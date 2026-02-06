Présentation de Passport Advantage Express

Passport Advantage (PA) et Passport Advantage Express (PAE) sont des programmes IBM complets qui permettent aux clients de commander des produits éligibles (PE).

Aperçu

Dans le cadre des programmes IBM Passport Advantage et Passport Advantage Express, les clients peuvent :

  • Acquérir des produits éligibles (PE), y compris les logiciels IBM (licences perpétuelles et temporaires), la catégorie de produits CEO (Complete Enterprise Option), l’abonnement au logiciel et l’assistance, les services cloud, les appareils et les services liés aux appareils, ainsi que des offres de tiers sélectionnées, sous réserve des conditions des tiers.
  • Renouveler l’abonnement au logiciel et l’assistance IBM, les licences par abonnement et les licences temporaires, les services cloud et les services liés aux appareils.
  • Souscrire et renouveler l’assistance technique pour une application open source sélectionnée et d’autres applications non garanties.

Bien que les deux programmes utilisent un ensemble commun d’accords, de processus et d’outils, ils présentent des différences.

Comparaison entre Passport Advantage et Passport Advantage Express

Passport Advantage

Idéal pour les grandes entreprises multinationales multisites

Basé sur les relations

Inscription obligatoire

Tarification au volume suggérée selon la relation (RSVP)

Une date de renouvellement S&S annuelle (pour la plupart des offres) synchronisée avec une date anniversaire unique

Gérer plusieurs sites dans le cadre d’un seul accord

Agrégation de points

En savoir plus sur Passport Advantage

Passport Advantage Express

Conçu pour les petites entreprises disposant d’un seul site

Basé sur les transactions

Aucune inscription

Tarification de vente au détail suggérée (SRP)

Les dates de renouvellement S&S (abonnement et assistance) correspondent à la date d’achat initiale, et non à une seule date anniversaire annuelle

Gestion de site unique uniquement

Aucune agrégation de points

En savoir plus sur Passport Advantage Express

Lire les accords
Lire les accords Passport Advantage Express
S'inscrire à Passport Advantage
Découvrez comment inscrire un nouveau site Passport Advantage ou ajouter des sites supplémentaires à un site existant
Migrer vers Passport Advantage
Découvrez comment transférer vos droits Passport Advantage Express vers Passport Advantage