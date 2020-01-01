Solutions NetApp pour IBM Cloud

Seuls IBM® Cloud et NetApp vous offrent le meilleur des technologies de pointe Parmi celles-ci, figurent les premières solutions de cloud conçues spécialement pour relever des défis industriels spécifiques, des modèles d'IA et d'apprentissage automatique (ML) permettant d'accélérer la création de valeur, ainsi que la puissance et les performances dans le cloud qui n'étaient auparavant possibles que sur site.
Créez et exécutez de manière cohérente dans les environnements de cloud, sur site et à la périphérie.
Mettez en oeuvre IBM Cloud for Telecommunications avec NetApp.
Augmentez la précision de l'IA et du ML avec IBM Cloud Pak® pour les services de données.
180 000 IOPS de stockage certifié NetApp disponible uniquement sur site.
Créez des charges de travail SAP d'entreprise sur IBM Cloud, en utilisant les solutions bare metal basées sur le cloud les plus puissantes pour SAP, avec la flexibilité et les performances des services de stockage par blocs et de fichiers NetApp.
Relevez les défis du secteur très réglementé des télécoms, modernisez les applications d'entreprise et répondez aux besoins en applications et données partout grâce à IBM Cloud Satellite™ avec NetApp Trident intégré.
Protégez vos données métier critiques dans l'IBM Cloud avec les solutions NetApp et Veeam qui peuvent permettre à votre entreprise de répondre à ses besoins en restauration plus rapide, en efficacité de stockage et en réduction des risques.
Modernisez la collecte, l'organisation et l'analyse des données et infusez l'IA dans toute votre organisation à l'aide d'IBM Cloud Pak for Data, qui repose sur Red Hat® OpenShift® Container Platform.
Explorez nos offres de stockage pour trouver les solutions qui correspondent le mieux à vos besoins.