Utilisation et conservation des matériaux

Chez IBM, nous adoptons une approche de précaution dans la sélection des matériaux que nous utilisons dans nos produits et processus, en nous efforçant de choisir des matériaux sûrs pour leur usage prévu et ayant le moins d'impact possible sur l'environnement.
IBM a mis en place un vaste ensemble d'initiatives pour économiser les matériaux, parmi lesquelles la gestion des produits chimiques de l'entreprise, la conception des produits respectueuse de l'environnement et les programmes de prévention de la pollution.
Les produits chimiques nécessaires à la recherche, au développement, aux processus de fabrication et aux services sont sélectionnés et gérés, de l'achat au stockage, à l'utilisation et à l'élimination, afin d'éviter les rejets dans l'environnement et la contamination de celui-ci.
Préalablement à l'intégration de nouveaux produits chimiques ou matériaux dans ses processus ou technologies, IBM impose une évaluation environnementale, sanitaire et sécuritaire exhaustive, désignée sous le terme d'examen chimique en amont. Cette démarche est ancrée dans les pratiques d'IBM depuis longtemps pour s'assurer que nous employons les produits chimiques les moins dangereux envisageables pour une application donnée, et elle constitue un aspect fondamental de notre gestion des produits chimiques.
La démarche de précaution d'IBM concernant la gestion des matériaux et des processus est guidée par notre équipe mondiale de gestion des produits chimiques, nos hygiénistes industriels et nos toxicologues. En conséquence, IBM a pris l'initiative d'interdire ou de restreindre l'emploi de nombreuses substances dangereuses dans ses produits et ses processus, bien avant d'éventuelles interventions réglementaires.
Les indicateurs pour l'utilisation des produits chimiques sont axés sur la sélection de produits chimiques plus respectueux de l'environnement, sur une manipulation sûre et respectueuse de l'environnement et sur une élimination responsable.
Les matières premières utilisées dans l'emballage des produits matériels IBM représentent une application pour laquelle l'entreprise utilise des matériaux. Pour cette application, IBM se concentre sur les indicateurs suivants : réutilisation, réduction grâce à une conception améliorée, utilisation de matériaux plus respectueux de l'environnement et incorporation de contenus recyclés.
Depuis 2002, IBM s’est également fixé un objectif volontaire d’approvisionnement responsable en papier et en emballages à base de papier/bois, exigeant que le papier et les emballages à base de papier/bois achetés directement par IBM proviennent de fournisseurs provenant de forêts gérées de manière durable. Les fournisseurs doivent prouver que leurs sources ont été certifiées par un programme de certification tiers agréé, tel que le Forest Stewardship Council, le Program for the Endorsement of Forest Certification, la Sustainable Forestry Initiative ou la norme du Système de gestion durable des forêts du Groupe de l’Association canadienne de normalisation. En 2024, 99,5 % (sur la base des dépenses) du papier et des emballages à base de papier/bois achetés directement par IBM proviennent de forêts gérées de manière durable.
La préservation des ressources en eau et la sauvegarde des bassins versants sont des priorités importantes en matière de protection de l’environnement. Le premier objectif de conservation de l’eau d’IBM a été établi en 2000 et a évolué au fil du temps.
En règle générale, les opérations d’IBM ne nécessitent pas une utilisation intensive d’eau. La priorité de l’entreprise en matière de conservation de l’eau est de concentrer ses efforts sur la réduction de la consommation là où l’impact environnemental potentiel est le plus significatif. L’objectif d’IBM est de réduire d’une année sur l’autre les prélèvements d’eau sur les plus grands sites IBM situés dans les régions soumises au stress hydrique. Environ 80 % des prélèvements d’eau sur ces sites sont destinés à la consommation domestique sur le lieu de travail, ce qui inclut l’eau potable, les cafétérias et les toilettes. En 2024, nos prélèvements d’eau sur ces sites n’ont diminué que de 0,1 % en raison du retour continu des employés dans les bureaux.
Les efforts de conservation ont consisté à remplacer les zones de gazon irriguées par des plantes indigènes résistantes à la sécheresse, à étendre les programmes de détection et de réparation des fuites des systèmes d'eau sur nos sites, à moderniser les équipements d'humidification et à installer des urinoirs sans eau et des aérateurs de robinet dans les sanitaires. Pour nous aider à identifier de nouvelles possibilités d'économie et permettre une mesure plus exacte de l'utilisation de l'eau, nous avons poursuivi l'installation de compteurs d'eau dans les campus et les immeubles à usage multiple.