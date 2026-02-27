Présentation générale de l’assistance logicielle

Présentation générale de l’assistance logicielle

Tirez pleinement parti de votre logiciel IBM tout au long de son cycle de vie grâce aux options d’assistance de base (S&S) et d’assistance étendue et continue.

Aperçu

Commencez par découvrir les options d’assistance logicielle d’IBM pour les logiciels sur site. Les voici :

  1. Abonnement et assistance IBM (également appelé assistance « de base ») : une solution complète de mise à jour et d’assistance technique incluse avec l’achat des logiciels IBM sous licence dans le cadre de l’accord IBM International Passport Advantage Agreement (IPLA).
  2. Assistance étendue IBM : une option d’assistance logicielle pour certaines versions de produits dont l’assistance de base est arrivée à échéance.
  3. Assistance soutenue IBM : une option d’assistance logicielle pour les produits acquis via IBM Passport Advantage et dont l’assistance de base arrivée à échéance pour toutes les versions et versions.
  4. Assistance avancée IBM : une option d’assistance logicielle pour les produits acquis via IBM Passport Advantage destinée aux clients nécessitant une gestion prioritaire des dossiers et des temps de réponse plus courts que ceux offerts par l’abonnement et l’assistance de base.

Agissez

Restez au courant des annonces de nouvelles versions de logiciels et des prochaines dates de fin d’assistance de base (BSC) (parfois appelées fin de support).

Si vous constatez qu’une version plus récente de votre logiciel est disponible ou que votre logiciel en cours d’utilisation approche de sa date de fin d’assistance de base (BSC) (parfois appelée date de fin du support), agissez.

La meilleure solution consiste à utiliser les avantages de l’abonnement et de l’assistance d’IBM Software pour télécharger une version plus récente avant la date imminente de fin d’assistance de base. Découvrez comment.

Si pour une raison quelconque, vous n’êtes pas en mesure de télécharger une version plus récente avant que la version que vous utilisez n’atteigne sa date de fin d’assistance ou si aucune version plus récente n’est disponible au téléchargement, contactez votre représentant chargé du renouvellement, votre IBM Business Partner préféré ou votre représentant commercial IBM pour découvrir une ou plusieurs des options suivantes.

  • assistance étendue IBM, qui vous donne plus de temps pour télécharger une version plus récente
  • assistance prolongée, qui vous offre jusqu’à 5 années supplémentaires de couverture d’assistance lorsque la dernière version couverte aura atteint sa date de fin d’assistance

Recevez des notifications

Rendez-vous sur la page d’accueil d’IBM Support Product Lifecycle, consacrée au cycle de vie des produits d’assistance.

Ressources
Abonnez-vous aux notifications d’assistance

Inscrivez-vous pour rester informé(e) des mises à jour critiques de l’assistance produit IBM grâce à Mes notifications.

 En savoir plus
Découvrez les nouveautés disponibles en téléchargement

Abonnez-vous aux annonces de logiciels. Utilisez vos avantages S&S pour tirer le meilleur parti de vos investissements logiciels.

 En savoir plus
Voir les produits dont la date de fin de l’assistance de base est à venir

Découvrez toutes les versions ou mises à jour de votre logiciel IBM qui passent à une assistance étendue ou prolongée au cours du second semestre 2025 et du premier semestre 2026.

 En savoir plus