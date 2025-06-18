Chaîne d’approvisionnement

Depuis 2010, IBM exige de ses fournisseurs de premier rang la mise en place d’un système de gestion pour répondre à leurs responsabilités sociales et environnementales. L’objectif de l’entreprise est d’aider ses fournisseurs à développer leurs propres capacités pour réussir dans ce domaine. En résumé, IBM demande à ses fournisseurs de :

définir, déployer et maintenir un système de gestion qui aborde les interactions entre leurs activités, leurs employés, la société et l’environnement ;

mesurer la performance et établir des objectifs environnementaux volontaires et quantifiables dans les domaines des déchets, de l’énergie et des émissions de gaz à effet de serre ;

divulguer publiquement les résultats associés à ces objectifs environnementaux volontaires et d’autres aspects environnementaux de leurs opérations ;

effectuer des auto-évaluations et des audits, ainsi que des examens de direction, de leur système de gestion ;

transmettre ces exigences à leurs fournisseurs qui effectuent des travaux essentiels aux produits, pièces et/ou services fournis à IBM.

En 2021, nous avons établi une exigence supplémentaire pour les fournisseurs clés des secteurs d’activité à forte intensité d’émissions (logistique, compagnies aériennes, hôtels, production et produits de technologie) afin qu’ils fixent un objectif de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre de Scope 1 et Scope 2 conforme aux recommandations scientifiques du GIEC de l’ONU. À la fin de l’année 2024, 98 % de ces fournisseurs ont fixé de tels objectifs, et nous continuons à nous engager auprès des 2 % restants et nous suivrons l’état de leur processus de définition des objectifs jusqu’à son terme.

L’année dernière, nous avons organisé notre troisième Symposium annuel sur le leadership en matière de durabilité. Le thème « Gestion de l’eau » répondait à la demande mondiale croissante en eau dans les régions soumises à un stress hydraulique. Le symposium a réuni un groupe diversifié de fournisseurs, notamment des fabricants, des prestataires logistiques, des prestataires de services d’installations, des hôtels et des compagnies aériennes. Dans le cadre de l’événement, nous avons reconnu et célébré les accomplissements de plusieurs fournisseurs qui ont fait preuve de stratégies et ont démontré des résultats exceptionnels dans le domaine de la gestion de l’eau.

En 2024, pour évaluer davantage les performances de durabilité des fournisseurs et les engager dans une amélioration continue, nous avons déployé une solution tierce qui améliore nos pratiques antérieures de diligence raisonnable et aide à orienter notre chaîne d’approvisionnement vers la réalisation des objectifs de réduction des émissions de GES et d’autres objectifs de durabilité.