Chez IBM, l’engagement en faveur de l’environnement remonte aux années 1970, lorsque nous avons établi pour la première fois des objectifs formels en matière de conservation de l’énergie et de gestion des déchets.

Aujourd’hui, nous agissons en tant que « client zéro » dans cette mission, en tirant parti de nos propres technologies de cloud hybride et d’IA de pointe pour faire progresser les objectifs environnementaux d’IBM, renforcer l’efficacité de nos opérations et développer des innovations capables d’aider nos clients et nos communautés.