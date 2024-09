Les outils IBM Db2 Performance Optimization permettent de contrôler et de gérer de bout en bout les performances de vos applications et systèmes IBM Db2 for z/OS.



Ils remplacent les méthodes ad hoc par une technologie basée sur les bonnes pratiques qui prend en charge l’ensemble du cycle de vie de la gestion des performances, y compris la surveillance et le réglage, permettant ainsi d’améliorer la disponibilité de Db2 et de réduire les coûts globaux du système.



Les outils améliorent le retour sur investissement grâce à un support analytique dans les domaines de l’évaluation, de l’administration et de l’optimisation des workloads.