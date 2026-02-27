Restez au courant des annonces de nouvelles versions de logiciels et des prochaines dates de fin d’assistance de base (BSC) (parfois appelées fin de support).

Si vous constatez qu’une version plus récente de votre logiciel est disponible ou que votre logiciel en cours d’utilisation approche de sa date de fin d’assistance de base (BSC) (parfois appelée date de fin du support), agissez.

La meilleure solution consiste à utiliser les avantages de l’abonnement et de l’assistance d’IBM Software pour télécharger une version plus récente avant la date imminente de fin d’assistance de base. Découvrez comment.

Si pour une raison quelconque, vous n’êtes pas en mesure de télécharger une version plus récente avant que la version que vous utilisez n’atteigne sa date de fin d’assistance ou si aucune version plus récente n’est disponible au téléchargement, contactez votre représentant chargé du renouvellement, votre IBM Business Partner préféré ou votre représentant commercial IBM pour découvrir une ou plusieurs des options suivantes.