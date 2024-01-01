Depuis plus de 20 ans, IBM est un moteur de l'évolution de la technologie open source. Notre leadership dans ce domaine comprend des projets de sourcing tels que Razee et Kabanero et contribue à des projets open source tels que Istio, Knative et Eirini.

En unifiant ces différentes technologies, IBM Cloud vous aide à créer et à exécuter des conteneurs, des applications et des environnements sans serveur, et à éviter la dépendance vis-à-vis des fournisseurs.