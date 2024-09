Votre entreprise dépend probablement de centaines d’applications réparties dans diverses équipes. Il peut s’agir de systèmes prêts à l’emploi, d’applications personnalisées, d’applications SaaS, d’applications mobiles, de capteurs IdO et bien d’autres encore. Et ces applications se trouvent probablement à divers emplacements : sur site et sur plusieurs clouds publics et privés.

Mais les applications présentent des données dans différents formats, par exemple JSON, SOAP et des formats de message propres à certains secteurs, comme Swift, EDI et d’autres. Elles utilisent différents protocoles : messagerie, HTTP, services Web, REST et plus encore. C’est pourquoi il peut être difficile de garantir la communication rapide, sécurisée et flexible des applications.

Avec App Connect, vous pouvez connecter et à transformer des applications et des données rapidement et en toute sécurité, pour intégrer l’entreprise, permettre l’automatisation et tirer le meilleur parti de vos données métier.