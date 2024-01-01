IBM Cloud® est le cloud le plus ouvert et le plus sécurisé pour les entreprises, avec une plateforme hybride nouvelle génération, une expertise dans 20 secteurs et des capacités d'IA avancées. Les entreprises choisissent IBM Cloud parce qu'il offre une combinaison unique d'avantages : la flexibilité de la technologie open source, une présence mondiale et des prix bas.
Et la meilleure partie ? Grâce à des technologies telles que Red Hat® OpenShift®, IBM Cloud Satellite et IBM Cloud Paks®, vous pouvez utiliser IBM Cloud et AWS ensemble, sans prise de décision.
Depuis plus de 20 ans, IBM est un moteur de l'évolution de la technologie open source. Notre leadership dans ce domaine comprend des projets de sourcing tels que Razee et Kabanero et contribue à des projets open source tels que Istio, Knative et Eirini.
En unifiant ces différentes technologies, IBM Cloud vous aide à créer et à exécuter des conteneurs, des applications et des environnements sans serveur, et à éviter la dépendance vis-à-vis des fournisseurs.
IBM Cloud offre une couverture mondiale de 60 datacentres dans six régions, avec 18 zones de disponibilité dans le monde entier. Déployez des charges de travail qui répondent à vos besoins en matière d'accès local, de faible latence et de sécurité certifiée. Profitez du plus large éventail de choix quant à l'endroit et à la façon dont vos données et applications doivent s'exécuter.
Notre réseau mondial facilite la conception et l'exploitation d'applications et de bases de données hautement disponibles, tolérantes aux pannes et évolutives.
Avec des solutions pour les télécommunications et les services financiers, IBM est le premier à concevoir des offres de services en nuage spécifiques à un secteur. Notre solution d'automatisation des réseaux IBM Cloud for Telecommunications alimentée par l'IA accélère la fourniture de services 5G et de périphérie pour réduire les coûts et moderniser les réseaux. Avec IBM Cloud for Financial Services, les banques peuvent héberger en toute confiance des applications stratégiques dans le cloud pour effectuer des transactions plus rapides et plus efficaces.
IBM Cloud transforme les secteurs grâce à des méthodes plus intelligentes pour faire des affaires et améliorer l'expérience client.
Avec IBM Cloud, le prix n'est pas un obstacle à l'entrée. Nous proposons gratuitement de nombreux services cloud, notamment des outils d'analyse, de conteneurs, de mise en réseau, de stockage, d'IA/Machine Learning, de bases de données, de développeurs, d'IoT, de sécurité, de mobilité et plus encore.
Vous pouvez également payer au fur et à mesure, en accédant au catalogue complet d'IBM Cloud qui contient des centaines de services. Payez uniquement pour les services facturables que vous utilisez, sans contrat ni engagement à long terme.
Créez votre compte gratuitement et obtenez plus de 40 produits toujours gratuits qui n'expirent jamais.