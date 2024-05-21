L'open source est inscrit dans l'ADN d'IBM

De l'hyperviseur aux Developer Tools, en passant par la blockchain et l'IA, IBM Cloud repose sur une technologie open source.

Pas d'enfermement propriétaire

IBM Cloud s'appuie sur des normes ouvertes pour offrir flexibilité, portabilité et services cloud activés via des API ouvertes.

Leadership open source

IBM se spécialise dans l'opérationnalisation, le renforcement, l'évolutivité et la contribution à l'écosystème open source.