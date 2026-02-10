Découvrez les nouveautés et les contenus disponibles au téléchargement avec S&S

Chaque année, IBM annonce des centaines de nouvelles versions logicielles, chacune plus performante, plus robuste et plus sécurisée que la précédente. Beaucoup intègrent des fonctionnalités d’IA et sont prêtes pour le cloud, et toutes bénéficient d’une assistance technique 24 h/24, 7 j/7.

Il y a de fortes chances que bon nombre de ces versions offrent de nouvelles fonctionnalités et améliorations dont vous pourrez profiter pour :

réduire les coûts d’acquisition logicielle

améliorer les performances, la productivité et la sécurité

Exploiter l’IA intégrée afin d’améliorer les informations et résultats obtenus

Accélérer la modernisation

Consultez la page des Annonces IBM. Abonnez-vous pour recevoir des notifications par e-mail chaque jour ou chaque semaine. C’est vous qui choisissez. Une fois abonné, vous pourrez modifier vos préférences de notification à tout moment.

Profitez des avantages de votre contrat d’abonnement et support logiciel IBM actif pour rester à jour et maximiser le retour sur votre investissement S&S.