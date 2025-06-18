Depuis 2010, IBM exige de ses fournisseurs de premier rang la mise en place d’un système de gestion pour répondre à leurs responsabilités sociales et environnementales. L’objectif de l’entreprise est d’aider ses fournisseurs à développer leurs propres capacités pour réussir dans ce domaine. En résumé, IBM demande à ses fournisseurs de :
En 2021, nous avons établi une exigence supplémentaire pour les fournisseurs clés des secteurs d’activité à forte intensité d’émissions (logistique, compagnies aériennes, hôtels, production et produits de technologie) afin qu’ils fixent un objectif de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre de Scope 1 et Scope 2 conforme aux recommandations scientifiques du GIEC de l’ONU. À la fin de l’année 2024, 98 % de ces fournisseurs ont fixé de tels objectifs, et nous continuons à nous engager auprès des 2 % restants et nous suivrons l’état de leur processus de définition des objectifs jusqu’à son terme.
L’année dernière, nous avons organisé notre troisième Symposium annuel sur le leadership en matière de durabilité. Le thème « Gestion de l’eau » répondait à la demande mondiale croissante en eau dans les régions soumises à un stress hydraulique. Le symposium a réuni un groupe diversifié de fournisseurs, notamment des fabricants, des prestataires logistiques, des prestataires de services d’installations, des hôtels et des compagnies aériennes. Dans le cadre de l’événement, nous avons reconnu et célébré les accomplissements de plusieurs fournisseurs qui ont fait preuve de stratégies et ont démontré des résultats exceptionnels dans le domaine de la gestion de l’eau.
En 2024, pour évaluer davantage les performances de durabilité des fournisseurs et les engager dans une amélioration continue, nous avons déployé une solution tierce qui améliore nos pratiques antérieures de diligence raisonnable et aide à orienter notre chaîne d’approvisionnement vers la réalisation des objectifs de réduction des émissions de GES et d’autres objectifs de durabilité.
Conformément à l’engagement de longue date d’IBM de travailler avec des fournisseurs respectueux de l’environnement, et dans le cadre de son système global de gestion de l’environnement, IBM réalise des évaluations environnementales des fournisseurs qui :
Ces fournisseurs sont évalués avant de conclure un contrat avec eux, puis tous les trois ans environ, afin de s’assurer que leurs opérations et leurs bonnes pratiques environnementales continuent de répondre aux exigences d’IBM. La portée de l’évaluation couvre :
Dans le cadre du programme de gestion des déchets d’IBM, les déchets dangereux sont traités, recyclés ou éliminés dans des installations approuvées par IBM dans le pays où ils sont produits, dans la mesure du possible. IBM n’exporte pas de déchets dangereux depuis les États-Unis ou tout autre pays où des installations adéquates sont disponibles sur le territoire national.
Si aucun fournisseur dans un pays ne répond aux exigences environnementales d’IBM en matière de déchets dangereux ou de traitement des produits, les déchets générés par les opérations d’IBM sont expédiés vers des installations situées dans d’autres pays, où ces exigences peuvent être respectées. Cette expédition est effectuée conformément aux lois et réglementations du pays, et conformément aux traités internationaux tels que la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de leur élimination.
Bien que rare, il existe parfois des situations dans lesquelles le traitement local des déchets n’est pas possible et l’expédition vers des fournisseurs agréés par IBM dans d’autres pays n’est pas autorisée en raison d’exigences légales. Dans de tels cas, IBM stockera les déchets et les matériaux en fin de vie dans des installations de stockage gérées, comme la loi le permet, jusqu’à ce que des installations de traitement soient disponibles.
IBM est l’un des membres fondateurs de la Responsible Business Alliance (RBA), un groupe industriel à but non lucratif qui permet à ses membres de s’efforcer d’améliorer en permanence la responsabilité sociale, environnementale et éthique de leurs entreprises et de leurs chaînes d’approvisionnement en amont. Nous exigeons de nos fournisseurs de matériel, de logiciels et de services de premier niveau (ainsi que des opérations internes d’IBM) qu’ils respectent le code de conduite de la RBA, qui contient des dispositions sur le travail, la santé et la sécurité, les exigences environnementales, l’éthique et les systèmes de gestion. Le code RBA est le fondement des critères du système de gestion sociale et environnementale que nous demandons à nos fournisseurs de respecter.