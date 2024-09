Chapitre 1 L’automatisation, plus que jamais indispensable Chapitre 2 Le potentiel transformateur de la RPA Chapitre 3 Apporter visibilité, gouvernance et évolutivité à la RPA Chapitre 4 Process mining et RPA : le couple moteur de l’automatisation Chapitre 5 Premiers pas avec IBM Process Mining et IBM RPA Chapitre 6 Faites les premiers pas vers l’automatisation transformationnelle dès aujourd’hui