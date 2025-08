Commutateur IBM® Storage Networking SAN24C-7

Un commutateur Fibre Channel 64 Gbit/s comportant jusqu’à 24 ports, qui fait partie de la gamme des commutateurs matériels Storage Area Network d’IBM. Il intègre la technologie SAN (Fibre Channel Storage Area Network) haute performance et à faible latence. Il offre également une connectivité Fibre Channel à grande vitesse pour tous les systèmes de stockage sur disque et les hôtes hautes performances, ainsi que des capacités d’analyse et de télémétrie de pointe, toutes intégrées dans sa puce ASIC. Il vous offre une transition fluide vers les workloads à mémoire non volatile express FC (NVMe/FC) sans devoir mettre à niveau du matériel SAN.