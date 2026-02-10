Télécharger le logiciel et demander un support

Motif géométrique bleu et noir avec effet 3D.

Profitez de la commodité d’accès par téléchargement à votre logiciel IBM sous droit.
Se connecter pour télécharger le logiciel

Aperçu

Vous achetez un logiciel auprès d’IBM ? Vous faites le bon choix pour votre entreprise.

Assurez-vous de faire le bon choix, année après année, en renouvelant votre abonnement et son support et en profitant de leurs avantages, pour passer aux dernières versions au fur et à mesure de leur sortie.

Découvrez l’expérience de téléchargement de logiciel

Se connecter

Connectez-vous à votre site PAO et sélectionnez le téléchargement du logiciel depuis

  1. Le Menu principal
  2. La tuile Recherche rapide ou
  3. La liste de liens rapides

Si vous êtes responsable des téléchargements de logiciels pour votre site, vous aurez besoin

  • un identifiant et un mot de passe IBM
  • accéder à votre site Passport Advantage Online (PAO)
  • de l’autorisation du contact principal ou du contact secondaire de votre site pour télécharger des logiciels et
  • d’une prise en charge active des abonnements et du support logiciels IBM

Consultez la page Passeport Advantage Online pour les clients pour savoir comment demander l’accès à PAO.

Téléchargements de logiciels

Comme vous pouvez le constater, l’expérience de téléchargement de logiciels vous offre deux volets de navigation.

Le volet gauche vous permet :

  • Accéder à la page d’accueil du programme Passport Online
  • De vous abonner pour recevoir les mises à jour et les notifications
  • Accéder à Fix Central
  • Contacter eCare
  • Visiter le support IBM
  • D’accéder aux données d’utilisation des logiciels
  • De demander des supports

Le volet de droite permet de télécharger les logiciels

Recherche

Effectuez une recherche par nom de produit, description, numéro de pièce ou faites défiler la liste des logiciels admissibles pour trouver et sélectionner un produit spécifique.

Remarque :

  • Certains produits ne peuvent pas être téléchargés à partir de PAO
  • Le logiciel de conteneur est indiqué par une icône à droite du nom du produit qui vous permet de
    • Consulter les numéros de commande que vous pouvez associer à votre compte Red Hat
    • Options d’installation et de téléchargement de conteneurs
    • Activez la clé d’accès pour vous connecter au registre d’images et récupérer tout ou partie du logiciel conteneur que vous possédez

Passez la souris sur un produit, dans ce cas IBM App Connect Enterprise et cliquez

  1. La flèche vers le bas permet d’afficher la liste des assemblées électroniques
  2. « Voir plus » pour continuer

Sur l’écran Voir plus de résultats, cliquez sur « Continuer »

Vérifiez les spécifications de votre téléchargement et, si nécessaire, apportez des modifications

Procéder au téléchargement

Allez jusqu’au résumé du téléchargement et, lorsque vous êtes prêt, cliquez sur Procéder au téléchargement.

Choisissez votre méthode de téléchargement et acceptez les conditions générales.

Cliquez sur Télécharger. Les téléchargements seront lancés dans un nouvel onglet, il se peut donc que vous deviez autoriser les fenêtres pop-up.

Sur la page de téléchargement du logiciel,

  • Sélectionnez le lien « Demander des supports » dans le volet de navigation de gauche
  • Sélectionnez votre numéro d’accord Passport Advantage dans la liste déroulante et cliquez sur « Continuer »
  • Ici, vous pouvez effectuer une recherche par numéro de pièce ou par description de pièce, ou parcourir le logiciel auquel vous avez droit
  • Sélectionnez le support que vous souhaitez commander
  • Acceptez les conditions générales
  • Cliquez sur « Ajouter au panier »
  • Lorsque vous êtes prêt, vous pouvez finaliser votre achat ou l’enregistrer dans votre panier.

Ressources

Gros plan sur deux collègues interagissant à côté d’un ordinateur portable
Consultez la politique de téléchargement d’IBM pour Fix Central et les sites de téléchargement des programmes logiciels
Femme souriante travaillant sur un ordinateur portable en extérieur
Recevez des mises à jour et des améliorations pour vos logiciels IBM sous droits
Deux collègues se saluant devant des écrans d’ordinateur
Renouvelez votre S&S pour un accès continu aux mises à jour et au support