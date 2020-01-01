Solutions NetApp pour IBM Cloud

Seuls IBM® Cloud et NetApp vous offrent le meilleur des technologies de pointe Parmi celles-ci, figurent les premières solutions de cloud conçues spécialement pour relever des défis industriels spécifiques, des modèles d'IA et d'apprentissage automatique (ML) permettant d'accélérer la création de valeur, ainsi que la puissance et les performances dans le cloud qui n'étaient auparavant possibles que sur site.