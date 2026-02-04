Migrer de Passport Advantage Express vers Passport Advantage

Migrer de Passport Advantage Express vers Passport Advantage
Migrez vos autorisations d’utilisation de Passport Advantage Express vers un site Passport Advantage nouveau ou existant à tout moment.  

Si vous êtes client de Passport Advantage Express, vous avez la possibilité de migrer vos droits Passport Advantage Express vers un site Passport Advantage nouveau ou existant à tout moment. Vous profiterez d’avantages substantiels.
Avantages
Une date anniversaire unique
 
  • simplifie le processus de renouvellement
  • offre une vue complète de vos renouvellements
  • réduit la nécessité de concilier et de traiter plusieurs renouvellements tout au long de l’année
Administration simplifiée
 
  • vous offre la possibilité de relier les sites Passport Advantage dans un cadre des exigences connecté
  • permet la gestion des droits, des contacts et des accès ainsi que l’établissement de rapports sur plusieurs sites
Une meilleure tarification
 
  • facilite la prévision et la gestion des coûts des nouvelles licences et des renouvellements
  • vous permet de regrouper des points sur plusieurs sites afin d’obtenir plus rapidement des niveaux de remise plus élevés

Comparaison entre Passport Advantage et Passport Advantage Express

Passport Advantage

  •  
  • Idéal pour les grandes entreprises multinationales multisites
  • Basé sur les relations
  • Inscription obligatoire
  • Tarification au volume suggérée selon la relation (RSVP)
  • Les dates d’échéance des renouvellements (pour la plupart des offres) peuvent être synchronisées avec une date d’anniversaire unique
  • Gérer plusieurs sites dans le cadre d’un seul accord
  • Agrégation de points

Passport Advantage Express

  •  
  • Conçu pour les petites entreprises disposant d’un seul site
  • Basé sur les transactions
  • Aucune inscription
  • Tarification de vente au détail suggérée (SRP)
  • Plusieurs dates de renouvellement alignées sur les dates d’achat
  • Gestion de site unique uniquement
  • Aucune agrégation de points

Migration

Passport Advantage Express

  •  
  • Si vous ne disposez pas de site Passport Advantage ou souhaitez en créer un nouveau, inscrivez-vous à Passport Advantage.
  • Si vous avez déjà un site Passport Advantage et que vous souhaitez migrer vos droits pour le site Passport Advantage Express, demandez un formulaire de demande de transfert de licence à votre représentant IBM chargé du renouvellement ou à votre IBM Business Partner . Pour trouver un IBM Business Partner, veuillez consulter le répertoire IBM Partner Plus .