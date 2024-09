Avec l’avènement d’AWS Lambda en 2014, l’informatique sans serveur est devenue un composant central des infrastructures cloud natives. En permettant aux organisations d’exécuter un code d’application consommateur de ressources, à la demande, dans un environnement de cloud, et de ne payer que lorsque le code s’exécute, les fonctions sans serveur ont ouvert de nouvelles possibilités d’optimisation des performances, de la disponibilité et de la rentabilité économique des applications. Toutefois, la surveillance d’environnements sans serveur, dans lesquels une fonction s’exécute et disparaît avant même que ses performances ne puissent être observées, est une tâche extrêmement complexe.



Avec la surveillance sans serveur d’IBM® Instana® Observability, vous pouvez surveiller et analyser en continu les performances, la disponibilité et la sécurité de vos applications et services déployés sur des plateformes sans serveur. À l’aide de l’IA et de l’apprentissage automatique, Instana mappe les dépendances complexes reliant les fonctions sans serveur entre elles et avec le reste de l’infrastructure. Grâce à un traçage complet et à des visualisations riches, la solution permet d’identifier et de résoudre les problèmes de manière proactive, garantissant ainsi des performances et une disponibilité optimales de vos applications sans serveur.