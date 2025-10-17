L’impact environnemental

IBM tire parti du cloud hybride et des technologies d’IA émergentes dans les opérations, la chaîne d’approvisionnement, les produits et les services afin d’intégrer la durabilité et la valeur à long terme dans tout ce que nous faisons.

Voiture circulant sur une autoroute entourée d’arbres.
Notre objectif

Chez IBM, l’engagement en faveur de l’environnement remonte aux années 1970, lorsque nous avons établi pour la première fois des objectifs formels en matière de conservation de l’énergie et de gestion des déchets.

Aujourd’hui, nous agissons en tant que « client zéro » dans cette mission, en tirant parti de nos propres technologies de cloud hybride et d’IA de pointe pour faire progresser les objectifs environnementaux d’IBM, renforcer l’efficacité de nos opérations et développer des innovations capables d’aider nos clients et nos communautés.

Nos objectifs

Chez IBM, nous fixons des objectifs de durabilité environnementale afin d’améliorer nos opérations :

Énergie et climat

  • Mettre en œuvre un minimum de 3 000 projets d’économie d’énergie pour éviter la consommation de 275 000 mégawattheures (MWh) d’énergie de 2021 à 2025 ;
  • Approvisionner 75 % de l’électricité qu’IBM consomme dans le monde à partir de sources renouvelables d’ici 2025, et 90 % d’ici 2030 ;
  • Atteindre zéro émission nette de GES opérationnels d’ici 2030.

Conservation et biodiversité

  • Réduire d’une année sur l’autre les prélèvements d’eau sur les grands sites d’IBM dans les régions soumises à un stress hydrique ;
  • S’approvisionner en papier et en emballages à base de bois issus de forêts gérées durablement et certifiées comme telles.

Prévention de la pollution et gestion des déchets

  • Détourner 90 % (en masse) de l’ensemble des déchets non dangereux d’IBM de la mise en décharge et de l’incinération d’ici à 2025 grâce à la réutilisation, au recyclage, au compostage et à la valorisation énergétique des déchets. Utiliser des procédés de valorisation énergétique pour un maximum de 10 % (en masse) des déchets détournés. 

Aujourd’hui, nous avons atteint ou dépassé bon nombre des objectifs que nous étions fixés en 2021.  Le résumé suivant fournit davantage de détails sur les 21 objectifs d’IBM en matière de durabilité environnementale.

Les 21 objectifs d’IBM en matière de durabilité environnementale 

Domaines d’impact

Vue aérienne d’étudiants marchant sur le campus d’IBM Almaden
Système de gestion environnementale
Vue aérienne des panneaux solaires
Énergie et climat
Vue aérienne d’une station d’épuration des eaux
Prévention de la pollution et gestion des déchets
Vue aérienne d’un réservoir d’épuration des eaux
Utilisation et conservation des matériaux
Modèle miniature coloré d’une ville futuriste avec des bâtiments translucides, une éolienne blanche, de petits arbres et une rivière bleue ; l’un des bâtiments les plus grands affiche le logo IBM.
Conception de produits pour l'environnement
Un écologiste mettant des plastiques recyclés dans un seau
Réutilisation, recyclage et élimination des produits
Vue aérienne de conteneurs d’expédition
Responsabilité environnementale de la chaîne d’approvisionnement
Vue aérienne d’un agriculteur utilisant un drone dans un champ vert
Accélérateur de durabilité IBM