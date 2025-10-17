Énergie et climat

L’objectif d’IBM est d’atteindre zéro émission nette de GES opérationnels d’ici 2030 en économisant l’énergie et en achetant de l’électricité renouvelable afin de réduire les émissions résiduelles de GES à moins de 350 000 mtCO2e et en utilisant des technologies viables pour éliminer ces émissions résiduelles. Notre ambition de zéro émission nette est soutenue par des objectifs supplémentaires qui visent à :
Pour en savoir plus sur nos objectifs énergétiques et climatiques, veuillez consulter :
Les 21 objectifs d’IBM en matière de durabilité environnementale
IBM a établi son programme mondial d’économie d’énergie en 1973 et a développé la méthodologie qui a mené à son premier objectif d’économie d’énergie en 1975. L’entreprise continue de se concentrer sur les moyens de réduire davantage sa consommation d’énergie.
Consommation d’énergie
En 2024, la consommation d’énergie totale des opérations mondiales d’IBM était d’environ 2 236 000 MWh, toutes catégories confondues, dont 83 % sous forme d’électricité. Cette consommation représente une réduction de 2 % par rapport à 2023 et a été due à efficacité opérationnelle accrue et à un engagement continu en faveur de la conservation énergétique. Bien que la consommation ait augmenté dans certaines de nos opérations en raison de l’augmentation des workloads associées au développement et à l’entraînement de nos modèles Granite, cette croissance a été compensée par la réduction d’autres opérations.
Projets d’économie d’énergie
En 2024, nous avons réalisé 544 projets d’économie d’énergie sur plus de 160 sites à l’échelle mondiale, ce qui a permis d’éviter une consommation d’énergie estimée à 98 000 MWh et 29 000 mtCO2e. À la fin de l’année 2024, nous avions réalisé 2 650 projets d’économie d’énergie depuis 2021, évitant ainsi une consommation d’énergie de 355 000 MWh et dépassant notre objectif d’économies pour 2025 un an plus tôt. Le principal facteur d’économies d’énergie a été la mise à niveau des équipements informatiques dans nos centres de données. Nous concentrons désormais nos efforts de conservation sur des initiatives qui éliminent directement les émissions de Scope 1, en accord avec notre objectif global de zéro émission nette d’ici 2030.
Efficacité énergétique du centre de données
Pour minimiser l’impact environnemental de nos centres de données, nous mettons en œuvre une approche multidimensionnelle axée sur l’efficacité énergétique :
Utilisation de l’espace : nous optimisons l’utilisation de l’espace au sein de nos installations existantes, en augmentant la densité des workloads et en réduisant ainsi la consommation d’énergie par unité de puissance de calcul.
Technologie : nous tirons parti de l’efficacité du matériel et du logiciel en investissant dans une infrastructure informatique économe en énergie.
Stratégie de location : nous privilégions la location de centres de données en colocation où de l’électricité renouvelable est disponible et avec une efficacité énergétique supérieure, équipés de systèmes de gestion du refroidissement et de l’alimentation avancés et à la pointe de la technologie.
Nous suivons la performance par rapport à notre objectif d’efficacité de refroidissement du centre de données en mesurant le coefficient d’efficacité énergétique (PUE) de nos centres de données. En 2024, nous avons dépassé notre objectif d’efficacité de refroidissement des centres de données pour 2025, avec un PUE moyen pondéré estimé de 1,41 et une amélioration de 25,5 % par rapport à notre année de référence (2019).
Consommation d’électricité renouvelable
Nous avons augmenté notre consommation d’électricité renouvelable à environ 1 480 000 MWh en 2024, ce qui représente 79,6 % de notre consommation d’électricité totale. Nous atteignons ainsi notre objectif d’approvisionnement en électricité renouvelable pour 2025 un an plus tôt. Nos achats d’électricité renouvelable comprenaient 67,6 % provenant d’achats directs auprès de fournisseurs d’électricité ou obtenus par l’intermédiaire de bailleurs, 12 % étant déjà intégrés au bouquet énergétique que nous recevons du réseau.
Centre de données : consommation d’électricité renouvelable
Globalement, 83 % de l’électricité consommée dans nos centres de données provient de sources renouvelables. En 2024, 35 centres de données dans le monde ont été alimentés à 100 % par de l’électricité renouvelable.
Stratégie d'approvisionnement en électricité renouvelable et reporting
Nos rapports sur la consommation d’électricité renouvelable ne comptent que ce qui est généré dans les régions du réseau où se produit réellement notre consommation. Nous ne nous appuyons pas sur l’achat de certificats d’énergie renouvelable non groupés auprès d’autres régions du réseau pour inclure un « pourcentage d’énergie renouvelable » si nous ne pouvons pas consommer de manière crédible l’électricité que ces certificats représentent. Notre définition de la « région du réseau » correspond à la définition de l’Agence américaine d’information sur l’énergie1, qui définit les territoires des autorités d’équilibrage de l’alimentation. Nous appliquons le même concept pour les autres juridictions.
IBM inclut l’électricité renouvelable produite à partir de l’éolien, de l’hydroélectricité, de la biomasse, du solaire et de la géothermie dans les chiffres de sa consommation d’électricité renouvelable.Nous déclarons tous nos achats d’électricité renouvelable contractée, qu’elle provienne de sources de production nouvelles ou existantes, qu’elle soit considérée comme « additionnelle » ou non, et sans discrimination à l’égard des grandes centrales hydroélectriques. L’ensemble de nos achats communique à nos fournisseurs notre désir qu’ils pérennisent et diversifient leurs offres d’électricité d’origine renouvelable. Cette démarche reconnaît aussi que toutes les sources d’électricité d’origine renouvelable participent à la décarbonation de notre économie.
Même lorsqu’IBM achète de l’électricité renouvelable qui est générée dans la région du réseau où nous sommes physiquement situés, une partie de l’électricité qui nous est livrée peut avoir été produite à partir de combustibles fossiles ou d’autres sources, bien que la quantité totale nette d’électricité renouvelable achetée par IBM soit toujours égale au montant que nous avons déclaré. Cela se produit lorsque le moment où l’électricité renouvelable est produite (par exemple, lorsque le soleil brille ou que le vent souffle) ne coïncide pas avec le moment où nous consommons de l’électricité.
Méthodologie IBM pour calculer sa consommation d'électricité renouvelable
IBM différencie deux catégories de consommation d’électricité renouvelable :
Afin de quantifier ses achats de renouvelables contractuels, la société s’appuie sur ses accords avec ses prestataires. En règle générale, IBM se procure des certificats d’énergie renouvelable (REC) ou des garanties d’origine (GoO) en quantités correspondantes qui viennent confirmer ces données. Dans les zones géographiques où les REC ou les GoO ne sont pas accessibles, la société se procure d’autres documents équivalents en guise de preuve alternative aux REC ou aux GoO.
IBM estime les énergies renouvelables fournies par le réseau à l’aide de données publiques sur la production d’électricité provenant de l’Agence internationale de l’énergie2, de l’Environmental Protection Agency3 des États-Unis (au niveau des sous-régions du réseau) et de la Régie de l’énergie du Canada4 (au niveau provincial). L’entreprise s’efforce d’obtenir les données les plus récentes et fiables pour chaque cycle de reporting donné.
IBM n’attribue pas de manière arbitraire la consommation d’électricité renouvelable à certains types d’opérations pour pouvoir afficher les indicateurs souhaités (par exemple, en attribuant toute la consommation d’électricité renouvelable de l’entreprise aux opérations de son centre de données). L’approche de l’entreprise consiste à attribuer la consommation d’énergies renouvelables proportionnellement aux opérations consommant de l’électricité au niveau de l’installation.
1 Administration américaine d’information sur l’énergie
2 Agence internationale de l’énergie
3 Tableaux de synthèse eGrid 2018 de l’Environmental Protection Agency (EPA) des États-Unis
Objectifs de réduction des émissions de GES d’IBM
IBM a fixé son objectif de réduction des émissions de GES de cinquième génération en 2021 : réduire les émissions de GES opérationnelles de 65 % d’ici 2025 par rapport à l’année de référence 2010, ajustées pour les acquisitions et les cessions. Cet objectif comprend l’ensemble des émissions de Scope 1 et de Scope 2 d’IBM, y compris les émissions relatives à sa consommation d’électricité dans les centres de données en colocation. À partir de 2024, les émissions de ces centres de données en colocation, qui étaient auparavant classées de Scope 3, ont été reclassées comme des émissions de Scope 2 pour mieux s’aligner sur le concept de contrôle opérationnel. Ces émissions continuent d’être comptabilisées dans le cadre de nos objectifs en matière d’énergie et de climat.
Après avoir atteint en 2023 notre objectif opérationnel de réduction des émissions de GES pour 2025, nous avons continué à réduire nos émissions opérationnelles de GES à 265 000 mtCO2e en 2024. Nous sommes désormais en dessous de l’objectif d’émissions résiduelles de 350 000 mtCO2e dans le cadre de notre objectif zéro émission nette de 2030.
À l’avenir, nous visons à continuer à réduire les émissions en adoptant des mesures supplémentaires pour économiser l’énergie et atteindre notre objectif de 90 % d’électricité renouvelable. Nous continuons à explorer des solutions pour éliminer nos émissions résiduelles de GES, en vue d’atteindre notre objectif zéro émission nette d’ici 2030.
Approche d’IBM pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) liées à la chaîne de valeur
En 2024, IBM a estimé et déclaré les émissions dans quatre catégories de Scope 3, notamment les actifs loués en amont, les déplacements domicile-travail, les voyages d’affaires et l’utilisation des produits vendus. Nous travaillons actuellement à déclarer un inventaire de toutes les catégories de Scope 3 en 2026 pour les émissions de l’année calendaire 2025, et nous continuons à mettre en œuvre IBM Envizi Suite pour simplifier nos rapports sur les émissions de Scope 3.
Les efforts de réduction des GES de notre chaîne de valeur se concentrent sur le renforcement des capacités tout au long de notre chaîne d’approvisionnement. Par exemple, IBM impose à tous ses fournisseurs de premier rang de définir des objectifs de diminution des émissions de GES et de divulguer publiquement leurs résultats. En outre, les fournisseurs principaux des secteurs à forte intensité d’émissions doivent établir des objectifs basés sur des données scientifiques qui correspondent aux recommandations du GIEC de l’ONU. Pour réduire les émissions en aval, l’un des objectifs de longue date d’IBM est d’améliorer continuellement l’efficacité énergétique de ses serveurs. Nous avons aussi à cœur d’utiliser les offres d’IBM pour aider nos clients à accroître leur efficacité opérationnelle et d’appliquer nos technologies pour accélérer la mise en œuvre de solutions aux défis environnementaux planétaires.
ISO 14064 — Partie 1 : Spécification avec directives au niveau de l'Entreprise pour la quantification et la déclaration des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre
Suite à notre pratique de plusieurs décennies de quantification et de divulgation des émissions de gaz à effet de serre (GES), les processus internes d'IBM pour la comptabilisation et la gestion des émissions de GES ont été certifiés pour la première fois selon la norme ISO 14064-1 en 2022.
IBM calcule ses émissions de gaz à effet de serre (GES) selon la norme de comptabilisation et de reporting d’entreprise du Greenhouse Gas Protocol et suit des procédures alignées sur la norme ISO 14064-1. Le résumé des données sur la page Données et politiques fournit des informations sur l’inventaire des émissions d’IBM en 2024.