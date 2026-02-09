Consultez les sections ci-dessous pour savoir quelles versions ou mises à jour de votre logiciel IBM passent à une assistance étendue ou prolongée au cours du second semestre 2025 et du premier semestre 2026.
Pour rappel, les dates de fin de support sont susceptibles d’être modifiées. Consultez le site Cycle de vie du support IBM Software pour confirmer.
Produit
VRM
PID
GA
Transition vers une version prolongée/
Annonce
N° de lettre
Service éligible
Application Gateway
23.10.0
5900-B5J
24/10/2023
30/09/2025
AD24-2013
Business Automation Workflow
21.0.x
5737-H41
25/06/2021
17/12/2025
AD24-0768
|Advanced Support
Cloud Pak for Data
4.X.X
5737-H76
23/06/2021
31/07/2025
AD24-0691
Cloud Pak for Integration
2023.2.1
5737-I89
16/06/2023
30/09/2025
AD24-0750
Cloud Pak for Multicloud Management
2.x.x
5737-K99
7/08/2020
31/12/2025
AD22-0922
Cloud Pak for Security
1.10.x
5737-L74
21/06/2022
30/09/2025
AD25-1027
Cloud Pak for Watson AIOps
3.x.x
5737-M96
30/04/2021
30/09/2025
AD24-0729
Cloud Pak System Software
2.3.2
5725-Q52
27/03/2020
30/09/2025
AD24-2021
Cloud Pak System Software
2.3.3
5725-Q52
9/10/2020
30/09/2025
AD24-2021
Cloud Pak System Software Suite
2.3.2
5737-B07
27/03/2020
30/09/2025
AD24-2021
Cloud Pak System Software Suite
2.3.3
5737-B07
9/10/2020
30/09/2025
AD24-2021
Control Desk
7.6.1
5725-E24
04/12/2018
30/09/2025
923-0634
|Support et abonnement (S&A) / Support prolongé / Support étendu
Db2 Base Edition
11.5.x
5737-N20
30/06/2020
30/09/2025
921-090
Db2 Base Edition Extension for Cloud Pak for Data
11.5.x
5900-ACD
28/07/2020
30/09/2025
921-090
DFSORT version 1
1.14.x
5740-SM1
25/09/1998
31/10/2025
AD24-0678
Engineering Integration Hub
7.0.2
5725-I05
28/03/2023
30/09/2025
AD24-0598
|Support et abonnement (S&A)/ Support étendu (pas de support pour défauts critiques)
Base Engineering Lifecycle Management
7.0.2
5725-F21
12/11/2020
30/09/2025
AD24-0598
|Advanced Support / Support and Subscription (S&S)/ Extended Support (pas de support pour défaut critique)
Engineering Lifecycle Management Suite
7.0.2
5737-N84
05/02/2021
30/09/2025
AD24-0598
|Advanced Support / Support and Subscription (S&S)/ Extended Support (pas de support pour défaut critique)
Engineering Lifecycle Optimization - Engineering Insights
7.0.2
5725-H85
12/11/2020
30/09/2025
AD24-0598
|Advanced Support / Support and Subscription (S&S)/ Extended Support (pas de support pour défaut critique)
Engineering Lifecycle Optimization - Publishing
7.0.2
5724-X79
12/11/2020
30/09/2025
AD24-0598
|Advanced Support / Support and Subscription (S&S)/ Extended Support (pas de support pour défaut critique)
Engineering Requirements Management DOORS Next
7.0.2
5724-W87
12/11/2020
30/09/2025
AD24-0598
|Advanced Support / Support and Subscription (S&S)/ Extended Support (pas de support pour défaut critique)
Engineering Systems Design Rhapsody
9.0.2
5724-X70
23/03/2023
30/09/2025
AD24-0598
|Advanced Support / Support and Subscription (S&S)/ Extended Support (pas de support pour défaut critique)
Engineering Test Management
7.0.2
5724-V10
12/11/2020
30/09/2025
AD24-0598
|Advanced Support / Support and Subscription (S&S)/ Extended Support (pas de support pour défaut critique)
Engineering Workflow Management
7.0.2
5724-V04
12/11/2020
30/09/2025
AD24-0598
|Advanced Support / Support and Subscription (S&S)/ Extended Support (pas de support pour défaut critique)
Event Automation
1.0.X
5900-AXM
29/06/2023
30/09/2025
AD24-0750
Financial Transaction Manager for High Value Payments
3.2.x
5737-M74
26/06/2020
30/09/2025
AD24-0558
HTTP Server for WebSphere Application Server Hypervisor Edition on Red Hat Enterprise Linux Server
8.5.x
5725-C04
15/06/2012
30/09/2025
AD23-0720
InfoSphere Change Data Delivery for Information Server
11.3.3
5724-U70
10/04/2015
30/09/2025
AD24-2090
|Extended Support
InfoSphere Data Replication
11.3.3
5725-E30
10/04/2015
30/09/2025
AD24-2090
|Extended Support
InfoSphere Guardium Data Encryption for DB2 and IMS Databases
1.2.x
5655-P03
25/02/2011
30/09/2025
223-0428
Integration Designer
21.0.x
5725-C97
25/06/2021
17/12/2025
AD24-0768
|Advanced Support
Knowledge Accelerators
1.0.x
5737-N08
13/08/2020
30/09/2025
222-367
MANTA Automated Data Lineage for Cloud Pak for Data
4.5.x
5900-AQ9
29/06/2022
31/07/2025
AD24-0691
Maximo Anywhere
7.6.4
5725-M39
28/02/2020
30/09/2025
922-024
|Support et abonnement (S&A) / Support prolongé / Support étendu
Maximo Asset Configuration Manager
7.6.7
5724-U28
10/08/2018
30/09/2025
922-024
|Support et abonnement (S&A) / Support prolongé / Support étendu
Maximo Asset Management
7.6.1.x
5724-U18
27/07/2018
30/09/2025
922-024
|Advanced Support / Support et abonnement (S&A) / Support Sustained / Support Extended
Maximo Calibration
7.6.1
5724-U33
21/07/2020
30/09/2025
922-024
|Support et abonnement (S&A) / Support prolongé / Support étendu
Maximo Civil Infrastructure
7.6.x
5737-M60
13/03/2020
30/09/2025
923-017
|Support et abonnement (S&A) / Support prolongé / Support étendu
Maximo Enterprise Adapter
7.6.1.x
5724-T00
24/07/2018
30/09/2025
923-017
|Support et abonnement (S&A) / Support prolongé / Support étendu
Maximo for Aviation
7.6.7-7.6.8
5725-U87
10/08/2018
30/09/2025
923-017
|Advanced Support / Support et abonnement (S&A) / Support Sustained / Support Extended
Maximo for Life Sciences
7.6.1.x
5724-U23
24/07/2020
30/09/2025
922-024
|Support et abonnement (S&A) / Support prolongé / Support étendu
Maximo for Nuclear Power
7.6.1
5724-U19
17/11/2017
30/09/2025
922-024
|Support et abonnement (S&A) / Support prolongé / Support étendu
Maximo for Nuclear Power
7.6.2
5724-U19
17/11/2017
30/09/2025
922-024
|Support et abonnement (S&A) / Support prolongé / Support étendu
Maximo for Oil and Gas
7.6.1.x
5724-U20
10/18/2016
30/09/2025
922-024
|Support et abonnement (S&A) / Support prolongé / Support étendu
Maximo for Oil and Gas
7.6.2.x
5724-U20
17/11/2020
30/09/2025
922-024
|Support et abonnement (S&A) / Support prolongé / Support étendu
Maximo for Transportation
7.6.2.x
5724-U21
8/12/2015
30/09/2025
922-024
|Support et abonnement (S&A) / Support prolongé / Support étendu
Maximo for Utilities
7.6.1.x
5724-U22
21/07/2020
30/09/2025
922-024
|Support et abonnement (S&A) / Support prolongé / Support étendu
Maximo Spatial Asset Management
7.6.1
5724-U36
24/07/2020
30/09/2025
922-024
|Support et abonnement (S&A) / Support prolongé / Support étendu
MobileFirst Platform Foundation
8.0.x
5725-I43
17/06/2016
30/09/2025
922-058
MongoDB Enterprise Advanced with IBM
6.0.x
5737-H42
03/10/2023
31/07/2025
AD25-0054
MQ
9.2.x
5724-H72
23/07/2020
30/09/2025
AD24-0475
|Advanced Support / Extended Support
MQ Appliance M2002
9.3.x
5737-H47
23/09/2022
30/09/2025
AD24-0750
MQ Appliance M2003
9.3.x
5900-ALJ
2/8/2022
30/09/2025
AD24-0750
Maintenant Factory Sourceworks
5.7.x
5725-Q79
23/08/2016
31/12/2025
AD22-0520
Maintenant Factory Sourceworks
5.8.x
5725-Q79
16/12/2016
31/12/2025
AD22-0520
Planning Analytics Advanced
2.0.9
5737-C24
16/12/2019
31/10/2025
AD24-0080
Planning Analytics Cartridge for Cloud Pak for Data
2.0.x
5900-AC5
28/07/2020
31/10/2025
AD25-0133
|Advanced Support / Extended Support
Planning Analytics Cartridge for Cloud Pak for Data
4.X.X
5900-AC5
23/06/2021
31/07/2025
AD24-0691
Planning Analytics Cartridge for Cloud Pak for Data
3.5.x
5900-AC5
20/11/2020
31/10/2025
AD25-0133
|Advanced Support / Extended Support
Planning Analytics Express
2.0.9
5724-Y13
16/12/2019
31/10/2025
AD25-0080
Planning Analytics Local
2.0.9
5737-B03
16/12/2019
31/10/2025
AD25-0080
Modernisation Planning Analytics
2.0.x
5900-AC6
28/07/2020
31/10/2025
AD25-0133
|Advanced Support / Extended Support
Modernisation Planning Analytics
4.X.X
5900-AC6
23/06/2021
31/10/2025
AD25-0133
|Advanced Support / Extended Support
QRadar 1901 Appliance
7.x.x
5737-D35
25/04/2017
31/12/2025
QRadar Incident Forensics G3 Appliance
7.x.x
5737-C41
20/01/2017
30/09/2025
920-045
QRadar Network Insights
7.x.x
5737-B26
9/12/2016
31/12/2025
QRadar Network Insights Appliance 1910
7.x.x
5737-F05
12/03/2019
30/09/2025
920-045
QRadar Network Packet Capture
7.x.x
5737-B28
21/10/2016
31/12/2025
QRadar xx05 G3 Appliance
7.x.x
5737-C42
10/03/2017
31/12/2025
QRadar XX29 Appliance
7.x.x
5737-C39
20/01/2017
31/12/2025
QRadar xx48 Appliance
7.x.x
5737-B27
21/10/2016
31/12/2025
Rational DOORS
9.6.x
5724-X82
02/06/2014
30/09/2025
923-0634
|Support et abonnement (S&A)
Robotic Process Automation with Automation Anywhere
19.x.x
5737-E81
22/01/2020
30/09/2025
923-024
Safer Payments
6.4.x
5725-Z82
11/02/2022
30/09/2025
AD24-2075
|Advanced Support / Extended Support
Security Access Manager Appliance
9.0.2
5737-F02
08/12/2017
30/09/2025
922-109
Security Directory Suite
8.0.x
5725-Y17
11/01/2016
30/09/2025
923-017
Security Guardium Data Protection for NAS
12.0.x
5737-H30
26/09/2023
30/09/2025
AD24-2199
Security QRadar Suite Software
1.10.x
5900-AQF
24/10/2023
30/09/2025
AD25-1026
Security Verify Access Appliance
10.0.x
5737-F02
12/06/2020
30/09/2025
922-109
Security Verify Privilege Manager
11.4.3
5900-B7X
19/03/2024
11/12/2025
AD24-2236
Security Verify Privilege Manager
12.0.0
5900-B7X
25/06/2024
11/12/2025
AD24-2236
Security Verify Privilege Manager
12.0.1
5900-B7X
25/07/2024
11/12/2025
AD24-2236
Security Verify Privilege Manager
12.0.2
5900-B7X
22/11/2024
22/11/2025
AD24-2219
Security Verify Privilege Vault
11.6.4
5900-B7W
2/02/2024
11/12/2025
AD24-2236
Security Verify Privilege Vault
11.6.25
5900-B7W
18/03/2024
11/12/2025
AD24-2236
Security Verify Privilege Vault
11.7.1
5900-B7W
07/05/2024
11/12/2025
AD24-2236
Security Verify Privilege Vault
11.6.26
5900-B7W
16/04/2024
11/12/2025
AD24-2236
Security Verify Privilege Vault
11.7.2
5900-B7W
11/06/2024
11/12/2025
AD24-2236
Security Verify Privilege Vault
11.7.16
5900-B7W
25/07/2024
11/12/2025
AD24-2236
Security Verify Privilege Vault
11.7.31
5900-B7W
22/10/2024
22/10/2025
AD24-2120
Semeru Runtime Certified Edition for z/OS
11
5655-DGJ
19/11/2021
30/11/2025
AD24-0640
Spectrum Scale Advanced Edition
5.1.x
5737-F35
11/06/2020
30/09/2025
AD24-0800
|Support et abonnement (S&A)
Spectrum Scale Data Access Edition
5.1.x
5737-I39
11/06/2020
30/09/2025
AD24-0800
|Support et abonnement (S&A)
Spectrum Scale Data Management Edition
5.1.x
5737-F34
11/06/2020
30/09/2025
AD24-0800
|Support et abonnement (S&A)
Spectrum Scale Data Management Edition
5.1.0 - 5.1.7
5737-F34
11/06/2020
30/09/2025
AD24-0800
|Support and Subscription (S&S)/ Extended Support
Spectrum Scale Erasure Code Edition
5.1.x
5737-J34
11/06/2020
30/09/2025
AD24-0800
|Support et abonnement (S&A)
Spectrum Scale Standard Edition
5.1.x
5737-F33
11/06/2020
30/09/2025
AD24-0800
|Support et abonnement (S&A)
SPSS Amos
26.0.0
5725-A60
09/04/2019
30/09/2025
AD24-2099
|Extended Support
SPSS Statistics
26.0.x
5725-A54
09/04/2019
30/09/2025
AD24-2099
|Extended Support
SPSS Statistics Server
26.0.x
5725-A56
09/04/2019
30/09/2025
AD24-2099
|Extended Support
Sterling Connect:Direct for Microsoft Windows
6.2.X
5725-C99
10/09/2021
31/12/2025
AD24-2334
|Extended Support
Sterling Connect:Direct for UNIX
6.2.X
5725-C99
10/09/2021
31/12/2025
AD24-2334
|Extended Support
Sterling Transformation Extender Pack for Financial Payments
10.1.X
5724-T79
13/11/2020
30/09/2025
AD24-2279
|Sustained Support / Extended Support
Sterling Transformation Extender Pack for Financial Payments
10.2.0
5724-T79
24/09/2021
30/09/2025
AD24-2279
|Sustained Support / Extended Support
Sterling Transformation Extender Pack for Healthcare
10.1.X
5724-T77
13/11/2020
30/09/2025
AD24-2279
|Sustained Support / Extended Support
Sterling Transformation Extender Pack for Healthcare
10.2.0
5724-T77
11/9/2021
30/09/2025
AD24-2279
|Sustained Support / Extended Support
Sterling Transformation Extender Pack for SAP Applications
10.1.X
5724-Q68
13/11/2020
30/09/2025
AD24-2279
|Sustained Support / Extended Support
Sterling Transformation Extender Pack for SAP Applications
10.2.0
5724-Q68
11/9/2021
30/09/2025
AD24-2279
|Sustained Support / Extended Support
Sterling Transformation Extender Pack for Supply Chain EDI
10.1.X
5724-T78
13/11/2020
30/09/2025
AD24-2279
|Sustained Support / Extended Support
Sterling Transformation Extender Pack for Supply Chain EDI
10.2.0
5724-T78
11/9/2021
30/09/2025
AD24-2279
|Sustained Support / Extended Support
Storage Ceph Premium Edition
6.1.0
5900-AVA
18/08/2023
30/09/2025
AD24-0803
|Advanced Support / Extended Support
Storage Ceph Pro Edition
6.1.0
5900-AXK
18/08/2023
30/09/2025
AD24-0803
|Advanced Support / Extended Support
TRIRIGA Application Platform
4.1.x
5725-F26
3/06/2022
31/10/2025
AD24-2149
TRIRIGA Application Platform
4.2.x
5725-F26
26/08/2022
31/10/2025
AD24-2149
|Advanced Support / Support et abonnement (S&A)
TRIRIGA Application Platform
4.3.X
5725-F26
28/10/2022
31/10/2025
AD24-2149
|Advanced Support / Support et abonnement (S&A)
TRIRIGA Application Platform
4.4.X
5725-F26
10/03/2023
31/10/2025
AD24-2149
|Advanced Support / Support et abonnement (S&A)
TRIRIGA Application Suite
11.1.x
5900-AHQ
3/06/2022
31/10/2025
AD24-2149
|Advanced Support/ Support and Subscription (S&S) / Extended Support
TRIRIGA Application Suite
11.2.X
5900-AHQ
26/08/2022
31/10/2025
AD24-2149
|Advanced Support/ Support and Subscription (S&S) / Extended Support
TRIRIGA Application Suite
11.3.X
5900-AHQ
28/10/2022
31/10/2025
AD24-2149
|Advanced Support/ Support and Subscription (S&S) / Extended Support
TRIRIGA CAD Integrator/Publisher
13.1.x
5725-F45
3/06/2022
31/10/2025
AD24-2149
|Advanced Support / Support et abonnement (S&A)
TRIRIGA CAD Integrator/Publisher
13.2.x
5725-F45
26/08/2022
31/10/2025
AD24-2149
|Advanced Support / Support et abonnement (S&A)
TRIRIGA CAD Integrator/Publisher
13.3.X
5725-F45
28/10/2022
31/10/2025
AD24-2149
|Advanced Support / Support et abonnement (S&A)
TRIRIGA CAD Integrator/Publisher
13.4.X
5725-F45
10/03/2023
31/10/2025
AD24-2149
|Advanced Support / Support et abonnement (S&A)
TRIRIGA Portfolio Data Manager
11.1.x
5725-F25
3/06/2022
31/10/2025
AD24-2149
|Advanced Support/ Support and Subscription (S&S) / Extended Support
TRIRIGA Portfolio Data Manager
11.2.x
5725-F25
26/08/2022
31/10/2025
AD24-2149
|Advanced Support/ Support and Subscription (S&S) / Extended Support
TRIRIGA Portfolio Data Manager
11.3.X
5725-F25
28/10/2022
31/10/2025
AD24-2149
|Advanced Support/ Support and Subscription (S&S) / Extended Support
UrbanCode Deploy
7.2.x
5725-M54
25/06/2021
30/09/2025
AD24-2011
|Extended Support
Watson AIOps
2.1.x
5737-M96
19/03/2021
30/09/2025
AD24-0729
Watson AIOps for Cloud Pak for Data
2.0.x
5737-M96
20/09/2020
30/09/2025
AD24-0729
WebSphere Application Server Hypervisor Edition Intelligent Management Pack
8.0.x
5725-A27
16/12/2011
30/09/2025
AD23-0720
Workload Automation
9.5.x
5725-G80
15/03/2019
30/09/2025
AD24-2054
|Extended Support ((pas de support pour défaut critique)
Workload Scheduler
9.5.x
5698-WSH
15/03/2019
30/09/2025
AD24-2054
|Extended Support ((pas de support pour défaut critique)
App Connect Professional on Cloud
SAAS
5737-B81
30/09/2016
31/03/2026
AD24-2176
Aspera Streaming
3.9.x
5737-F68
28/06/2019
30/04/2026
923-0611
Aspera Streaming for Video
3.8.x
5737-F68
10/11/2017
30/04/2026
923-0611
Automation Decision Services
23.0.x
5900-AUD
23/06/2023
30/04/2026
AD24-0768
|Advanced Support / Extended Support
Business Automation Insights
23.0.x
5900-B75
15/12/2023
30/04/2026
AD24-0782
|Advanced Support / Extended Support
Business Automation Manager Open Editions
8.x
5900-AR4
22/07/2022
30/04/2026
AD24-0312
|Advanced Support / Extended Support
Business Automation Workflow
23.0.x
5737-H41
23/06/2023
30/04/2026
AD24-0768
|Advanced Support / Extended Support
Business Automation Workflow Enterprise Service Bus
23.0.x
5737-E82
23/06/2023
30/04/2026
AD24-0768
|Advanced Support / Extended Support
CICS TX Standard
11.1.0
5900-ALU
25/02/2022
30/04/2026
AD24-0467
Cloud Pak for Business Automation
23.0.x
5737-I23
23/06/2023
30/04/2026
AD24-0768
|Advanced Support / Extended Support
Cloud Pak for Integration
2023.4.1
5737-I89
13/12/2023
30/04/2026
AD24-0750
|Advanced Support
Cognos Analytics
11.2.x
5724-W12
18/05/2021
30/04/2026
AD25-0133
|Advanced Support / Extended Support
Cognos Analytics Cartridge for Cloud Pak for Data
11.2.X
5900-ABL
29/06/2022
30/04/2026
AD25-0133
|Advanced Support / Extended Support
Cognos Analytics Modernization
11.2.X
5900-ABM
30/11/2022
30/04/2026
AD25-0133
|Advanced Support / Extended Support
Cognos Controller
11.0.X
5724-W24
17/03/2023
30/04/2026
AD25-0993
|Extended Support
Serveur d'intégration Cognos
10.2.3
5725-L44
24/10/2017
30/04/2026
AD24-0539
Cognos PowerPlay
11.0.x
5724-W68
29/08/2017
30/04/2026
AD25-0133
|Advanced Support / Extended Support
Cognos PowerPlay
11.2.X
5724-W68
16/12/2022
30/04/2026
AD25-0133
|Advanced Support / Extended Support
DFSORT/VSE version 3
3.4.0
5746-SM3
29/05/1998
28/02/2026
AD25-071
Guardium Data Protection
11.5.x
5725-I12
16/09/2022
30/04/2026
AD24-2199
|Advanced Support / Extended Support
Informix Advanced Developer Edition
12.10.0
5725-D14
12/09/2014
30/04/2026
AD25-1047
|Extended Support
Informix Client Software Development Kit
4.10.x
5724-C23
26/03/2013
30/04/2026
AD25-1047
|Extended Support
Informix Enterprise Edition
12.10.x
5725-A39
26/03/2013
30/04/2026
AD25-1047
|Extended Support
Informix Express Edition
12.10.0
5724-Z04
26/03/2013
30/04/2026
AD25-1047
|Extended Support
Informix Workgroup Edition
12.10.0
5725-A40
26/03/2013
30/04/2026
AD25-1047
|Extended Support
Integration Designer
23.0.x
5725-C97
23/06/2023
30/04/2026
AD24-0768
|Advanced Support / Extended Support
Open Enterprise SDK for Node.js
20.0.x
5655-NOS
17/11/2023
30/04/2026
AD25-0071
Open Enterprise SDK for Python
3.12.x
5655-PYT
17/11/2023
30/04/2026
AD25-0071
OpenPages pour Cloud Pak for Data
8.3.x
5737-N71
29/06/2022
30/04/2026
AD25-0133
|Advanced Support / Extended Support
OpenPages Modernization for Cloud Pak for Data
8.3.x
5737-N70
29/06/2022
30/04/2026
AD25-0133
|Advanced Support / Extended Support
PowerVC pour le cloud privé
2.1.x
5765-VC2
02/12/2022
30/04/2026
923-0500
QRadar Log Manager Disaster Recovery
7.5.x
5737-C15
11/01/2022
30/04/2026
AD24-0503
|Advanced Support
QRadar Log Manager High Availability
7.5.x
5737-C14
11/01/2022
30/04/2026
AD24-0503
|Advanced Support
QRadar Network Packet Capture Software
7.5.x
5737-B29
11/01/2022
30/04/2026
AD24-0503
|Advanced Support
Safer Payments
6.5.x
5725-Z82
27/01/2023
30/04/2026
AD24-2189
|Advanced Support / Extended Support
Security Guardium Appliances
11.5.x
5737-M13
16/09/2022
30/04/2026
AD24-2199
Security Guardium Appliances
11.5.x
5900-AX7
9/06/2023
30/04/2026
AD24-2199
Security Guardium for Files
11.5.x
5725-V56
16/09/2022
30/04/2026
AD24-2199
|Advanced Support / Extended Support
Security Guardium Key Lifecycle Manager
4.1.x
5724-T60
08/12/2020
30/04/2026
AD24-2199
|Advanced Support / Extended Support
Security Guardium Key Lifecycle Manager
4.1.x
5641-GKL
08/12/2020
30/04/2026
AD24-2199
|Advanced Support / Extended Support
Security Guardium Key Lifecycle Manager
4.1.x
5641-GKM
08/12/2020
30/04/2026
AD24-2199
|Advanced Support / Extended Support
Security Guardium Package SW
1.10.x
5900-AQE
21/06/2022
30/04/2026
AD24-2199
|Advanced Support / Extended Support
Security QRadar Incident Forensics
7.5.0
5725-Q41
11/01/2022
30/04/2026
AD24-0503
|Advanced Support
Security QRadar Incident Forensics
7.5.x
5725-Q42
11/01/2022
30/04/2026
AD24-0503
|Advanced Support
Security QRadar Log Manager
7.5.x
5737-C13
11/01/2022
30/04/2026
AD24-0503
|Advanced Support
Security Verify Access
10.0.x
5725-V90
12/06/2020
30/04/2026
AD25-0814
SevOne Network Performance Management
6.8
5900-AN1
29/02/2024
28/02/2026
AD24-0684
|Advanced Support / Extended Support
SingleStore Self-Managed with IBM
8.5.x
5900-AON
24/10/2024
01/08/2026
AD24-2294
Sterling B2B Integrator
6.1.X
5725-D06
18/09/2020
30/04/2026
AD25-0879
|Extended Support
Sterling File Gateway
6.1.X
5725-D07
18/09/2020
30/04/2026
AD25-0879
|Extended Support
Sterling Transformation Extender
10.1.x
5724-Q23
13/11/2020
30/04/2026
AD25-0880
|Extended Support
Tivoli Storage Management
6.1.x
5608-E08
14/12/2007
30/04/2026
AD25-0824
XL C/C++ for AIX
16.1.x
5765-J12
14/12/2018
30/04/2026
AD24-0719
XL Fortran for AIX
16.1.x
5725-C74
14/12/2018
30/04/2026
AD24-0719
XL Fortran for AIX
16.1.x
5765-J14
14/12/2018
30/04/2026
AD24-0719
Z and Cloud Modernization Stack
2023.1.1
5900-8N
04/04/2023
30/04/2026
AD24-0496
Z and Cloud Modernization Stack
2023.2.1
5900-8N
16/06/2023
30/04/2026
AD24-0496