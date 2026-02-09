Passport Advantage Online pour les clients

Visite Passport Advantage Online (03:05)

Passport Advantage Online (PAO) est le domaine privé de votre entreprise au sein d’IBM. Les utilisateurs autorisés peuvent se connecter pour télécharger des logiciels, demander des supports, définir leurs préférences en matière de notification, acheter de nouvelles licences, renouveler leur abonnement et leur support aux logiciels IBM, gérer leurs droits, générer et consulter des rapports, et gérer l’accès à leur compte, leurs rôles et leurs privilèges.