S'il est un moment où l'automatisation dans l'entreprise doit montrer sa valeur, ce moment est venu.

Dans tous les secteurs, les organisations sont confrontées à des défis allant de l'inflation galopante à la pénurie de main-d'œuvre en passant par le mécontentement des employés. Alors que les coûts grimpent en flèche et que les effectifs diminuent, l'automatisation robotisée des processus (RPA) offre un moyen de faire plus avec moins : en augmentant la productivité, en accélérant les processus et en libérant les employés talentueux pour qu'ils puissent faire davantage le travail qu'ils apprécient.

Du moins, c'est le scénario idéal. En réalité, entre 30 et 50 % des projets RPA échouent, selon EY.¹ Les robots logiciels peuvent apporter des gains rapides dans de petits domaines de l'entreprise, mais pas le type d'optimisation continue à l'échelle de l'entreprise dont les organisations ont besoin pour relever les défis actuels et rester compétitives à l'avenir.

Les hauts dirigeants peuvent avoir l'impression d'être à court d'idées. Si la RPA n’est pas la solution, quelle est-elle ?

La RPA reste la solution, en particulier lorsqu'elle est utilisée conjointement avec le Process Mining

En vérité, la RPA est véritablement la solution, mais elle ne peut pas y parvenir seule. La RPA prend tout son sens lorsqu'elle est déployée dans le cadre d'une approche en deux étapes avec un autre outil logiciel puissant : le process mining.

Ensemble, le process mining et la RPA peuvent libérer des millions de dollars de valeur cachée, pas seulement une fois, mais de manière continue. Ce document montre comment cela fonctionne, comment les organisations en bénéficient et comment vous pouvez commencer rapidement, et à plus grande échelle, avec le process mining et la RPA dans votre propre entreprise.