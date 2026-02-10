Vos investissements logiciels sont porteurs d’une innovation ancrée dans la promesse fondamentale de la technologie.
S’appuyant sur les fonctionnalités existantes, chaque nouvelle version du logiciel est plus puissante, plus robuste et plus sûre que la précédente.
Ensemble, créons une technologie qui évolue en même temps que vos besoins.
En intégrant des fonctionnalités de sécurité fiables, votre logiciel vous permettra de protéger vos applications et vos systèmes contre les cybermenaces en constante évolution.
Ensemble, créons une cybersécurité qui s’adapte plus vite que les menaces.
Derrière votre logiciel, un réseau mondial de développeurs, d’ingénieurs logiciels, de chercheurs, de spécialistes des produits et du support technique qui œuvrent pour vous.
Ensemble, créons le savoir-faire qu’il vous faut.
Avec les logiciels IBM, vous décidez quoi exécuter, comment et où sur site, sous forme d’abonnement, de service ou dans le cloud de votre choix, avec des options d’échange et de mise à niveau pour vous aider à changer votre façon de travailler lorsque vous le souhaitez.
Ensemble, créons la flexibilité nécessaire pour changer votre façon de travailler et atteindre plus rapidement vos objectifs stratégiques.
Profitez des nouvelles technologies et des améliorations intégrées aux dernières versions logicielles.
Évaluez les besoins en calcul et en stockage dans le cloud public en tenant compte des plans d’économies négociés et des remises des fournisseurs.