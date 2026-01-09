|Country / Region
|Requirements
|Canada
|No signature required
|US
|No signature required
|Latin America
|Customer & IBM Signature required
|Asia Pacific (excluding China, Japan, Korea, Thailand)
|No signature required
|China
|Customer Signature required
|Japan
|Customer Signature required
|Korea
|Customer Signature required
|Thailand
|Customer Signature required
|Europe, the Middle East & Africa (excluding countries listed below)
|No signature required
|Afghanistan
|Customer Signature required
|Albania
|Customer Signature required
|Algeria
|Customer Signature required
|Andorra
|Customer & IBM Signature required
|Angola
|Customer Signature required
|Bahrain
|Customer Signature required
|Belgium
|Customer Signature required
|Benin
|Customer Signature required
|Bosnia and Herzegovina
|Customer & IBM Signature required
|Botswana
|Customer Signature required
|Bulgaria
|Customer Signature required
|Burkina Faso
|Customer Signature required
|Burundi
|Customer Signature required
|Cameroon
|Customer Signature required
|Cape Verde
|Customer Signature required
|Central African Republic
|Customer Signature required
|Chad
|Customer Signature required
|Congo, Democratic Republic of (formerly: Zaire)
|Customer Signature required
|Cote d’Ivoire
|Customer Signature required
|Croatia
|Customer & IBM Signature required
|Czech Republic
|Customer Signature required
|Djibouti
|Customer Signature required
|Egypt
|Customer Signature required
|Equatorial Guinea
|Customer Signature required
|Eritrea
|Customer Signature required
|Ethiopia
|Customer Signature required
|France
|Customer & IBM Signature required
|Gabon
|Customer Signature required
|Gambia
|Customer Signature required
|Ghana
|Customer Signature required
|Guinea
|Customer Signature required
|Guinea-Bissau
|Customer Signature required
|Hungary
|Customer & IBM Signature required
|Iran
|Customer Signature required
|Iraq
|Customer Signature required
|Italy
|Customer Signature required
|Jordan
|Customer Signature required
|Kenya
|Customer Signature required
|Kuwait
|Customer Signature required
|Lebanon
|Customer Signature required
|Lesotho
|Customer Signature required
|Liberia
|Customer Signature required
|Libya / Libyan Arab Jamahiriya
|Customer Signature required
|Luxembourg
|Customer Signature required
|Macedonia
|Customer Signature required
|Malawi
|Customer Signature required
|Mali
|Customer Signature required
|Malta
|Customer Signature required
|Mauritania
|Customer Signature required
|Morocco
|Customer Signature required
|Mozambique
|Customer Signature required
|Namibia
|Customer Signature required
|Netherlands
|Customer Signature required
|Niger
|Customer Signature required
|Nigeria
|Customer Signature required
|Oman
|Customer Signature required
|Pakistan
|Customer Signature required
|Palestinian Territory (West Bank/Gaza)
|Customer Signature required
|Poland
|Customer Signature required
|Qatar
|Customer Signature required
|Romania
|Customer & IBM Signature required
|Russia
|Customer Signature required
|Rwanda
|Customer Signature required
|San Marino
|Customer Signature required
|Sao Tome and Principe
|Customer Signature required
|Saudi Arabia
|Customer Signature required
|Senegal
|Customer Signature required
|Seychelles
|Customer Signature required
|Sierra Leone
|Customer Signature required
|Slovakia
|Customer Signature required
|Slovenia
|Customer Signature required
|Somalia
|Customer Signature required
|Sudan
|Customer Signature required
|Swaziland
|Customer Signature required
|Syrian Arab Republic
|Customer Signature required
|Tanzania, United Republic of
|Customer Signature required
|Togo
|Customer Signature required
|Tunisia
|Customer Signature required
|Türkiye
|Customer Signature required
|Uganda
|Customer Signature required
|United Arab Emirates
|Customer Signature required
|Western Sahara
|Customer Signature required
|Yemen
|Customer Signature required
|Serbia and Montenegro (Former Republic of Yugoslavia)
|Customer & IBM Signature required
|Zambia
|Customer Signature required
|Zimbabwe
|Customer Signature required
|French Guiana
|IBM Signature required
|French Polynesia
|IBM Signature required
|French Southern Territories
|Customer & IBM Signature required
Please read through the entire Agreement to ensure that you understand all terms and conditions as well as your rights and responsibilities under the Agreement.
Learn how to enroll a new Passport Advantage Site or add additional Sites to an existing one.
Migrate your Passport Advantage Express entitlements to a new or existing Passport Advantage Site at any time.