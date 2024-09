Amélioration des processus axée sur le ROI chez Max Mara Fashion Group

Chez Max Mara, groupe de prêt-à-porter de luxe international, le processus de traitement était freiné par des goulots d’étranglement qui affectaient les cycles order-to-cash, surtout lors des pics de vente saisonniers. La marque visait une compréhension granulaire de ces goulets d’étranglement pour pouvoir non seulement localiser les problèmes, mais aussi identifier les solutions susceptibles de générer le meilleur retour sur investissement.

Max Mara recherchait un outil de découverte des processus qui allie déploiement flexible et modélisation granulaire des processus. Parmi les outils évalués, IBM Process Mining s’est imposé comme étant le plus complet en matière d’optimisation des processus axée par les données. L’outil IBM a été mis en place pour visualiser les processus de gestion des commandes et identifier les opportunités d’optimisation.

Aujourd’hui, l’outil IBM est utilisé non seulement pour analyser des processus complexes à l’échelle de l’entreprise, mais aussi pour modéliser et comprendre le retour sur investissement associé à l’automatisation et à la modification des processus. À titre d’exemple, l’une des automatisations proposées par IBM Process Mining a permis à Max Mara de réduire de 90 % ses délais de résolution et de 46 % le coût moyen par résolution.

Lire l’article complet : Repenser le processus order-to-cash pour améliorer l’expérience d’achat