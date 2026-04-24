Faites face aux cyberattaques basées sur des agents à l’échelle
Les attaquants exploitent de plus en plus des modèles de pointe pour accélérer l’ensemble du cycle de vie des attaques. En effet, les modèles actuels et émergents réduisent le temps et l’expertise nécessaires pour lancer des attaques perturbatrices. Alors que l’automatisation et la technologie agentique renforcent les capacités offensives, les entreprises ont besoin de programmes de sécurité tout aussi autonomes, coordonnés et continus.
IBM Autonomous Security est un service multi-agent qui fournit des renseignements, une prise de décision et une réponse à la vitesse de la machine. En orchestrant des travailleurs numériques interopérables à travers les opérations de gouvernance et de gestion des risques, des identités et des menaces, il redéfinit le fonctionnement des programmes de sécurité à mesure que les menaces deviennent plus automatisées, adaptatives et pilotées par l’IA.
IBM Autonomous Security analyse en continu les expositions et les environnements d’exécution, appliquant les politiques et coordonnant la détection et le confinement avec une intervention humaine minimale. Ce processus se traduit par des fenêtres d’exposition raccourcies, un confinement plus rapide des attaques accélérées et une visibilité continue sur les systèmes de gouvernance et de gestion des risques, renforçant ainsi la sécurité et la conformité.
ARGO est un travailleur numérique alimenté par l’IA qui évalue et transforme de manière autonome les entreprises en orchestrant la gestion des cyberrisques et la conformité réglementaire en temps réel. Grâce à l’automatisation intelligente et à la gouvernance adaptative, ARGO aligne l’exposition aux cyberrisques sur les objectifs de l’entreprise et applique des mesures correctives via la gestion continue des contrôles. Il en résulte un programme de gouvernance de la cybersécurité de bout en bout qui met en œuvre la stratégie de cybersécurité, réduit l’exposition aux risques et renforce la résilience de l’entreprise, le tout, de manière proactive.
ADA utilise des travailleurs numériques basés sur l’IA pour sécuriser en permanence les applications, les identités, les données, les réseaux et les environnements cloud. Cet outil remplace les vérifications manuelles par une surveillance permanente, l’application automatisée des politiques et une résolution rapide à travers les outils informatiques et de sécurité existants. ADA ajuste automatiquement les fondements de la sécurité pour renforcer les défenses, favoriser la conformité et réduire les risques opérationnels sans alourdir la charge de travail des équipes de sécurité.
ATOM est un système d’IA agentique qui va au-delà des agents d’IA individuels pour créer des opérations de sécurité autonomes. Cette automatisation fonctionne en orchestrant l’interaction et la collaboration de multiples agents tout au long du cycle de vie des menaces. Il automatise la traque des menaces, accélère leur détection, crée et exécute des plans d’investigation et met en œuvre des mesures correctives. ATOM se charge de l’orchestration afin que les équipes de sécurité puissent se consacrer à la gestion des menaces à haut risque plutôt qu’aux faux positifs ou aux menaces à faible risque.
Les modèles de sécurité conventionnels échouent alors que l’IA remodèle rapidement l’entreprise, introduisant de nouvelles surfaces d’attaque. Une étude réalisée en partenariat avec Palo Alto Networks.
Découvrez pourquoi la crypto-agilité est devenue une priorité immédiate pour les entreprises qui s’engagent dans l’adoption de l’IA et à l’aube de l’ère post-quantique.
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John Velisaris, associé en charge des services de sécurité chez IBM, s’entretient avec les hôtes du Richmond Advisory Group.
Les attaquants ciblent l’IA et 97 % des entreprises ayant subi une violation de données liée à l’IA ne disposaient pas de contrôles d’accès appropriés.
Découvrez comment la cybersécurité passe d’une collecte de données fragmentée à une couche consolidée de renseignements sur les cyberrisques à l’échelle de l’entreprise.
Découvrez comment la sécurité autonome évalue en permanence les cyberrisques et hiérarchise les mesures correctives afin de relier les opérations de sécurité aux résultats de l’entreprise.
IBM CyberDefend sécurise l’IA, transforme la cryptographie et renforce les environnements IdOps, AppSec et cloud.
Les services GRC d’IBM centralisent les données organisationnelles et de cybersécurité essentielles dans les environnements cloud, sur site et hybrides.
Les services IBM TDR, comprenant les services MDR, aident les entreprises à protéger les investissements existants et à les améliorer grâce à l’IA.