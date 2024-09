La RPA est depuis longtemps considérée comme un facteur clé de la transformation numérique. En 2021, Deloitte a constaté que 78 % des organisations la mettaient en œuvre, 16 % prévoyaient de le faire au cours des trois prochaines années et seulement 6 % déclaraient qu’elles n’avaient pas l’intention de l’adopter.²

Cette adoption quasi-universelle est due à la proposition de valeur convaincante de la RPA. Dans le scénario idéal, elle permet aux bots logiciels d'effectuer des tâches banales et répétitives, laissant ainsi les utilisateurs libres d'effectuer un travail à plus forte valeur ajoutée et plus agréable. La mise en œuvre de la RPA est rapide et abordable ; elle ne nécessite aucun travail d'intégration en back-end, car l'automatisation est réalisée au niveau de l'interface utilisateur.

Par conséquent, les processus métier s'accélèrent, les taux d'erreur sont plus faibles et les employés sont plus impliqués. Les coûts diminuent, les revenus augmentent et l'expérience client s'améliore.