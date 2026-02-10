Télécharger le logiciel et demander un support

Vous achetez un logiciel auprès d’IBM ? Vous faites le bon choix pour votre entreprise.
Assurez-vous de faire le bon choix, année après année, en renouvelant votre abonnement et son support et en profitant de leurs avantages, pour passer aux dernières versions au fur et à mesure de leur sortie.
Connectez-vous à votre site PAO et sélectionnez le téléchargement du logiciel depuis
Si vous êtes responsable des téléchargements de logiciels pour votre site, vous aurez besoin
Consultez la page Passeport Advantage Online pour les clients pour savoir comment demander l’accès à PAO.
Comme vous pouvez le constater, l’expérience de téléchargement de logiciels vous offre deux volets de navigation.
Le volet gauche vous permet :
Le volet de droite permet de télécharger les logiciels
Effectuez une recherche par nom de produit, description, numéro de pièce ou faites défiler la liste des logiciels admissibles pour trouver et sélectionner un produit spécifique.
Remarque :
Passez la souris sur un produit, dans ce cas IBM App Connect Enterprise et cliquez
Sur l’écran Voir plus de résultats, cliquez sur « Continuer »
Vérifiez les spécifications de votre téléchargement et, si nécessaire, apportez des modifications
Allez jusqu’au résumé du téléchargement et, lorsque vous êtes prêt, cliquez sur Procéder au téléchargement.
Choisissez votre méthode de téléchargement et acceptez les conditions générales.
Cliquez sur Télécharger. Les téléchargements seront lancés dans un nouvel onglet, il se peut donc que vous deviez autoriser les fenêtres pop-up.
Sur la page de téléchargement du logiciel,