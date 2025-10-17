IBM a lancé son programme de conception de produits pour l’environnement (DfE) en 1991 afin de mettre davantage l’accent sur les objectifs de la politique environnementale de l’entreprise en matière de conception et de performance environnementales des produits. Tout au long des années 1990 et en continuant aujourd’hui, IBM a introduit de nombreuses pratiques de pointe dans le secteur de la conception pour l’environnement, des indicateurs environnementaux des produits et du recyclage des produits. Le programme DfE de l’entreprise est intégré au système mondial de gestion environnementale (EMS) d’IBM, certifié selon la norme ISO 14001 EMS.
Le programme DfE fournit aux entreprises d’IBM une orientation et des objectifs, une infrastructure, des outils et une expertise pour appliquer les considérations du cycle de vie environnemental aux produits d’IBM, du concept du produit à la gestion de fin de vie. Les objectifs du programme DfE d’IBM comprennent :
La mise en œuvre de ces objectifs s’effectue au moyen de normes internes, de spécifications de produits et d’autres exigences intégrées au processus de gestion des offres d’IBM.
La spécification technique IBM (ES 46G3772) définit les exigences environnementales de base pour les produits à fournir à IBM. D'autres spécifications, contrats ou documents d'approvisionnement d'IBM peuvent contenir des exigences environnementales supplémentaires pour les fournisseurs. Le ES 46G3772 contient des restrictions sur les matériaux utilisés dans les produits et sur certains produits chimiques utilisés dans la fabrication. Cela oblige également les fournisseurs à divulguer des informations sur le contenu de certains matériaux de leurs produits. En outre, la spécification inclut des exigences relatives aux batteries, au marquage des pièces en plastique et à d'autres exigences d'étiquetage des produits. Les questions concernant cette spécification doivent être adressées à votre représentant IBM Procurement.
IBM dispose de processus robustes et d’outils de pointe pour assurer une conformité continue aux lois et réglementations environnementales applicables dans le monde entier. Les contrôles de conception et de conformité, y compris une spécification pour les exigences environnementales de référence pour les livrables fournisseurs à IBM, une déclaration de contenu de produit pour les fournisseurs IBM (PCD) et des protocoles d'évaluation de la conformité, sont gérés par une équipe interdisciplinaire avec des représentants d'entreprises d'IBM qui conçoivent, fabriquent, achètent, livrent et entretiennent nos offres de produits. Les activités de l’équipe sont coordonnées par le centre d’excellence d’IBM pour la conformité environnementale des produits.
Il est impératif de vérifier régulièrement les données des produits afin de garantir la conformité des composants et des produits aux exigences environnementales d'IBM et aux réglementations les plus récentes. IBM mène des audits qualité des DPC pour encourager l'amélioration du contenu des déclarations et des processus administratifs afférents. L'amélioration de la gestion des données concernant les matériaux intégrés aux produits IBM permet de s'assurer que la documentation technique d'IBM pour le matériel de ses produits est conforme aux exigences de qualité spécifiées dans la Norme européenne 50581 : « Documentation technique pour l'évaluation des produits électriques et électroniques en ce qui concerne la limitation de l'utilisation de substances dangereuses. ». Pour l'avenir et en accord avec la période de transition de cinq ans, IBM adoptera la nouvelle Norme internationale EN IEC 63000:2018 du Comité européen de normalisation électrotechnique (CENELEC).
Les sous-traitants qui fournissent des matériaux, des composants et des produits à IBM sont tenus de communiquer des informations permettant de vérifier la conformité de leurs produits aux exigences environnementales d'IBM. La déclaration relative au contenu des produits pour les fournisseurs d'IBM, présentée ci-dessous, permet de consigner les informations environnementales requises pour attester de la conformité des matériaux, composants et produits acquis à la Spécification d'ingénierie 46G3772 d'IBM : Exigences environnementales de base pour les livrables des fournisseurs à IBM.
Chez IBM, nous adoptons une approche de précaution dans la sélection des matériaux que nous utilisons dans nos produits et processus, en nous efforçant de choisir des matériaux sûrs pour leur usage prévu et ayant le moins d'impact possible sur l'environnement. Par conséquent, IBM a pris l'initiative d'interdire ou de limiter l'utilisation de nombreuses substances dangereuses dans ses produits et ses processus, souvent longtemps avant d'éventuelles interventions réglementaires.
IBM n'acquiert pas de volumes importants de matériaux destinés à ses produits et à ses opérations. IBM utilise majoritairement des matériaux sous forme de composants et de pièces intégrés à ses équipements. Parmi les matières premières qu'IBM acquiert directement pour ses produits figurent les métaux destinés aux châssis des systèmes et les plastiques utilisés pour les composants structurels internes ainsi que pour les finitions esthétiques des boîtiers. Pour la plus grande partie de leur poids, nos produits se composent de métaux intégrant une quantité significative de matériaux recyclés et aisément recyclables en fin de vie. Les indicateurs clés pour IBM concernent l'approvisionnement de certains matériaux critiques, ainsi que la réutilisation, le recyclage et l'élimination des produits en fin de vie.
Les produits IBM sont conçus de manière à pouvoir être réutilisés, recyclés ou éliminés correctement à la fin de leur durée de vie utile.
Depuis plus de 20 ans, nous poursuivons l’objectif d’améliorer la puissance de traitement fournie par kilowattheure d’énergie consommé pour chacun de nos nouveaux produits de serveurs, par rapport à leurs prédécesseurs équivalents bénéficiant d’une mise à niveau pertinente. Nos conceptions axées sur l’efficacité énergétique engendrent une réduction des coûts, intègrent des matériaux recyclés et respectueux de l’environnement et facilitent la réutilisation et le recyclage à la fin de la vie d’un produit.
Rapports sur l’empreinte carbone des produits
Les rapports IBM sur l’empreinte carbone du produit (PCF) fournissent une estimation des émissions de GES liées à l’ensemble du cycle de vie d’un produit IBM particulier. Ces rapports aident les clients à comprendre les implications environnementales de leurs décisions technologiques, leur permettant de faire des choix plus éclairés. Les rapports identifient explicitement le produit ou système IBM analysé.
IBM est membre du Consortium PAIA (Product Attributes to Impact Algorithm), qui vise à développer des méthodes standardisées pour évaluer l’impact environnemental des produits.
Serveurs d’entreprise
Au deuxième trimestre 2025, IBM a lancé ses nouveaux serveurs d’entreprise IBM z17 et IBM LinuxONE 5. Avec des fonctionnalités comme le processeur Telum II, les outils IBM watsonx intégrés, z/OS 3.2 et/ou les dernières distributions Linux, et l’IBM Spyre AI Accelerator à venir, ils offrent une consommation d’énergie réduite, une évolutivité, des capacités d’IA de pointe et une sécurité robuste, le tout sans nuire aux performances ou au coût total de possession. Voici leurs principaux atouts en matière de durabilité :
Capacité du système basée sur les données LSPR disponibles à l’adresse ibm.com/support/pages/ibm-z-large-systems-performance-reference. La consommation d’énergie est calculée à l’aide des outils d’estimation d’alimentation pour 3931 et pour 9175, disponibles à l’adresse ibm.com/support/resourcelink/api/content/public/PowerEstimationTool-legacy.html. Utilise les conditions d’alimentation les plus défavorables avec la configuration de puissance système maximale absolue lors d’un usage maximal et pour la condition de puissance maximale induite par l’environnement du système. Les résultats peuvent varier.
ENERGY STAR
En 1992, IBM est devenue membre fondateur du programme informatique ENERGY STAR de l’Agence de protection de l’environnement (EPA) des États-Unis, collaborant avec elle pour établir des critères d’efficacité énergétique pour les ordinateurs et les moniteurs. En 2024, nous avions 5 serveurs d’entreprise et 7 produits de stockage certifiés selon les spécifications de ce programme.
Pour obtenir la liste des serveurs et produits de stockage certifiés ENERGY STAR d’IBM, consultez la page suivante :
Calculateur d'empreinte carbone IBM Cloud
En collaboration avec Intel, IBM a développé le calculateur d’empreinte carbone d’IBM Cloud, un outil conçu pour permettre aux entreprises de surveiller et de gérer les émissions de GES associées à leurs workloads IBM Cloud. Cette solution fournit des données détaillées et basées sur des normes sur les émissions de gaz à effet de serre, ce qui permet aux utilisateurs de visualiser et de suivre les émissions sur différents services cloud et emplacements. Elle permet aux entreprises d’identifier les modèles, les anomalies et les principaux foyers d’émissions au sein de leurs opérations informatiques. Armées de ces informations, les entreprises peuvent mettre en œuvre des stratégies pour optimiser la consommation d’énergie et réduire leur empreinte carbone.
En 2021, nous nous sommes fixé pour objectif d’éliminer les emballages en plastique non essentiels des produits matériels portant notre logo d’ici 2024. Pour les emballages plastiques essentiels, notre objectif est de nous assurer que ces emballages sont conçus pour être 100 % réutilisables, recyclables ou compostables, ou qu’ils intègrent 30 % ou plus de contenu recyclé lorsque c’est techniquement possible. Ces exigences ont été intégrées dans les spécifications d’emballage de nos produits pour nos fournisseurs.
L’essentiel des matériaux d’emballage utilisés pour les produits avec le logo IBM est à base de cellulose (comme le bois et le carton ondulé) et est acquis auprès de fournisseurs certifiant une provenance de forêts gérées durablement. Une petite partie de l’emballage primaire est constituée de plastique, employé principalement pour protéger les produits avec le logo IBM de l’humidité durant la manutention et l’expédition, ou des dommages physiques résultant des chocs et des vibrations des systèmes fragiles. Par ailleurs, des emballages plastiques additionnels sont utilisés afin de contribuer à la sécurisation et à la consolidation des chargements pour l’expédition.
Au total, nous avons achevé 18 projets de 2021 à 2024, dont 5 en 2024, qui ont permis d’éliminer ou de remplacer l’utilisation d’environ 119 millions de tonnes par an de matériaux plastiques vierges. Un projet non achevé fin 2024 sera finalisé en 2025.