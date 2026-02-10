Valeur d’IBM Software Subscription & Support

Grâce à votre IBM Software Subscription and Support renouvelable, vous pourrez télécharger mises à jour logicielles, correctifs, accéder au support technique et bien plus encore.

Innovation

Vos investissements logiciels sont porteurs d’une innovation ancrée dans la promesse fondamentale de la technologie.

S’appuyant sur les fonctionnalités existantes, chaque nouvelle version du logiciel est plus puissante, plus robuste et plus sûre que la précédente.

Ensemble, créons une technologie qui évolue en même temps que vos besoins.

Security

En intégrant des fonctionnalités de sécurité fiables, votre logiciel vous permettra de protéger vos applications et vos systèmes contre les cybermenaces en constante évolution. 

Ensemble, créons une cybersécurité qui s’adapte plus vite que les menaces.

Expertise

Derrière votre logiciel, un réseau mondial de développeurs, d’ingénieurs logiciels, de chercheurs, de spécialistes des produits et du support technique qui œuvrent pour vous.

Ensemble, créons le savoir-faire qu’il vous faut.

Choice

Avec les logiciels IBM, vous décidez quoi exécuter, comment et où sur site, sous forme d’abonnement, de service ou dans le cloud de votre choix, avec des options d’échange et de mise à niveau pour vous aider à changer votre façon de travailler lorsque vous le souhaitez.

Ensemble, créons la flexibilité nécessaire pour changer votre façon de travailler et atteindre plus rapidement vos objectifs stratégiques.

Tirez pleinement parti de vos avantages S&S
Recevez des mises à jour et des améliorations pour vos logiciels IBM sous droits

Profitez des nouvelles technologies et des améliorations intégrées aux dernières versions logicielles.

S’abonner aux notifications d’assistance

Inscrivez-vous pour rester informé(e) des mises à jour critiques de l’assistance produit IBM grâce à Mes notifications.

Renouvelez votre S&S pour un accès continu aux mises à jour et au support

