En un mot, le process mining s’appuie sur des logiciels conçus pour automatiser la découverte, le mappage et l’optimisation continue des processus d’entreprise.

Pour ce faire, il analyse les journaux d’événements créés chaque fois qu’un utilisateur interagit avec un système ou qu’un système procède à une tâche automatisée. L’IA est ensuite utilisée pour identifier les inefficacités des processus et faire des recommandations pour les résoudre. Les fonctionnalités d’exploration des tâches, quant à elles, identifient les différentes étapes qui composent les activités d’un processus et mettent en évidence les tâches éligibles à l’automatisation.

Le process mining et la RPA n’ont pas toujours été considérés comme complémentaires, car ils ont longtemps été développés par différents fournisseurs et commercialisés comme outils conçus à des fins différentes. Par conséquent, le process mining représentait généralement un investissement informatique à l’échelle de l’entreprise, tandis que la RPA constituait un achat ad hoc réalisé pour répondre aux besoins spécifiques des différents services.

Mais il devient de plus en plus évident qu’utilisées ensemble, ces deux solutions présentent un potentiel jusque-là inexploré. Le process mining apporte la visibilité, l’information et l’évolutivité nécessaires pour tirer pleinement parti de la RPA à l’échelle de l’entreprise. En effet, selon une étude menée par Gartner en 2021, « les directeurs financiers estiment qu’investir dans le process mining est essentiel pour rentabiliser la RPA. » ⁵

Fonctionnalités d’une solution de process mining à forte valeur ajoutée

Cette rentabilité dépendra toutefois des fonctionnalités dont se dote la solution de process mining choisie. Pour être efficace, cette dernière doit pouvoir :

Identifier automatiquement toutes les activités associées à un processus, et ce à l’échelle de l’entreprise. Non seulement le déroulement idéal du processus, mais aussi son réel fonctionnement au sein de l’entreprise. Un outil de process mining efficace saura identifier chaque solution de contournement manuelle, et chaque donnée extraite d’un système pour être saisie manuellement dans un autre.

Identifier les goulots d'étranglement et ce qui les provoque. Les goulets d'étranglement se produisent souvent à des endroits insoupçonnés, et seule une visualisation de bout en bout grâce au process mining permet de les détecter.L'analyse des causes racines permet de faire des choix éclairés quant à la manière de s'attaquer à chaque source d'inefficacité.

Fournir des recommandations intelligentes pour résoudre les inefficacités des processus. Toutes les inefficacités ne peuvent pas être résolues à l'aide de l'automatisation. Par ailleurs, les résultats varient selon l'approche d'automatisation choisie. Un bon outil de process mining saura suggérer les méthodes les plus efficaces pour répondre à certains KPI.

Créer un jumeau numérique exact de l'entreprise (DTO). Il s'agit de créer un modèle de l'entreprise qui reflète ses processus et qui permet de simuler les modifications possibles afin d'en évaluer l'impact. Cette évaluation peut être effectuée à plusieurs niveaux (par exemple, l'impact sur la charge de workload et la routine des parties prenantes en amont et en aval des modifications).

Le jumeau numérique est une réplique exacte qui permet de prédire avec précision l'impact réel à l'aide de simulations. Si un tel niveau de précision est atteint, c'est grâce au processus mining multi-niveaux et multi-objets. En effet, cette capacité technologique cartographie avec exactitude des processus complexes comme le P2P, qui comporte plusieurs entités/objets avec diverses relations hiérarchiques. Si l'outil de process mining n'est pas doté de cette fonctionnalité, la modélisation des processus manquera de précision, et l'impact simulé est susceptible d'être différent de l'impact réel.

Calculer le ROI de façon granulaire. Ce qui rend le process mining si puissant, c'est notamment sa capacité à calculer le ROI des modifications apportées au processus, telles que l'automatisation d'une tâche donnée. Les meilleurs outils peuvent calculer le ROI à différents niveaux, en fonction des KPI de l'entreprise (par exemple, les économies réalisées, les coûts évités, le gain de temps ou l'impact sur l'expérience client).

Créer automatiquement des robots logiciels : les outils avancés de process mining permettent non seulement d'identifier les tâches éligibles à l'automatisation, mais aussi de générer en un seul clic des robots logiciels grâce à leur intégration avec la RPA.

IBM Process Mining et IBM RPA

La seule solution de process mining à proposer actuellement toutes ces fonctionnalités est IBM Process Mining. Elle s’intègre à IBM RPA pour former un pilier essentiel de la plateforme d’automatisation intelligente d’IBM. En savoir plus sur l’automatisation intelligente d’IBM.