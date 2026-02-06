Présentation du programme Passport Advantage

Le programme Passport Advantage vous permet de cumuler des points sur vos achats. Plus vous achetez, plus vous économisez.

Avantages du programme Passport Advantage :

Une meilleure tarificationUn seul siteUne seule date anniversaire
Avec la tarification au volume suggérée selon la relation (RSVP), vous cumulez des points sur tous les achats de Produits éligibles, y compris les services IBM Cloud, les appliances et services d’appliances, ainsi que les renouvellements et nouvelles licences IBM Software Subscription and Support. Plus vous achetez, plus vous économisez.Les entreprises et organisations disposant de plusieurs Sites peuvent autoriser des Sites supplémentaires à s’inscrire et à acheter dans le cadre d’un accord unique.Grâce à une date annuelle unique de renouvellement S&S (« date anniversaire »), vous bénéficiez d’une vue globale de vos renouvellements, éliminant la nécessité de rapprocher et de traiter plusieurs renouvellements au cours de l’année.
Agrégation des points : vous avez la possibilité d’agréger les points de plusieurs Sites afin d’atteindre plus rapidement des niveaux de remise par volume plus élevés.La consolidation des Sites offre une gestion centralisée des comptes, contacts, droits, achats, renouvellements et rapports, améliorant la gestion des actifs logiciels et vous faisant gagner du temps, des efforts et des coûts administratifs.Les dates de début et de fin des achats de nouvelles licences peuvent être proratisées afin de s’aligner sur votre date anniversaire, ce qui facilite la budgétisation des futurs renouvellements et la prévision des économies RSVP lors du passage d’un niveau à l’autre.
Pour plus de détails, consultez la tarification au volume du programme Passport Advantage.La société cliente à l’origine, identifiée comme le Site d’origine, est responsable du respect des conditions et de la coordination des activités de chacune de ses sociétés d’entreprise participantes, identifiées comme Sites supplémentaires, dans le cadre du numéro d’accord Passport Advantage de l’entreprise. 
 Après 24 mois consécutifs d’inactivité, tels que l’absence de nouvelles commandes ou de services continus en vigueur, IBM peut placer l’accord du client et/ou les Sites dans un statut résilié/inactif. 

Tarification au volume du programme Passport Advantage

  • IBM attribue à chaque offre une valeur en points, qui peut être nulle et peut être modifiée par IBM.
  • Un niveau de tarification au volume suggéré selon la relation (RSVP) est déterminé par l’agrégation des points pour toutes les offres commandées sur une période de 12 mois.
  • La valeur en points de la première commande du client détermine son niveau RSVP initial, applicable aux commandes des 12 mois suivants.
  • À la date anniversaire du client, le niveau RSVP est réinitialisé en fonction de l’accumulation de points des commandes effectuées au cours des 12 mois précédents.  Tout nouveau niveau RSVP s’applique aux commandes des 12 mois suivants. Si un niveau RSVP supérieur est atteint, il s’appliquera jusqu’à la prochaine date anniversaire du client. Si le niveau RSVP du client est réinitialisé à un niveau inférieur, IBM ne le réduira pas de plus d’un niveau par rapport au niveau RSVP précédent. Un niveau de tarification au volume suggéré (SVP) est également calculé pour chaque commande et est basé sur la valeur en points de cette commande. Si le niveau SVP d’une commande est supérieur au niveau RSVP actuel du client, le niveau SVP s’appliquera à cette commande.

Tableau des niveaux RSVP/SVP

Niveau RSVP/SVP

  BL

  D

  E

  F

  G

  H

Points

<500

500

1 000

2 500

5 000

10 000

  • Les Sites clients inscrits en tant que Site gouvernemental ou Site Academic Volume Option bénéficient des tarifs remisés applicables, et la tarification au volume ci-dessus ne s’applique pas. Pour bénéficier de la tarification Academic Volume Option, les Produits éligibles (EP) doivent être utilisés uniquement à des fins académiques ou administratives et ne peuvent pas être utilisés à des fins commerciales.

