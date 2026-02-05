Découvrez les nouveautés et les contenus disponibles au téléchargement avec S&S

Chaque année, IBM annonce des centaines de nouvelles versions logicielles, chacune plus performante, plus robuste et plus sécurisée que la précédente. Beaucoup intègrent des fonctionnalités d’IA et sont prêtes pour le cloud, et toutes bénéficient d’une assistance technique 24 h/24, 7 j/7.
Il y a de fortes chances que bon nombre de ces versions offrent de nouvelles fonctionnalités et améliorations dont vous pourrez profiter pour :
Consultez la page des Annonces IBM. Abonnez-vous pour recevoir des notifications par e-mail chaque jour ou chaque semaine. C’est vous qui choisissez. Une fois abonné, vous pourrez modifier vos préférences de notification à tout moment.
Profitez des avantages de votre contrat d’abonnement et support logiciel IBM actif pour rester à jour et maximiser le retour sur votre investissement S&S.
Profitez des nouvelles technologies et des améliorations intégrées aux mises à jour pour renforcer dès aujourd’hui les performances, la sécurité, l’ergonomie, la fiabilité et la résilience de votre environnement.
Téléchargez la version la plus récente de vos logiciels autorisés afin de pérenniser vos investissements logiciels.
Connectez-vous à Passport Advantage Online pour télécharger les nouvelles versions de vos logiciels.
Consultez la politique de téléchargement d’IBM pour Fix Central et les sites de téléchargement des programmes logiciels.
Afin que les avantages de mise à niveau et d’assistance associés à votre contrat d’abonnement et de support logiciel IBM (S&S) restent effectifs, vous devez renouveler votre contrat à la fin de chaque période de couverture.