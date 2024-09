Comme l'ont constaté les organisations ci-dessus, IBM Process Mining et IBM RPA sont des outils étonnamment rapides à mettre en œuvre et faciles à faire évoluer au sein de l'organisation.

En règle générale, le parcours process mining commence par une démonstration de faisabilité couvrant un seul cas d'utilisation. Il peut s'agir de n'importe quel processus de l'organisation qui pose problème, mais la plupart des organisations commencent par examiner des processus comme P2P ou O2C, des processus qui comportent de nombreuses étapes et points de contact, et où les inefficacités sont difficiles à identifier manuellement.

L'étape suivante consiste à identifier les indicateurs clés de performance (KPI) qui permettront de mesurer l'optimisation du processus proposé. Il peut s'agir d'une réduction du délai d'exécution d'un certain nombre de jours, d'une économie de coûts dans l'exécution du processus ou d'une combinaison d'indicateurs.

Dans le cadre d'une démonstration de faisabilité personnalisée, l'outil IBM Process Mining sera utilisé pour construire le jumeau numérique de l'organisation, cartographier les activités impliquées dans le processus et identifier les goulets d'étranglement. Ensuite, une simulation guidée montrera quelles automatisations fourniront quel type de retour sur investissement.

Il peut y avoir un véritable effet eurêka.Lorsque la MMC mentionnée plus haut a vu son processus O2C cartographié pour la première fois, la première réaction du vice-président a été la suivante : « C'est vous qui l'avez dessiné. Il nous paraît impensable qu'il ait été créé automatiquement à partir des données. » Leur deuxième réaction a été celle-ci : « Ce n’est pas vrai – les données sont incorrectes. »

Mais ils ont ajouté : « Dès que nous avons analysé la simulation, nous avons vu à quel point ce modèle avait été bien construit, basé sur les données réelles de notre plateforme ERP. Ce fut une véritable révélation. »

À partir de là, il suffit de cliquer sur un bouton pour générer certaines des automatisations recommandées à l'aide de la RPA. Et si d'autres refontes de processus et automatisations prendront nécessairement plus de temps, elles seront réalisées en toute confiance et produiront le retour sur investissement escompté.