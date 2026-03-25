Comment s’inscrire à Passport Advantage

Pour vous inscrire à Passport Advantage ou ajouter des sites supplémentaires à un contrat Passport Advantage existant, vous pouvez :
Avant de vous inscrire, veuillez consulter les conditions de signature pour l’inscription à Passport Advantage par pays/région.
Remarque : si une ou deux signatures sont requises dans votre pays, vous pouvez utiliser l’inscription en ligne MAIS vous devez imprimer, signer et renvoyer votre formulaire d’inscription à IBM ou à votre IBM Business Partner.
inscription en ligne est le moyen le plus rapide d’inscrire un nouveau site Passport Advantage ou d’ajouter des sites supplémentaires à un accord existant Passport Advantage.
Remarque : l’inscription en ligne NE PEUT PAS être utilisée pour une inscription au niveau fédéral américain.
Étape 1 : connectez-vous à l’inscription en ligne de Passport Advantage en utilisant votre identifiant IBM.
Étape 2 : renseignez tous les champs requis pour l’inscription en ligne, puis valider la demande d’inscription. Pour :
Étape 3 : vous recevrez un e-mail de bienvenue à Passport Advantage.
Si vous ne pouvez pas ou ne souhaitez pas vous inscrire en ligne, vous pouvez télécharger et remplir un formulaire d’inscription à partir de la page des conditions d’IBM.
Étape 1 : cliquez ci-dessous sur le lien correspondant aux exigences de signature de votre pays :
Étape 2 : utilisez le menu déroulant « Langue » dans la colonne « Filtrer par » (à gauche) pour sélectionner la langue de votre choix.
Étape 3 : téléchargez le formulaire d’inscription, renseignez tous les champs obligatoires et signez, si la loi locale l’exige.
Étape 4 : renvoyez votre formulaire d’inscription à IBM ou à votre IBM Business Partner.
Étape 5 : vous recevrez un e-mail une fois votre inscription terminée.
Remarque : les clients du gouvernement fédéral des États-Unis doivent toujours suivre la procédure du gouvernement fédéral des États-Unis.
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