Découvrez les nouveautés et les contenus disponibles au téléchargement avec S&S

Chaque année, IBM annonce des centaines de nouvelles versions logicielles, chacune plus performante, plus robuste et plus sécurisée que la précédente. Beaucoup intègrent des fonctionnalités d’IA et sont prêtes pour le cloud, et toutes bénéficient d’une assistance technique 24 h/24, 7 j/7.

Il y a de fortes chances que bon nombre de ces versions offrent de nouvelles fonctionnalités et améliorations dont vous pourrez profiter pour :

  • réduire les coûts d’acquisition logicielle
  • améliorer les performances, la productivité et la sécurité
  • Exploiter l’IA intégrée afin d’améliorer les informations et résultats obtenus
  • Accélérer la modernisation et la transformation

Consultez la page des Annonces IBM. Abonnez-vous pour recevoir des notifications par e-mail chaque jour ou chaque semaine. C’est vous qui choisissez. Une fois abonné, vous pourrez modifier vos préférences de notification à tout moment.

Profitez des avantages de votre contrat d’abonnement et support logiciel IBM actif pour rester à jour et maximiser le retour sur votre investissement S&S.

Téléchargez les versions les plus récentes

Profitez des nouvelles technologies et des améliorations intégrées aux mises à jour pour renforcer dès aujourd’hui les performances, la sécurité, l’ergonomie, la fiabilité et la résilience de votre environnement.

Téléchargez la version la plus récente de vos logiciels autorisés afin de pérenniser vos investissements logiciels.

Connectez-vous à Passport Advantage Online pour télécharger les nouvelles versions de vos logiciels.

Apportez des améliorations à vos logiciels IBM

Profitez des nouvelles technologies et des améliorations intégrées aux dernières versions logicielles.

Renouvelez votre S&S pour un accès continu aux mises à jour et au support

Afin que les avantages de mise à niveau et d’assistance associés à votre contrat d’abonnement et de support logiciel IBM (S&S) restent effectifs, vous devez renouveler votre contrat à la fin de chaque période de couverture. 

