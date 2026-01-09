Passport Advantage Enrollment Signature Requirements - by region & country

Passport Advantage Online for Resellers provides secure sign in access to Site-specific Passport Advantage information, tools and applications to place orders, create quotes, download price files, generate reports and manage contacts.

    Signature Requirements - by region & country

    Click on the following categories to know more.

    Country / RegionRequirements
    CanadaNo signature required
    USNo signature required
    Latin AmericaCustomer & IBM Signature required

    Country / RegionRequirements
    Asia Pacific (excluding China, Japan, Korea, Thailand)No signature required
    ChinaCustomer Signature required
    JapanCustomer Signature required
    KoreaCustomer Signature required
    ThailandCustomer Signature required

    Country / RegionRequirements
    Europe, the Middle East & Africa (excluding countries listed below)No signature required
    AfghanistanCustomer Signature required
    AlbaniaCustomer Signature required
    AlgeriaCustomer Signature required
    AndorraCustomer & IBM Signature required
    AngolaCustomer Signature required
    BahrainCustomer Signature required
    BelgiumCustomer Signature required
    BeninCustomer Signature required
    Bosnia and HerzegovinaCustomer & IBM Signature required
    BotswanaCustomer Signature required
    BulgariaCustomer Signature required
    Burkina FasoCustomer Signature required
    BurundiCustomer Signature required
    CameroonCustomer Signature required
    Cape VerdeCustomer Signature required
    Central African RepublicCustomer Signature required
    ChadCustomer Signature required
    Congo, Democratic Republic of (formerly: Zaire)Customer Signature required
    Cote d’IvoireCustomer Signature required
    CroatiaCustomer & IBM Signature required
    Czech RepublicCustomer Signature required
    DjiboutiCustomer Signature required
    EgyptCustomer Signature required
    Equatorial GuineaCustomer Signature required
    EritreaCustomer Signature required
    EthiopiaCustomer Signature required
    FranceCustomer & IBM Signature required
    GabonCustomer Signature required
    GambiaCustomer Signature required
    GhanaCustomer Signature required
    GuineaCustomer Signature required
    Guinea-BissauCustomer Signature required
    HungaryCustomer & IBM Signature required
    IranCustomer Signature required
    IraqCustomer Signature required
    ItalyCustomer Signature required
    JordanCustomer Signature required
    KenyaCustomer Signature required
    KuwaitCustomer Signature required
    LebanonCustomer Signature required
    LesothoCustomer Signature required
    LiberiaCustomer Signature required
    Libya / Libyan Arab JamahiriyaCustomer Signature required
    LuxembourgCustomer Signature required
    MacedoniaCustomer Signature required
    MalawiCustomer Signature required
    MaliCustomer Signature required
    MaltaCustomer Signature required
    MauritaniaCustomer Signature required
    MoroccoCustomer Signature required
    MozambiqueCustomer Signature required
    NamibiaCustomer Signature required
    NetherlandsCustomer Signature required
    NigerCustomer Signature required
    NigeriaCustomer Signature required
    OmanCustomer Signature required
    PakistanCustomer Signature required
    Palestinian Territory (West Bank/Gaza)Customer Signature required
    PolandCustomer Signature required
    QatarCustomer Signature required
    RomaniaCustomer & IBM Signature required
    RussiaCustomer Signature required
    RwandaCustomer Signature required
    San MarinoCustomer Signature required
    Sao Tome and PrincipeCustomer Signature required
    Saudi ArabiaCustomer Signature required
    SenegalCustomer Signature required
    SeychellesCustomer Signature required
    Sierra LeoneCustomer Signature required
    SlovakiaCustomer Signature required
    SloveniaCustomer Signature required
    SomaliaCustomer Signature required
    SudanCustomer Signature required
    SwazilandCustomer Signature required
    Syrian Arab RepublicCustomer Signature required
    Tanzania, United Republic ofCustomer Signature required
    TogoCustomer Signature required
    TunisiaCustomer Signature required
    TürkiyeCustomer Signature required
    UgandaCustomer Signature required
    United Arab EmiratesCustomer Signature required
    Western SaharaCustomer Signature required
    YemenCustomer Signature required
    Serbia and Montenegro (Former Republic of Yugoslavia)Customer & IBM Signature required
    ZambiaCustomer Signature required
    ZimbabweCustomer Signature required

    Country / RegionRequirements
    French GuianaIBM Signature required
    French PolynesiaIBM Signature required
    French Southern TerritoriesCustomer & IBM Signature required
    Remember

     

    1. In addition to the Primary, Administrative / Proof of Entitlement and Site Passport Advantage Express is a transactional-based offering there’s no need to enroll.
    2. Whether your region or country requires one signature, two signatures or no signature you always have two enrollment options. You may
      • Enroll online
      • Download and submit a Passport Advantage Enrollment form.
    3. Government and Academic customers may not enroll online at this time.

     
