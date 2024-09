Tout en recherchant des possibilités d’automatisation des processus métier, Credigy s’est efforcé de comprendre comment l’automatisation d’un processus particulier peut également affecter un autre processus. « Comme les automatisations sont déployées de manière intelligente, qu’elles peuvent interagir avec d’autres systèmes et même s’y connecter », explique M. Adams, « elles vont progressivement évoluer et devenir des processus entièrement automatisés de bout en bout ».

« Au cours de cette découverte de la RPA, notre objectif stratégique a été de déterminer quels processus métier pourraient bénéficier de l’automatisation », explique Rebecca Sims, analyste principal des systèmes métier chez Credigy. « Afin d’acquérir une certaine expérience, nous avons commencé avec des cas simples, mis nous avons également cherché à déterminer où l’automatisation pouvait nous aider à obtenir un avantage stratégique grâce à la RPA. »

En travaillant avec des consultants en RPA, Credigy a établi une liste hiérarchique des meilleurs candidats à l’automatisation parmi ses processus métier. « Les consultants devaient expliquer à nos développeurs les bonnes pratiques et jeter les bases de notre future réussite », déclare Mme Sims. « Ils ont passé le code en revue et nous ont montré les meilleurs moyens d’appliquer l’automatisation. »

« Les consultants nous ont aidés à découvrir les processus les plus viables pour l’automatisation », explique M. Adams. « Un processus qui n’est par exemple exécuté qu’une fois par mois et qui ne prend que quelques minutes ne mérite aucun effort particulier. »

Chaque année, Credigy traite des milliers de fichiers de données reçus par e-mail ou par l’intermédiaire d’un site SFTP. En raison du volume important de données reçues à des fins d’analyse et d’évaluation, l’un des premiers domaines d’action a été la gestion du déplacement des données et des fichiers, une tâche habituellement laborieuse et chronophage. Avant de déplacer les fichiers, les employés devaient les identifier et les ouvrir manuellement afin d’en valider les informations. Ensuite, ils devaient renommer les documents en suivant des règles d’étiquetage standardisées. La dernière étape consistait à accéder au référentiel approprié pour enregistrer les documents.

« Plutôt que de demander aux employés de surveiller les sources de données, nous avons un robot qui les vérifie et les nomme périodiquement selon une convention de nommage définie, puis place les fichiers dans des endroits où ils peuvent être récupérés pour être traités dans nos systèmes internes », explique Mme Sims. « Nous avons ainsi une compréhension précise du statut du compte, qui nous permet de prendre des décisions éclairées. »

Une autre opportunité d’automatisation concerne la façon dont Credigy traitait habituellement les factures des fournisseurs. « Après avoir analysé les données des fournisseurs les plus actifs en matière de facturation, nous avons décidé d’automatiser le processus dans notre système de traitement des factures. » déclare Mme Sims. « L’équipe financière peut désormais transférer les factures jointes par e-mail au robot RPA, et la facture est injectée automatiquement dans le système. »

Actuellement, Credigy traite automatiquement les factures de 22 fournisseurs. L’objectif ultime est, lorsque le cadre d’automatisation sera entièrement développé, d’automatiser l’intégralité du traitement des factures.

Le contrôle préalable (c’est à dire l’examen des documents liés à l’achat et à la vente d’actifs financiers) était une autre tâche très gourmande en travail, et pour cette raison un bon candidat à l’automatisation. Dans de nombreux cas, les documents étaient téléchargés à partir de sites tiers et contenaient des informations et des enregistrements pour des milliers de comptes. Credigy a mis en place des processus automatisés pour analyser ces documents (liés à des comptes particuliers) et en extraire les données dans un fichier Microsoft Excel dédié au reporting et à la prise de décision.

« Par exemple, si nous sommes en position d’acheter un portefeuille de 10 000 prêts à la consommation, une partie du contrôle préalable consiste à examiner les dossiers de prêt pour s’assurer que la documentation originale relative au prêt existe et qu’elle est conforme aux exigences applicables », explique M. Adams.

« Auparavant, ce travail était à la charge de nos employés. Il était particulièrement chronophage, et les délais étaient serrés. Désormais, grâce à la RPA, nos contrôles préalables sont 100 % automatisés pour certaines transactions, une formidable avancée organisationnelle. Le fait de pouvoir exécuter le processus de contrôle plus rapidement nous permet de déterminer quels problèmes doivent être résolus, si la transaction nous convient, et si l’on peut espérer une contrepartie. La RPA nous évite de perdre trop de temps à étudier des accords risqués, et nous et nos partenaires commerciaux pouvons nous concentrer sur des opportunités qui conviennent à toutes les parties prenantes. »

Pour s’assurer que Credigy maximise la valeur générée à long terme par son investissement dans la RPA, l’entreprise a décidé de développer un cadre pour un centre d’excellence dédié à la RPA. « Certaines entreprises lancent l’exécution d’un logiciel RPA et, un an plus tard, peuvent se retrouver avec 20 à 30 robots. » affirme M. Adams. « Mais si quelqu’un demande “Quel est le mode opératoire de ce robot ?”, personne ne peut répondre. Nos processus doivent être bien documentés, et toutes les métadonnées doivent être disponibles, car il viendra un moment où nous devrons réfléchir sur la façon dont chaque processus s’intègre dans des processus plus larges.