IBM Cloud Data Security Broker vous donne la possibilité de protéger les données dans les magasins de données cloud, en protégeant les données sensibles de tout le monde— y compris les administrateurs cloud. La solution centralise les politiques de chiffrement et l'audit de l'accès aux données sur différentes sources de données grâce à une intégration non intrusive et prête à l'emploi. Elle ne nécessite aucune modification ni codage des applications.