Présentation du programme Passport Advantage

Une meilleure tarification Un seul site Une seule date anniversaire

Avec la tarification au volume suggérée selon la relation (RSVP), vous cumulez des points sur tous les achats de Produits éligibles, y compris les services IBM Cloud, les appliances et services d’appliances, ainsi que les renouvellements et nouvelles licences IBM Software Subscription and Support. Plus vous achetez, plus vous économisez. Les entreprises et organisations disposant de plusieurs Sites peuvent autoriser des Sites supplémentaires à s’inscrire et à acheter dans le cadre d’un accord unique. Grâce à une date annuelle unique de renouvellement S&S (« date anniversaire »), vous bénéficiez d’une vue globale de vos renouvellements, éliminant la nécessité de rapprocher et de traiter plusieurs renouvellements au cours de l’année.

Agrégation des points : vous avez la possibilité d’agréger les points de plusieurs Sites afin d’atteindre plus rapidement des niveaux de remise par volume plus élevés. La consolidation des Sites offre une gestion centralisée des comptes, contacts, droits, achats, renouvellements et rapports, améliorant la gestion des actifs logiciels et vous faisant gagner du temps, des efforts et des coûts administratifs. Les dates de début et de fin des achats de nouvelles licences peuvent être proratisées afin de s’aligner sur votre date anniversaire, ce qui facilite la budgétisation des futurs renouvellements et la prévision des économies RSVP lors du passage d’un niveau à l’autre.

Pour plus de détails, consultez la tarification au volume du programme Passport Advantage. La société cliente à l’origine, identifiée comme le Site d’origine, est responsable du respect des conditions et de la coordination des activités de chacune de ses sociétés d’entreprise participantes, identifiées comme Sites supplémentaires, dans le cadre du numéro d’accord Passport Advantage de l’entreprise.