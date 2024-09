Pour les entreprises souhaitant accélérer leur croissance B2B, IBM Sterling Order Management optimise l’expérience utilisateur, augmente les revenus et permet d’améliorer les marges opérationnelles, tout en soutenant les objectifs de durabilité. S’appuyant sur une visibilité des stocks multi-entreprise pour fournir une expérience de commande parfaite, le système de gestion des commandes réduit les tâches manuelles et évite les erreurs coûteuses grâce à la numérisation des processus de traitement et l’automatisation des workflows. La rationalisation de ces processus permet d’éviter le gaspillage des stocks et aide les organisations à opérationnaliser la durabilité.