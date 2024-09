La lettre d’orientation SR 11-7 de la Réserve fédérale et de l’Office of the Comptroller of the Currency (Bureau du contrôleur de la monnaie) (lien externe à IBM) définit un modèle comme étant « …une méthode quantitative, un système ou une approche qui applique des théories, des techniques et des hypothèses statistiques, économiques, financières ou mathématiques pour traiter des données saisies et les transformer en estimations quantitatives. »



Un risque lié à un modèle peut survenir lorsqu’un modèle est utilisé pour prévoir et mesurer des informations quantitatives, mais que le modèle fonctionne de manière inadéquate. Une mauvaise performance du modèle peut conduire à des résultats défavorables et entraîner des pertes opérationnelles substantielles. La mise en œuvre de la gestion des risques liés au modèle dans une architecture d’information moderne vous aide à :

Atteindre plus rapidement la mise en conformité réglementaire et d’autres objectifs en matière de risque.

Simplifier la validation des modèles sur plusieurs clouds.

Tirer parti de modèles et de données s’exécutant quasiment partout.