L'open source est inscrit dans l'ADN d'IBM
De l'hyperviseur aux Developer Tools, en passant par la blockchain et l'IA, IBM Cloud repose sur une technologie open source.
Pas d'enfermement propriétaire
IBM Cloud s'appuie sur des normes ouvertes pour offrir flexibilité, portabilité et services cloud activés via des API ouvertes.
Leadership open source
IBM se spécialise dans l'opérationnalisation, le renforcement, l'évolutivité et la contribution à l'écosystème open source.
Depuis plus de 20 ans, IBM joue un rôle déterminant dans l'évolution de la technologie open source en aidant les entreprises à créer, adopter et mettre à l'échelle des logiciels open source pour atteindre leurs objectifs métier.
IBM Cloud — dont IBM Watson et IBM Blockchain Platform — fonctionne sur Kubernetes, ce qui permet une mise à l'échelle massive et une diversité des charges de travail. Cet investissement, combiné à l'engagement d'IBM en tant que leader des projets Kubernetes et de la formation, est motivé par le potentiel d'innovation que Kubernetes peut apporter aux entreprises.
La plateforme multicloud hybride d'IBM repose sur des technologies open source, du type Linux et Kubernetes, qui vous permettent de déployer, d'exécuter et de gérer de manière plus sécurisée vos données et applications sur le cloud de votre choix — sans risquer d'être bloqué.
IBM a démontré son leadership et son engagement envers la technologie du cloud open source en recherchant des projets comme Razee et Kabanero, et avec des contributions majeures à des projets open source comme Istio, KNative et Eirini. En unifiant ces différentes technologies, IBM Cloud vous aide à créer et à exécuter des conteneurs, des applications et des environnements sans serveur avec le même ensemble d’outils de développement et de gestion.
