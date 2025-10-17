Depuis plus de 20 ans, nous poursuivons l’objectif d’améliorer la puissance de traitement fournie par kilowattheure d’énergie consommé pour chacun de nos nouveaux produits de serveurs, par rapport à leurs prédécesseurs équivalents bénéficiant d’une mise à niveau pertinente. Nos conceptions axées sur l’efficacité énergétique engendrent une réduction des coûts, intègrent des matériaux recyclés et respectueux de l’environnement et facilitent la réutilisation et le recyclage à la fin de la vie d’un produit.

Rapports sur l’empreinte carbone des produits

Les rapports IBM sur l’empreinte carbone du produit (PCF) fournissent une estimation des émissions de GES liées à l’ensemble du cycle de vie d’un produit IBM particulier. Ces rapports aident les clients à comprendre les implications environnementales de leurs décisions technologiques, leur permettant de faire des choix plus éclairés. Les rapports identifient explicitement le produit ou système IBM analysé.

IBM est membre du Consortium PAIA (Product Attributes to Impact Algorithm), qui vise à développer des méthodes standardisées pour évaluer l’impact environnemental des produits.

Serveurs d’entreprise

Au deuxième trimestre 2025, IBM a lancé ses nouveaux serveurs d’entreprise IBM z17 et IBM LinuxONE 5. Avec des fonctionnalités comme le processeur Telum II, les outils IBM watsonx intégrés, z/OS 3.2 et/ou les dernières distributions Linux, et l’IBM Spyre AI Accelerator à venir, ils offrent une consommation d’énergie réduite, une évolutivité, des capacités d’IA de pointe et une sécurité robuste, le tout sans nuire aux performances ou au coût total de possession. Voici leurs principaux atouts en matière de durabilité :

Capacité du système améliorée : le plus grand IBM z17, le modèle Max208, améliore la capacité maximale du système par kW d’environ 22 % par rapport au plus grand IBM z16, le modèle Max200, dans un scénario catastrophe.

L’optimisation des workloads pilotée par l’IA garantit une utilisation efficace du matériel.

La consolidation des workloads réduit les besoins en infrastructure physique, conformément aux objectifs de durabilité globaux.

Capacité du système basée sur les données LSPR disponibles à l’adresse ibm.com/support/pages/ibm-z-large-systems-performance-reference. La consommation d’énergie est calculée à l’aide des outils d’estimation d’alimentation pour 3931 et pour 9175, disponibles à l’adresse ibm.com/support/resourcelink/api/content/public/PowerEstimationTool-legacy.html. Utilise les conditions d’alimentation les plus défavorables avec la configuration de puissance système maximale absolue lors d’un usage maximal et pour la condition de puissance maximale induite par l’environnement du système. Les résultats peuvent varier.

ENERGY STAR

En 1992, IBM est devenue membre fondateur du programme informatique ENERGY STAR de l’Agence de protection de l’environnement (EPA) des États-Unis, collaborant avec elle pour établir des critères d’efficacité énergétique pour les ordinateurs et les moniteurs. En 2024, nous avions 5 serveurs d’entreprise et 7 produits de stockage certifiés selon les spécifications de ce programme.

Pour obtenir la liste des serveurs et produits de stockage certifiés ENERGY STAR d’IBM, consultez la page suivante :

Calculateur d'empreinte carbone IBM Cloud

En collaboration avec Intel, IBM a développé le calculateur d’empreinte carbone d’IBM Cloud, un outil conçu pour permettre aux entreprises de surveiller et de gérer les émissions de GES associées à leurs workloads IBM Cloud. Cette solution fournit des données détaillées et basées sur des normes sur les émissions de gaz à effet de serre, ce qui permet aux utilisateurs de visualiser et de suivre les émissions sur différents services cloud et emplacements. Elle permet aux entreprises d’identifier les modèles, les anomalies et les principaux foyers d’émissions au sein de leurs opérations informatiques. Armées de ces informations, les entreprises peuvent mettre en œuvre des stratégies pour optimiser la consommation d’énergie et réduire leur empreinte carbone.