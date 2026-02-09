Passport Advantage Online pour les clients

Passport Advantage Online fournit un accès sécurisé aux informations et applications Passport Advantage spécifiques au site.

Vous découvrez PAO ? Profitez d’une visite guidée.

Visite Passport Advantage Online (03:05)

Passport Advantage Online (PAO) est le domaine privé de votre entreprise au sein d’IBM. Les utilisateurs autorisés peuvent se connecter pour télécharger des logiciels, demander des supports, définir leurs préférences en matière de notification, acheter de nouvelles licences, renouveler leur abonnement et leur support aux logiciels IBM, gérer leurs droits, générer et consulter des rapports, et gérer l’accès à leur compte, leurs rôles et leurs privilèges.

Découvrez comment demander l’accès à Passport Advantage Online (01:44)

Si vous n’avez pas accès à votre site PAO, faites-en la demande dès maintenant.

