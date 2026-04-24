Les attaquants exploitent de plus en plus des modèles de pointe pour accélérer l’ensemble du cycle de vie des attaques. En effet, les modèles actuels et émergents réduisent le temps et l’expertise nécessaires pour lancer des attaques perturbatrices. Alors que l’automatisation et la technologie agentique renforcent les capacités offensives, les entreprises ont besoin de programmes de sécurité tout aussi autonomes, coordonnés et continus.

IBM Autonomous Security est un service multi-agent qui fournit des renseignements, une prise de décision et une réponse à la vitesse de la machine. En orchestrant des travailleurs numériques interopérables à travers les opérations de gouvernance et de gestion des risques, des identités et des menaces, il redéfinit le fonctionnement des programmes de sécurité à mesure que les menaces deviennent plus automatisées, adaptatives et pilotées par l’IA.

IBM Autonomous Security analyse en continu les expositions et les environnements d’exécution, appliquant les politiques et coordonnant la détection et le confinement avec une intervention humaine minimale. Ce processus se traduit par des fenêtres d’exposition raccourcies, un confinement plus rapide des attaques accélérées et une visibilité continue sur les systèmes de gouvernance et de gestion des risques, renforçant ainsi la sécurité et la conformité.