votre carte bancaire
        4. Saisissez le code de sécurité.
          1. Dans la plupart des cas, il s’agit d’un numéro à 3 chiffres imprimé au dos de la carte. Il figure à droite du numéro de votre carte.
          2. Pour les cartes American Express : il s’agit d’un numéro à quatre chiffres imprimé au recto de la carte. Il apparaît au-dessus et avant ou après le numéro de votre carte.
      3. Quand tout est prêt, cliquez sur le bouton « Envoyer ».
    7. Vous êtes maintenant sur la page Confirmation et détails de la commande. Cet écran affiche le numéro de la commande de renouvellement Software Subscription and Support que vous venez de passer.
      1. Veuillez imprimer et conserver cette page car elle contient la référence de votre commande, des informations sur votre moyen de paiement et la description des articles commandés.

     