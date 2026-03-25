Comment s’inscrire à Passport Advantage

Comment s’inscrire à Passport Advantage
IBM Passport Advantage offre des tarifs plus avantageux, une administration du site simplifiée et une date anniversaire de renouvellement unique chaque année. Mais pour profiter de ces avantages, vous devez vous inscrire.

Aperçu

Pour vous inscrire à Passport Advantage ou ajouter des sites supplémentaires à un contrat Passport Advantage existant, vous pouvez :

  • vous inscrire en ligne ou
  • télécharger, remplir et renvoyer votre formulaire d’inscription à IBM Passport Advantage à IBM ou à votre IBM Business Partner.

Avant de vous inscrire, veuillez consulter les conditions de signature pour l’inscription à Passport Advantage par pays/région.

Remarque : si une ou deux signatures sont requises dans votre pays, vous pouvez utiliser l’inscription en ligne MAIS vous devez imprimer, signer et renvoyer votre formulaire d’inscription à IBM ou à votre IBM Business Partner.

S’inscrire en ligne

L’

inscription en ligne est le moyen le plus rapide d’inscrire un nouveau site Passport Advantage ou d’ajouter des sites supplémentaires à un accord existant Passport Advantage.
Remarque : l’inscription en ligne NE PEUT PAS être utilisée pour une inscription au niveau fédéral américain.

Étape 1 : connectez-vous à l’inscription en ligne de Passport Advantage en utilisant votre identifiant IBM.

  • Si vous n’avez pas d’identifiant IBM, vous serez invité(e) à vous INSCRIRE.
    • Saisissez votre adresse e-mail et votre mot de passe.
    • Renseignez les informations demandées.
      Remarque
    •  : un * indique un champ obligatoire.
    • Validez la demande d’inscription.
      Remarque
    •  : une fois votre inscription acceptée et traitée, vous recevrez une notification par e-mail.
    • Utilisez votre identifiant IBM pour vous inscrire en ligne à Passport Advantage
      Remarque : vous pouvez également utiliser votre identifiant IBM pour accéder à toute application IBM nécessitant une inscription, y compris IBM Passport Advantage Online.

Étape 2 : renseignez tous les champs requis pour l’inscription en ligne, puis valider la demande d’inscription. Pour :

  • Les pays avec 0 signature – Votre inscription est terminée.
  • Les pays avec 1 et 2 signature(s) – Votre inscription n’est pas encore terminée. Vous devez (1) télécharger, (2) imprimer, (3) signer votre formulaire d’inscription et (4) le renvoyer à votre représentant IBM ou à votre IBM Business Partner pour terminer le processus d’inscription.

Étape 3 : vous recevrez un e-mail de bienvenue à Passport Advantage.

Télécharger les formulaires d’inscription

Si vous ne pouvez pas ou ne souhaitez pas vous inscrire en ligne, vous pouvez télécharger et remplir un formulaire d’inscription à partir de la page des conditions d’IBM.

Étape 1 : cliquez ci-dessous sur le lien correspondant aux exigences de signature de votre pays :

Étape 2 : utilisez le menu déroulant « Langue » dans la colonne « Filtrer par » (à gauche) pour sélectionner la langue de votre choix.

Étape 3 : téléchargez le formulaire d’inscription, renseignez tous les champs obligatoires et signez, si la loi locale l’exige.

Étape 4 : renvoyez votre formulaire d’inscription à IBM ou à votre IBM Business Partner.

Étape 5 : vous recevrez un e-mail une fois votre inscription terminée.
Remarque : les clients du gouvernement fédéral des États-Unis doivent toujours suivre la procédure du gouvernement fédéral des États-Unis.

Souvenez-vous

  1. Passport Advantage propose deux options d’inscription. Vous pouvez :
    • vous inscrire en ligne ; ou
    • télécharger, remplir et renvoyer votre formulaire d’inscription à IBM Passport Advantage à IBM ou à votre IBM Business Partner.
  2. Les clients issus du secteur public ou académique peuvent s’inscrire en ligne ou hors ligne. Cependant, les clients du gouvernement fédéral des États-Unis doivent suivre la procédure du gouvernement fédéral des États-Unis.
  3. N’utilisez pas les formulaires d’inscription en ligne ou d’inscription à IBM International Passport Advantage pour Passport Advantage Express (PAE). PAE est un service transactionnel.