Utilisation et conservation des matériaux

Les produits chimiques nécessaires à la recherche, au développement, aux processus de fabrication et aux services sont sélectionnés et gérés, de l'achat au stockage, à l'utilisation et à l'élimination, afin d'éviter les rejets dans l'environnement et la contamination de celui-ci.

Préalablement à l'intégration de nouveaux produits chimiques ou matériaux dans ses processus ou technologies, IBM impose une évaluation environnementale, sanitaire et sécuritaire exhaustive, désignée sous le terme d'examen chimique en amont. Cette démarche est ancrée dans les pratiques d'IBM depuis longtemps pour s'assurer que nous employons les produits chimiques les moins dangereux envisageables pour une application donnée, et elle constitue un aspect fondamental de notre gestion des produits chimiques.

La démarche de précaution d'IBM concernant la gestion des matériaux et des processus est guidée par notre équipe mondiale de gestion des produits chimiques, nos hygiénistes industriels et nos toxicologues. En conséquence, IBM a pris l'initiative d'interdire ou de restreindre l'emploi de nombreuses substances dangereuses dans ses produits et ses processus, bien avant d'éventuelles interventions réglementaires.

Les indicateurs pour l'utilisation des produits chimiques sont axés sur la sélection de produits chimiques plus respectueux de l'environnement, sur une manipulation sûre et respectueuse de l'environnement et sur une élimination responsable.