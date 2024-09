Les outils IBM Db2 Administration vous aident à gérer la complexité, la croissance et le changement de vos objets et schémas IBM Db2 for z/OS tout au long du cycle de vie de l’application. Parcourez et modifiez facilement les données Db2 for z/OS et les données stockées dans IBM Db2 Analytics Accelerator for z/OS pour faciliter les tâches d’administration des bases de données. Utilisez la navigation de haut niveau pour découvrir les objets Db2 dans l’ensemble de l’entreprise et mettre en œuvre des modifications simples ou des modifications de version complexes impliquant plusieurs personnes, en toute confiance.