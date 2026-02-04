Migrer de Passport Advantage Express vers Passport Advantage

Migrez vos autorisations d’utilisation de Passport Advantage Express vers un site Passport Advantage nouveau ou existant à tout moment.
Si vous êtes client de Passport Advantage Express, vous avez la possibilité de migrer vos droits Passport Advantage Express vers un site Passport Advantage nouveau ou existant à tout moment. Vous profiterez d’avantages substantiels.
Avantages
Une date anniversaire unique
simplifie le processus de renouvellement
offre une vue complète de vos renouvellements
réduit la nécessité de concilier et de traiter plusieurs renouvellements tout au long de l’année
Administration simplifiée
vous offre la possibilité de relier les sites Passport Advantage dans un cadre des exigences connecté
permet la gestion des droits, des contacts et des accès ainsi que l’établissement de rapports sur plusieurs sites
Une meilleure tarification
facilite la prévision et la gestion des coûts des nouvelles licences et des renouvellements
vous permet de regrouper des points sur plusieurs sites afin d’obtenir plus rapidement des niveaux de remise plus élevés
Comparaison entre Passport Advantage et Passport Advantage Express
Passport Advantage
Idéal pour les grandes entreprises multinationales multisites
Basé sur les relations
Inscription obligatoire
Tarification au volume suggérée selon la relation (RSVP)
Les dates d’échéance des renouvellements (pour la plupart des offres) peuvent être synchronisées avec une date d’anniversaire unique
Gérer plusieurs sites dans le cadre d’un seul accord
Agrégation de points
Passport Advantage Express
Conçu pour les petites entreprises disposant d’un seul site
Basé sur les transactions
Aucune inscription
Tarification de vente au détail suggérée (SRP)
Plusieurs dates de renouvellement alignées sur les dates d’achat
Si vous avez déjà un site Passport Advantage et que vous souhaitez migrer vos droits pour le site Passport Advantage Express, demandez un formulaire de demande de transfert de licence à votre représentant IBM chargé du renouvellement ou à votre IBM Business Partner . Pour trouver un IBM Business Partner, veuillez consulter le répertoire IBM Partner Plus .