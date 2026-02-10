Découvrez les nouveautés et les contenus disponibles au téléchargement avec S&S

Chaque année, IBM annonce des centaines de nouvelles versions logicielles, chacune plus performante, plus robuste et plus sécurisée que la précédente. Beaucoup intègrent des fonctionnalités d’IA et sont prêtes pour le cloud, et toutes bénéficient d’une assistance technique 24 h/24, 7 j/7.
Il y a de fortes chances que bon nombre de ces versions offrent de nouvelles fonctionnalités et améliorations dont vous pourrez profiter pour :
Consultez la page des Annonces IBM. Abonnez-vous pour recevoir des notifications par e-mail chaque jour ou chaque semaine. C’est vous qui choisissez. Une fois abonné, vous pourrez modifier vos préférences de notification à tout moment.
Profitez des avantages de votre contrat d’abonnement et support logiciel IBM actif pour rester à jour et maximiser le retour sur votre investissement S&S.
Téléchargez la version la plus récente de vos logiciels autorisés afin de pérenniser vos investissements logiciels.
Connectez-vous à Passport Advantage Online pour télécharger les nouvelles versions de vos logiciels.
Découvrez la politique de téléchargement d’IBM pour Fix Central et les sites de téléchargement des programmes logiciels.
Profitez des nouvelles technologies et des améliorations intégrées aux dernières versions logicielles.
Évaluez les besoins en calcul et en stockage dans le cloud public en tenant compte des plans d’économies négociés et des remises des fournisseurs.