Présentation de Passport Advantage Express

Dans le cadre des programmes IBM Passport Advantage et Passport Advantage Express, les clients peuvent :
Bien que les deux programmes utilisent un ensemble commun d’accords, de processus et d’outils, ils présentent des différences.
Idéal pour les grandes entreprises multinationales multisites
Basé sur les relations
Inscription obligatoire
Tarification au volume suggérée selon la relation (RSVP)
Une date de renouvellement S&S annuelle (pour la plupart des offres) synchronisée avec une date anniversaire unique
Gérer plusieurs sites dans le cadre d’un seul accord
Agrégation de points
En savoir plus sur Passport Advantage
Conçu pour les petites entreprises disposant d’un seul site
Basé sur les transactions
Aucune inscription
Tarification de vente au détail suggérée (SRP)
Les dates de renouvellement S&S (abonnement et assistance) correspondent à la date d’achat initiale, et non à une seule date anniversaire annuelle
Gestion de site unique uniquement
Aucune agrégation de points
En savoir plus sur Passport Advantage Express