Solutions NetApp pour IBM Cloud

Accélérer l'innovation dans les clouds publics, privés et hybrides.
Illustration isométrique d'un groupe de personnes avec des appareils analysant des données.
Transformer numériquement avec IBM et NetApp

Seuls IBM® Cloud et NetApp vous offrent le meilleur des technologies de pointe Parmi celles-ci, figurent les premières solutions de cloud conçues spécialement pour relever des défis industriels spécifiques, des modèles d'IA et d'apprentissage automatique (ML) permettant d'accélérer la création de valeur, ainsi que la puissance et les performances dans le cloud qui n'étaient auparavant possibles que sur site.
Infrastructure pour l'hybride

Créez et exécutez de manière cohérente dans les environnements de cloud, sur site et à la périphérie.
Spécialement conçu pour l'industrie

Mettez en oeuvre IBM Cloud for Telecommunications avec NetApp.
Valeur des données modernisées

Augmentez la précision de l'IA et du ML avec IBM Cloud Pak® pour les services de données.
Performances de l'environnement sur site

180 000 IOPS de stockage certifié NetApp disponible uniquement sur site.
SAP

Créez des charges de travail SAP d'entreprise sur IBM Cloud, en utilisant les solutions bare metal basées sur le cloud les plus puissantes pour SAP, avec la flexibilité et les performances des services de stockage par blocs et de fichiers NetApp.

 En savoir plus Lire le dossier de la solution (258 Ko) Télécommunications

Relevez les défis du secteur très réglementé des télécoms, modernisez les applications d'entreprise et répondez aux besoins en applications et données partout grâce à IBM Cloud Satellite™ avec NetApp Trident intégré.

 En savoir plus Reprise après incident pour VMware

Protégez vos données métier critiques dans l'IBM Cloud avec les solutions NetApp et Veeam qui peuvent permettre à votre entreprise de répondre à ses besoins en restauration plus rapide, en efficacité de stockage et en réduction des risques.

 En savoir plus AI et ML

Modernisez la collecte, l'organisation et l'analyse des données et infusez l'IA dans toute votre organisation à l'aide d'IBM Cloud Pak for Data, qui repose sur Red Hat® OpenShift® Container Platform.

 Plus d'infos sur IBM Cloud Pak for Data
Stockage par blocs
Bénéficiez des performances d'un disque local avec la persistance et la durabilité du SAN. Augmentez la capacité de stockage des serveurs virtuels et bare metal à 48 000 IOPS. Déployez des volumes de stockage par blocs flash de 20 Go à 12 To.
Stockage de fichiers
Ajoutez un stockage de fichiers NFS rapide et flexible. Obtenez un contrôle total et réduisez les coûts grâce à l'architecture flash. Créez des partages de fichiers de 20 Go à 12 To. Mettez à disposition avec des options flexibles basées sur la puissance.
Architecture de la solution Extension du cloud hybride à la périphérie NetApp, Inc. contribue à simplifier l'adoption et la préparation de la 5G grâce à des services de données avancés qui étendent le cloud hybride à la périphérie. La solution intègre ces services de données à des plateformes d'orchestration de conteneurs telles que Red Hat OpenShift et les solutions IBM Cloud Pak, afin de produire des données qui restent "dans le pays" et d'offrir une plus grande agilité sur un plus grand nombre de sites et d'applications.
Lancez votre transformation numérique
IBM Cloud et NetApp proposent des services d'infrastructure et de données pour accélérer votre transformation numérique. (PDF, 4,2 Mo)
Présentation de NetApp INSIGHT Digital 2020
Les PDG George Kurian et Arvind Krishna évoquent le partenariat de plusieurs décennies entre NetApp et IBM.
"NetApp sur IBM Cloud pour les charges de travail SAP "
IBM Cloud offre l'infrastructure de calcul certifiée SAP la plus performante de tous les fournisseurs de cloud.
Commencer

Explorez nos offres de stockage pour trouver les solutions qui correspondent le mieux à vos besoins.

