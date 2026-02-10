Découvrez les nouveautés et les contenus disponibles au téléchargement avec S&S

Motif géométrique bleu et noir avec effet 3D.

    Découvrir les nouveautés

    Chaque année, IBM annonce des centaines de nouvelles versions logicielles, chacune plus performante, plus robuste et plus sécurisée que la précédente. Beaucoup intègrent des fonctionnalités d’IA et sont prêtes pour le cloud, et toutes bénéficient d’une assistance technique 24 h/24, 7 j/7.

    Il y a de fortes chances que bon nombre de ces versions offrent de nouvelles fonctionnalités et améliorations dont vous pourrez profiter pour :

    • réduire les coûts d’acquisition logicielle
    • améliorer les performances, la productivité et la sécurité
    • Exploiter l’IA intégrée afin d’améliorer les informations et résultats obtenus
    • Accélérer la modernisation

    Consultez la page des Annonces IBM. Abonnez-vous pour recevoir des notifications par e-mail chaque jour ou chaque semaine. C’est vous qui choisissez. Une fois abonné, vous pourrez modifier vos préférences de notification à tout moment.

    Profitez des avantages de votre contrat d’abonnement et support logiciel IBM actif pour rester à jour et maximiser le retour sur votre investissement S&S.

    Téléchargez les versions les plus récentes

    Téléchargez la version la plus récente de vos logiciels autorisés afin de pérenniser vos investissements logiciels.

    Connectez-vous à Passport Advantage Online pour télécharger les nouvelles versions de vos logiciels.

    Ressources
    Gros plan sur des mains tapant sur un ordinateur portable.
    Consulter la politique de téléchargement d’IBM

    Découvrez la politique de téléchargement d’IBM pour Fix Central et les sites de téléchargement des programmes logiciels. 

         En savoir plus
    Un homme est assis dans une pièce confortable, tapant sur une tablette.
    Recevez des mises à jour et des améliorations pour vos logiciels IBM sous droits

    Profitez des nouvelles technologies et des améliorations intégrées aux dernières versions logicielles.

         En savoir plus
    Vue latérale de deux femmes portant des casques tout en regardant des écrans d’ordinateur.
    Renouvelez votre S&S pour un accès continu aux mises à jour et au support

    Évaluez les besoins en calcul et en stockage dans le cloud public en tenant compte des plans d’économies négociés et des remises des fournisseurs.

         En savoir plus

    Besoin d’aide ? Contactez votre équipe locale eCustomer Care.